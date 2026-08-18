L'hôtel Kat Florence entame un nouveau chapitre avec le lancement de « The Kat Florence Reserve », « Imperial Jade Manor » et des dîners préparés chaque soir par un grand chef, inclus dans le séjour

Dans leur ensemble, ces nouveautés constituent une évolution naturelle pour ce célèbre hôtel de charme, le confirmant comme l'une des destinations touristiques les plus haut de gamme et les plus exclusives du Canada, destinées aux amateurs de raretés, où l'art raffiné, l'hospitalité royale et la beauté de la nature coexistent dans une harmonie remarquable.

« Tout ce que je crée, je le crée parce qu'il n'en existe qu'un seul exemplaire », explique Kat Florence. « C'est vrai pour les pierres que je serte, et c'est vrai pour cet hôtel. Je ne construis pas pour accueillir davantage de clients. Je crée mes œuvres pour que les invités que j'accueille puissent vivre une expérience unique, qu'ils ne retrouveront nulle part ailleurs. Chaque élément que j'ai ajouté correspond à quelque chose que j'aimerais offrir à un être cher vivant sous mon toit. »

Au cœur de cette expérience se trouve la Kat Florence Reserve, une réserve naturelle privée exclusive de 100 acres qui prolonge l'expérience des clients au-delà des murs historiques en pierre calcaire de l'hôtel.

Accessible uniquement à certains clients de l'hôtel et sur invitation uniquement, le domaine « The Reserve » comprend la résidence personnelle de Kat et s'étend sur une forêt protégée abritant une faune sauvage, 2 500 pieds linéaires de berges isolées et 100 acres d'une réserve naturelle privée située dans la célèbre gorge d'Elora. Les invités pourront découvrir le domaine en compagnie d'un guide de Kat's Private Reserve, en exclusivité pour un seul couple ou une seule suite à la fois (afin de préserver le site), afin de profiter de promenades apaisantes en forêt, d'observer la faune locale et de savourer des pique-niques de luxe au bord de la rivière Gorge. Cette réserve n'est pas et ne sera jamais destinée au grand public ; Kat Florence a acquis avec passion ce terrain dans sa ville natale afin de s'assurer qu'il ne fasse jamais l'objet d'un projet immobilier par une grande entreprise, et que ce sanctuaire de son enfance continue d'être entretenu avec amour tout en restant pratiquement intact pour la flore et la faune qui y vivent.

Le Manoir Imperial Jade

En complément du lancement de la collection « Reserve », on trouve « Imperial Jade Manor » , une demeure historique méticuleusement restaurée par Kat (anciennement « Rosemount Cottage », fondée dans les années 1870, puis devenue l'école pour filles « Saint Margaret's »), dans laquelle l'artiste a elle-même vécu et où elle a accueilli de nombreux clients prestigieux du monde des pierres précieuses ainsi que des célébrités au fil des ans. Ce domaine d'un acre a été construit dans le style néo-italien à partir de calcaire extrait d'une carrière située à proximité – cette même pierre qui confère à Elora son caractère depuis le milieu du XIXe siècle.



Outre les prestations haut de gamme auxquelles on peut s'attendre, telles qu'un spa sur place, un bain chaud en pierre sur mesure d'une valeur à six chiffres sous les étoiles, une piscine de 60 pieds et bien plus encore, l'Imperial Jade Manor dispose de son propre chef privé de renom, , pour répondre aux besoins des résidents : Le chef Dale Mackay, premier lauréat canadien de l'émission « Top Chef », lauréat du prix (le plus jeune lauréat de l'histoire du titre de « Grand Chef » de Relais & Châteaux), ancien chef de cuisine de Gordon Ramsay à New York et au Japon, ancien chef exécutif du groupe Dinex de Daniel Boulud, et bien d'autres encore.

Tous les soirs, dîners préparés par un grand chef offerts à tous les clients de l'hôtel (ainsi qu'au nouveau « Royal Chef »)

Chaque séjour à l'hôtel The Kat Florence s'accompagne, tous les soirs sans exception, d'un dîner dégustation composé de plusieurs plats, préparé et animé par une équipe de chefs d'exception qui se relaient au fil des séjours. Parmi les grands noms de son équipe de chefs figurent notamment Anthony Bish (vu dans MasterChef, Iron Chef, ayant cuisiné pour des familles royales et bien plus encore) et le chef Marc Collyer (anciennement au restaurant The Manor House au Royaume-Uni, doublement étoilé au guide Michelin), ainsi que , le dernier arrivé dans l'équipe : Neill Anthony, chef privé des stars et des familles royales du monde entier, ainsi que personnalité de la télévision internationale. Le chef Neill a à son actif plusieurs décennies d'expérience dans la gastronomie Michelin à l'étranger (aux côtés de Gordon Ramsay, Marcus Wareing et Alyn Williams), et a cuisiné pour une liste interminable de personnalités parmi les plus discrètes et les plus fortunées du monde, notamment le roi Charles d'Angleterre, le prince et la princesse de Galles, William et Kate, Elton John, Madonna, U2, Paul McCartney. Il a également accompagné des familles royales du Moyen-Orient lors de leurs tournées en tant que chef privé à leur disposition, et bien plus encore.Pour ceux qui auront la chance d'être invités, le chef Neill, habitué des cours royales, cuisinera lors de l'escapade gastronomique privée « Don & Kat's Private » sur l', un espace paisible au bord de la rivière, doté d'une terrasse privée donnant sur la Grand River.

La nouvelle bibliothèque de l', située au bord de la rivière , offre aux clients de l'hôtel un cadre paisible supplémentaire pour lire, travailler, se détendre et admirer le paysage environnant. Les « Sundowners » offerts sont organisés une ou plusieurs fois au cours de votre séjour, sur le modèle des lodges de safari de luxe d'Afrique australe, où les clients se retrouvent pour prendre un verre en plein air avant le dîner.



Lorsque vous séjournez chez Kat Florence, vous ne savez jamais lequel de ses « Master Chefs » vous régalera ce soir-là, ni quels ingrédients et saveurs originaux vous aurez le plaisir de découvrir. Vous savez d'ores et déjà que vous vivrez l'une des expériences gastronomiques les plus exceptionnelles au monde, chaque soir de votre séjour dans son havre de paix – un cadeau qu'elle offre à tous ses hôtes.



Une galerie de pierres précieuses vivantes



L'art a toujours été au cœur de la vision de Kat Florence, et dès cette saison, les clients découvriront une collection en constante évolution de pierres précieuses dignes d'un musée, exposées sur les murs en pierre calcaire d'origine de l'hôtel, datant de 1848, transformant ainsi le « Living Room » de ce bâtiment historique en une galerie vivante unique en son genre en Amérique du Nord.

Soigneusement sélectionnée par l'Atelier Kat Florence, cette collection renouvelée comprend la plus grande tanzanite « Royal Velvet Blue » de 424,8 carats, sans défaut, jamais proposée aux enchères, la plus grande paire assortie de boucles d'oreilles en paraiba sans défaut et non chauffées jamais mise aux enchères, ainsi que la plus grande jeremejevite sans défaut au monde, de 52,48 carats, sertie de diamants de pureté D sans défaut. Loin d'être confinées derrière les vitrines traditionnelles des musées, ces œuvres extraordinaires offrent au contraire aux visiteurs des moments captivants de découvertes inattendues au fil de leur parcours dans l'établissement.

Depuis son ouverture, le Kat Florence Hotel s'est forgé une réputation internationale grâce à son approche intimiste et hautement personnalisée, qui offre des expériences de voyage exceptionnelles et un accueil digne de la royauté. Cette extension s'inscrit dans cette vision tout en consolidant la position de l'hôtel et d'Elora parmi les destinations touristiques les plus attrayantes et les plus exclusives du Canada.

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À propos de Kat Florence Hotel (www.katflorencehotels.com / @katflorencehotels)

Niché sur les rives de la rivière Grand, au cœur d'Elora, en Ontario, le Kat Florence Hotel est un havre de paix prestigieux et intimiste fondé par Kat Florence, créatrice de bijoux de renommée mondiale et artiste spécialisée dans les pierres précieuses rares, détentrice de sept records du monde. Installé dans un bâtiment en pierre calcaire datant de 1848 et restauré avec le plus grand soin, l'hôtel allie à la perfection architecture historique et luxe contemporain grâce à des chambres aménagées avec soin, une gastronomie d'exception et un service extrêmement personnalisé.

Tous les séjours à l'hôtel Kat Florence comprennent, comme chacun sait :

*Un dîner dégustation préparé par l'un des chefs étoilés de renommée mondiale de Kat, chaque soir de votre séjour

*Des paniers de petit-déjeuner, tout juste sortis du four et livrés dans votre chambre chaque matin, préparés par le chef Marc Collyer (anciennement au restaurant « The Manor House », étoilé au guide Michelin, dans les Cotswolds)

*Une bouteille de champagne Veuve Clicquot mise au frais en guise de bienvenue, avec toute l'affection de Kat x

*Un massage de 60 minutes à base de produits de La Mer, dispensé dans votre suite par les maîtres-masseuses personnelles de Kat

*Piscines de thérapie nordique en plein air (chaudes et froides), sauna et cheminée

*Accès illimité, de jour comme de nuit, aux créations culinaires de l'« Infinity Patisserie » de l'hôtel, signées par le chef Marc

*Service de chauffeur et de voiturier en Rolls-Royce et Bentley

*Service de conciergerie personnalisé pour toutes vos demandes et tous vos besoins