DMEGC Solar impulsa la transición a la energía solar del mayor hospital local

JINHUA, China, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar , uno de los cinco principales fabricantes mundiales de módulos solares según Wood Mackenzie, también cotiza en bolsa como filial de Hengdian Group, una de las empresas privadas más grandes de China. La compañía ha apoyado al Hospital Hengdian Wenrong, el mayor centro médico de su región, en su transición a las energías renovables con la puesta en marcha de un sistema de energía solar distribuida de 1,2 MW. La instalación ya está operativa en las azoteas del hospital y en cocheras solares integradas, ofreciendo beneficios ambientales y económicos gracias a su avanzada tecnología fotovoltaica.

DMEGC Solar Powers Largest Local Hospital's Switch to Solar Energy

Se espera que el proyecto, que utiliza módulos bifaciales de doble vidrio de alta eficiencia de 635 W de DMEGC, construidos con arquitectura de celdas tipo N, genere aproximadamente 1,32 millones de kWh de electricidad limpia al año. Durante los 30 años de vida útil del sistema, se prevé que la producción total alcance los 39,6 millones de kWh, lo que reducirá significativamente la dependencia de la red eléctrica y los costes operativos del hospital.

Las mejoras ambientales son igualmente notables. La instalación solar reducirá las emisiones de carbono del hospital en aproximadamente 754 toneladas métricas al año, lo que equivale a plantar 29.000 árboles, contribuyendo directamente a los objetivos nacionales de "Carbono Dual" de China de alcanzar el pico de carbono y la neutralidad.

Este proyecto ilustra cómo la energía solar puede integrarse perfectamente en infraestructuras críticas, señaló un representante de DMEGC Solar. Al combinar aplicaciones en azoteas y cocheras, DMEGC Solar ayuda a instituciones como el Hospital Hengdian Wenrong a reducir los gastos de energía, ampliar el espacio funcional y cumplir con sus compromisos de sostenibilidad.

Las cocheras solares ofrecen estacionamiento cubierto para el personal y los visitantes, a la vez que optimizan áreas previamente no utilizadas. Bajo un modelo de "autogeneración, con excedentes para la red", el hospital consume la mayor parte de la energía solar in situ, y el excedente se suministra a la red local.

El proyecto destaca la creciente adopción de soluciones solares distribuidas en el sector sanitario de China, donde la reducción de los costes energéticos a largo plazo y el liderazgo ambiental se están convirtiendo en prioridades operativas clave.