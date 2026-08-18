Das Kat Florence Hotel schlägt ein neues Kapitel auf und präsentiert „The Kat Florence Reserve", das „Imperial Jade Manor" sowie jeden Abend ein Abendessen unter der Leitung eines Sternekochs - inklusive im Preis

Insgesamt stellen diese Neuerungen eine natürliche Weiterentwicklung des renommierten Boutique-Hotels dar und festigen dessen Stellung als eines der exklusivsten, privatesten Reiseziele Kanadas für Liebhaber des ganz Besonderen, an dem kunstvolle Handwerkskunst, königliche Gastfreundschaft und die Schönheit der Natur in bemerkenswerter Harmonie miteinander verschmelzen.

„Alles, was ich herstelle, mache ich, weil es nur einmal existiert", sagt Kat Florence. „Das gilt für die Steine, die ich gefasst habe, und das gilt auch für dieses Hotel. Ich baue nicht, um mehr Gäste unterbringen zu können. Ich gestalte alles so, dass meine Gäste etwas erleben, das es nirgendwo sonst gibt. Jede Schicht, die ich hinzugefügt habe, ist etwas, das ich mir für jemanden wünschen würde, den ich liebe und der unter meinem Dach wohnt."

Im Mittelpunkt des Erlebnisses steht das Kat Florence Reserve, ein exklusives, 100 Acres großes privates Naturschutzgebiet, das das Gästeerlebnis über die historischen Kalksteinmauern des Hotels hinaus erweitert.

Das Anwesen „The Reserve", das nur ausgewählten Hotelgästen und auf Einladung zugänglich ist, umfasst Kats Privatresidenz sowie geschützte Wald- und Wildtiergebiete, 2.500 lineare Fuß abgeschiedene Flussufer und 100 Acres eines privaten Naturschutzgebiets in der berühmten Elora-Schlucht. Die geladenen Gäste erkunden das Gelände in Begleitung eines „Kat's Private Reserve"-Führers – jeweils ausschließlich ein Paar oder eine Suite (zum Schutz des Geländes) –, um erholsame Waldspaziergänge zu unternehmen, die heimische Tierwelt zu beobachten und luxuriöse Picknicks am Gorge River zu genießen. Das Naturschutzgebiet ist nicht für die breite Masse gedacht und wird es auch niemals sein; Kat Florence hat dieses Grundstück in ihrer Heimatstadt aus voller Überzeugung erworben, um sicherzustellen, dass es niemals von Unternehmen bebaut wird und dass dieser Zufluchtsort ihrer Kindheit liebevoll gepflegt bleibt, aber für die dort lebenden Pflanzen und Tiere weitgehend unberührt bleibt.

Imperial Jade Manor

Ergänzend zur Einführung der „Reserve" gibt es „Imperial Jade Manor" – ein sorgfältig von Kat restauriertes historisches Anwesen (ehemals „Rosemount Cottage", erbaut in den 1870er Jahren, später „Saint Margaret's All Girls School"), in dem die Künstlerin selbst lebte und im Laufe der Jahre zahlreiche VIP-Kunden aus der Edelsteinbranche sowie Prominente empfing. Das mehrere Acre große Anwesen wurde im Stil der italienischen Neorenaissance aus Kalkstein errichtet, der in der Nähe des Anwesens abgebaut wurde – demselben Stein, der Elora seit Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Charakter verleiht.



Neben den zu erwartenden luxuriösen Annehmlichkeiten wie hauseigenen Spa-Einrichtungen, einem maßgefertigten Stein-Heißbad im sechsstelligen Bereich unter dem Sternenhimmel, einem 60-Fuß-Swimmingpool und vielem mehr verfügt das Imperial Jade Manor über einen eigenen, bei Prominenten beliebten Privatkoch , der die Gäste der Residenz kulinarisch verwöhnt: Küchenchef Dale Mackay, Kanadas erster „Top Chef"-Gewinner, der ehemals jüngste Preisträger der Auszeichnung „Relais & Châteaux Grand Chef", ehemaliger Chefkoch unter Gordon Ramsay in New York und Japan, ehemaliger Küchenchef der Dinex Group von Daniel Boulud und vieles mehr.

Jeden Abend sind für alle Hotelgäste (und den neuen „Royal Chef") Abendessen unter der Leitung eines Starkochs inbegriffen

Jeder Aufenthalt im The Kat Florence Hotel wird jeden Abend durch ein mehrgängiges Degustationsmenü abgerundet, das von einem Team aus wechselnden Meisterköchen zubereitet und präsentiert wird. Zu den renommierten Namen ihrer Chefkoch-Flotte gehören Anthony Bish (bekannt aus „MasterChef", „Iron Chef", als Koch für königliche Familien und mehr) sowie Chefkoch Marc Collyer (ehemals im mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten „The Manor House" in Großbritannien) und Neu in der Flotte ist Neill Anthony, Privatkoch der Stars und Königshäuser weltweit sowie internationale Fernsehpersönlichkeit. Chefkoch Neill blickt auf jahrzehntelange Erfahrung in der Michelin-Gastronomie im Ausland zurück (unter anderem bei Gordon Ramsay, Marcus Wareing und Alyn Williams) und hat für eine endlose Liste der privatesten und wohlhabendsten Persönlichkeiten der Welt gekocht, darunter den britischen König Charles, den Prinzen und die Prinzessin von Wales, William und Kate, Elton John, Madonna, U2 und Paul McCartney. Außerdem war er als privater Chefkoch auf Abruf mit königlichen Familien aus dem Nahen Osten auf Tour und vieles mehr.Für diejenigen, die das Glück haben, eine Einladung zu erhalten, wird Chefkoch Neill, der regelmäßig für Königshäuser kocht, bei Don & Kats „Private Dining Escape" am Fluss kochen – einem ruhigen Ort am Flussufer mit einer privaten Terrasse und Blick auf den Grand River.

Die neue „Bibliothek am Fluss" bietet den Hotelgästen einen weiteren ruhigen Ort, an dem sie lesen, arbeiten, sich entspannen und die umliegende Landschaft genießen können. finden während Ihres Aufenthalts ein- oder mehrmals kostenlose „Sundowner"-Veranstaltungen statt, die von den luxuriösen Safari-Lodges im südlichen Afrika inspiriert sind, wo sich die Gäste vor dem Abendessen zu Drinks im Freien treffen und unterhalten.



Wenn Sie bei Kat Florence zu Gast sind, wissen Sie nie, welcher ihrer Meisterköche Sie an diesem Abend verwöhnen wird oder welche inspirierenden Zutaten und Aromen Sie erwarten dürfen. Man weiß einfach, dass man jeden Abend, den man in ihrer Oase verbringt, ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse genießen wird – ihr Geschenk an alle ihre Gäste.



Eine lebendige Edelsteingalerie



Kunst stand schon immer im Mittelpunkt von Kat Florences Vision, und ab dieser Saison erwartet die Gäste eine sich ständig weiterentwickelnde Sammlung musealer, Edelsteine im siebenstelligen Wert, die an den originalen Kalksteinwänden des Hotels aus dem Jahr 1848 präsentiert werden, und so den „Living Room" des historischen Gebäudes in eine lebendige Galerie verwandeln, die in Nordamerika ihresgleichen sucht.

Sorgfältig ausgewählt aus dem Kat Florence Atelier, umfasst die wechselnde Kollektion den größten, makellosen „Royal Velvet Blue"-Tansanit mit 424,8 Karat, der jemals auf einer Auktion angeboten wurde, das größte passende Paar makelloser, unbehandelter Paraíba-Ohrringe, das jemals versteigert wurde, sowie den weltweit größten makellosen Jeremejevit mit 52,48 Karat, gefasst in makellosen D-Diamanten. Anstatt hinter herkömmlichen Museumsvitrinen zu stehen, bieten diese außergewöhnlichen Werke den Besuchern beim Rundgang durch das Anwesen einladende Momente unerwarteter Entdeckungen.

Seit seiner Eröffnung hat sich das Kat Florence Hotel internationale Anerkennung für seinen persönlichen, äußerst individuellen Ansatz bei äußerst seltenen Reiseerlebnissen und seiner königlichen Gastfreundschaft erworben. Diese Erweiterung baut auf dieser Vision auf und festigt gleichzeitig den Ruf sowohl des Hotels als auch von Elora als eines der attraktivsten und exklusivsten Reiseziele Kanadas.

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Über das Das Kat Florence Hotel (www.katflorencehotels.com / @katflorencehotels)

Das Kat Florence Hotel liegt am Ufer des Grand River im Herzen von Elora, Ontario, und ist ein intimes, exklusives Refugium, das von der weltberühmten Schmuckdesignerin und siebenfachen Weltrekordhalterin im Bereich seltener Edelsteine, Kat Florence, gegründet wurde. Das Hotel befindet sich in einem sorgfältig restaurierten Kalksteingebäude aus dem Jahr 1848 und verbindet auf harmonische Weise historische Architektur mit modernem Luxus – durch durchdacht gestaltete Unterkünfte, eine außergewöhnliche Gastronomie und einen äußerst persönlichen Service.

Jeder Aufenthalt im Kat Florence Hotel beinhaltet bekanntermaßen:

*Jeden Abend Ihres Aufenthalts ein „Chef's Tasting Dinner" von einem der weltberühmten Sterneköche von Kat

*Frühstückskörbe, jeden Morgen frisch gebacken und auf Ihr Zimmer geliefert, frisch zubereitet von Chefkoch Marc Collyer (ehemals im Michelin-Restaurant „The Manor House" in den Cotswolds)

*Eine gekühlte Flasche Veuve Clicquot Champagner zur Begrüßung, liebe Grüße von Kat x

*Eine 60-minütige, mit „von La Mer" angereicherte Massage in Ihrer Suite durch Kats persönliche Meister-Masseurinnen

*Nordic-Spa-Außenbereich mit Warm- und Kalttherapie-Pools, Sauna und Kamin

*Unbegrenzter Zugang von morgens bis abends zu kulinarischen Kunstwerken in der hoteleigenen „Infinity Patisserie" von Chefkoch Marc

*Chauffeur- und Parkservice mit Rolls-Royce und Bentley

*Persönlicher Concierge-Service für alle Ihre Besorgungen und Wünsche