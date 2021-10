Das Istanbuler Finanzzentrum soll das Bestreben der Türkei unterstützen, eine der Top 10 der Weltwirtschaft zu werden

Das iFC wird von der einzigartigen geografischen Lage der Türkei an der Schnittstelle zu den Weltmärkten, dem Zugang zu einer großen Binnenwirtschaft, einer modernen Infrastruktur, hochmodernen Einrichtungen und einer zukunftsorientierten, unterstützenden Gesetzgebung und Anreizen profitieren.

Arda Ermut, CEO des Türkiye Wealth Fund, sagte: „Die Eröffnung des Istanbuler Finanzzentrums ist ein wichtiger Meilenstein sowohl für die wachsende und dynamische Wirtschaft der Türkei als auch für weitere Regionen. Mit Sitz in Istanbul, das bereits ein globales Drehkreuz ist, wird das iFC die Kapitalströme auf globaler Ebene weiter erleichtern und unterstützen. Während die Augen der ganzen Welt an diesem Wochenende auf die Stadt und die Formel 1 gerichtet sind, freuen wir uns, dass wir die Aufmerksamkeit auf das iFC lenken können."

Das iFC wird die gesamte internationale Finanzdienstleistungsbranche unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf den Stärken der Türkei in den Bereichen Bankwesen, Versicherungen, grüne Finanzen, Fintech und islamische Finanzen liegt. Das iFC wird durch eine Regulierung untermauert, die internationale Best Practice widerspiegelt und durch staatliche Anreize unterstützt wird. Die Grundpfeiler des türkischen Finanzdienstleistungssektors, darunter die Zentralbank, die Finanzaufsichtsbehörden, die Börse und drei führende öffentliche Banken, werden ihren Sitz in das iFC verlegen, und viele internationale Investoren haben bereits zugesagt, dort regionale Büros zu eröffnen.

Istanbul hat leichten Zugang zu einer Gesamtbevölkerung von 1,6 Milliarden Menschen und einem Markt mit einem Wert von 30 Billionen Dollar in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien, die alle innerhalb eines 4-Stunden-Flugradius liegen. Das iFC befindet sich im Istanbuler Stadtteil Ataşehir, 35 Autominuten von den beiden internationalen Flughäfen Istanbuls entfernt. Die vermietbare Bruttogeschossfläche wird etwas mehr als 1,5 Millionen Quadratmeter betragen und bis zu 50.000 Mitarbeiter beherbergen. Dazu gehören 1,4 Millionen Quadratmeter moderne Bürofläche, ein 100.000 Quadratmeter großes Einkaufszentrum, ein 30.000 Quadratmeter großes 5-Sterne-Luxushotel, ein 22.000 Quadratmeter großes Konferenzzentrum und über 26.000 Parkplätze. Das Grundstück ist 300.000 Quadratmeter groß, und mehr als 200.000 Quadratmeter sind Erholungs-, Gemeinschafts- und Grünflächen.

Das iFC soll bis H2 2022 für lokale und internationale Mieter geöffnet werden.

An diesem Wochenende wird der Name iFC beim Großen Preis der Türkei der Formel 1, der im Istanbul Park stattfindet, prominent vertreten sein und als Gründungspartner fungieren. Im Rahmen des Sponsorings wird das iFC sein neues Logo, sein Branding und seine internationale Website vorstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ifc.gov.tr .

