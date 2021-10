Le Centre financier d'Istanbul soutient la Turquie dans son ambition de devenir l'une des 10 premières économies mondiales

L'iFC bénéficiera de la situation géographique unique de la Turquie, étant au carrefour des marchés internationaux, de l'accès à une économie nationale importante, d'une infrastructure moderne, d'installations de pointe et d'une législation et d'avantages favorables et tournés vers l'avenir.

Arda Ermut, PDG du Türkiye Wealth Fund, a déclaré : « L'ouverture du centre financier d'Istanbul est une étape importante pour l'économie dynamique et croissante de la Turquie, mais aussi pour des régions plus étendues. Situé à Istanbul, qui est déjà un centre international, l'iFC facilitera et soutiendra davantage les flux de capitaux à l'échelle internationale. Tandis que les yeux du monde entier sont tournés vers Istanbul et la Formule 1 ce week-end, nous sommes ravis de pouvoir attirer l'attention sur l'iFC ».

L'iFC soutiendra l'ensemble du secteur des services financiers internationaux, en mettant l'accent sur les atouts de la Turquie en matière de banque, d'assurance, de finance écologique, de fintech et de finance islamique. L'iFC sera étayé par une réglementation reflétant les meilleures pratiques internationales et soutenu par le biais d'avantages gouvernementaux. Les principaux acteurs du secteur turc des services financiers, notamment la banque centrale, les régulateurs financiers, la bourse et trois grandes banques publiques, transféreront leur siège social à l'iFC et de nombreux investisseurs internationaux ont déjà accepté d'y ouvrir des bureaux régionaux.

Istanbul offre un accès facile à une population totale de 1,6 milliard d'habitants et à un marché d'une valeur de 30 000 milliards de dollars en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie centrale, tous situés dans un rayon de 4 heures de vol. L'iFC est situé dans le quartier Ataşehir d'Istanbul, à 35 minutes de route des deux aéroports internationaux d'Istanbul. La surface locative brute sera légèrement supérieure à 1,5 million de m², pouvant accueillir jusqu'à 50 000 employés. Il comprendra ainsi 1,4 million de m² de bureaux modernes, un centre commercial de 100 000 m², un hôtel de luxe 5 étoiles de 30 000 m², un centre de conférence de 22 000 m² et plus de 26 000 places de parking. Le terrain s'étend sur 300 000 m² et plus de 200 000 m² se composent d'espaces récréatifs, communs et verts.

L'iFC ouvrira ses portes aux locataires locaux et internationaux au cours du second semestre 2022.

Ce week-end, le nom de l'iFC sera véritablement mis en valeur lors du Grand Prix Rolex de Turquie de Formule 1 organisé à Istanbul Park, où le centre sera l'un des partenaires fondateurs. Dans le cadre de ce parrainage, iFC dévoilera son nouveau logo, son image de marque et son site Internet international.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ifc.gov.tr .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1655190/Turkiye_Wealth_Fund.jpg

SOURCE Türkiye Wealth Fund