Das INFINITY 3.0-Modul von DMEGC Solar erreicht die Massenproduktion und die Auslieferung von 650 W

JINHUA, China, 3.Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am 20. Januar verließ eine LKW-Kolonne die Produktionsstätte von DMEGC Solar in Lianyungang mit den neuesten INFINITY 3.0-Solarmodulen des Unternehmens, die jetzt mit einer bahnbrechenden Leistung von 650 W in Massenproduktion gehen. Dieser Meilenstein unterstreicht die führende Rolle von DMEGC Solar in der Photovoltaik-Technologie und die fortschrittlichen Fertigungsmöglichkeiten.

Während die Industriestandards für ähnliche Modulformate weiterhin bei 635 W liegen, hat DMEGC Solar durch die fortschrittliche High-Density-Verkapselung, die DET-Technologie und die PF-Technologie einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht. Der INFINITY 3.0 bietet einen Umwandlungswirkungsgrad von 24,1 %, was einer Steigerung von etwa 15 W gegenüber vergleichbaren Produkten entspricht.

Neben seiner überragenden Leistung und Effizienz zeichnet sich das INFINITY 3.0-Modul auch durch wichtige Leistungskennzahlen aus. Durch die Optimierung der polykristallinen Siliziumschicht der Zellen verbessert die Infinity RT 3.0 die Lichtausnutzung auf der Rückseite weiter und erhöht die Leistung auf der Rückseite. Die Bifazialität der Massenproduktion ist 5% höher als bei herkömmlichen N-Typ-Modulen und 10% höher als bei BC-Modulen. Strenge Zuverlässigkeitstests, einschließlich TÜV-Zertifizierung und DH2000-Feuchtigkeits- und Hitzetests, bestätigen die hervorragende Haltbarkeit unter rauen Umweltbedingungen. In schwach beleuchteten Umgebungen (200 W/㎡) ist die Verlustleistung des Infinity RT 3.0 nur halb so hoch wie die von Back-Contact-Modulen (BC), was zu einer verifizierten Steigerung der Gesamtenergieerzeugung bei Außenanwendungen um 1,71 % beiträgt. Darüber hinaus erzielt das 3.0-Modul im Vergleich zu herkömmlichen 635-W-N-Typ-Produkten rund 1,78 % niedrigere Systembilanzkosten (BOS) und etwa 1,64 % niedrigere Stromgestehungskosten.

In einer Zeit, in der der Markt immer mehr Wert auf die Langlebigkeit und den langfristigen Wert von Modulen legt, unterstreicht DMEGC Solar mit der Einführung des 650W INFINITY 3.0 seinen Fokus auf Innovation und nachhaltige Leistung. Mit höherer Leistung, verbesserter Zuverlässigkeit und größerem Energieertrag legt dieses Modul nicht nur die Messlatte für Photovoltaikprodukte höher, sondern unterstützt auch den Übergang der Branche zu technologisch fortschrittlicheren und wirtschaftlich effizienteren Solarlösungen.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=52DFUxz1lNY