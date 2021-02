O conglomerado indiano, Godrej & Boyce tem como objetivo fortalecer a cadeia de frio para vacinas em todo o mundo

MUMBAI, Índia, 17 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Godrej & Boyce, sediada na Índia e carro-chefe do Godrej Group e com faturamento de USD 1,5 bilhão, tem sido parceira da maior mobilização de vacinação do mundo na Índia e em outras partes do mundo. Suas soluções avançadas de refrigeração médica, fabricadas na Índia, conservam as vacinas sensíveis na temperatura certa. A empresa lançou agora freezers de ultrabaixa temperatura de última geração (ULTF) que podem preservar suprimentos médicos que salvam vidas, incluindo vacinas à base de mRNA, abaixo de -80°C, impulsionando assim a cadeia de frio médico global na mobilização anti-Covid.

Essas soluções são construídas para oferecer confiabilidade, garantindo operações contínuas com sistemas de backup de CO2/NO2. A experiência da Godrej em eletrônicos permite que ela construa sistemas robustos para diversas condições de energia.

A marca oferece refrigeradores de vacinas pré-certificados pela OMS PQS (2-8°C), refrigeradores de banco de sangue e freezers profundos (-20°C), ULTFs (abaixo de -80°C) e, em breve, apresentará soluções de cadeia de frio móveis e fixas para a última etapa da entrega.

Jamshyd Godrej, Presidente e MD, na Godrej & Boyce Manufacturing Company Ltd. compartilhou: "Hoje, as nações em todo o mundo estão enfrentando desafios na execução de programas eficazes de vacinação contra a Covid-19, devido a equipamentos de cadeia de frio inadequados. Com as décadas de experiência em tecnologia de refrigeração da Godrej, a marca oferece uma gama de soluções feitas na Índia para o mundo (Made in India for the World), soluções avançadas de armazenamento de frio para vacinas e suprimentos para salvar vidas que podem ajudar os governos em todo o mundo em sua luta contra a Covid-19."

Kamal Nandi, diretor de negócios e EVP da Godrej Appliances acrescentou:" os recém-introduzidos freezers de temperatura ultrabaixa da Godrej têm uma ampla gama de aplicações críticas como armazenamento de vacinas à base de mRNA, bancos de sangue, armazenamento de órgãos, cadeia fria farmacêutica, laboratórios de testes, criação de animais, cadeia de frio alimentar, etc."

Sobre a Godrej & Boyce

Godrej & Boyce ('G&B'), uma empresa do Godrej Group, foi fundada em 1897 e contribuiu para a jornada de autossuficiência da Índia por meio da manufatura. A G&B patenteou a primeira fechadura sem mola do mundo e, desde então, diversificou chegando a 14 empresas em vários setores, desde segurança, móveis, aeroespacial até infraestrutura e defesa. A Godrej é uma das marcas mais confiáveis da Índia, atendendo mais de 1,1 bilhão de clientes em todo o mundo diariamente.

A primeira na Índia a fabricar refrigeradores em 1958, a Godrej Appliances expandiu-se entre as categorias, incluindo refrigeradores médicos e fabrica 3 milhões de eletrodomésticos anualmente.

