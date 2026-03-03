Das National Museum of Modern Art, Tokio, bietet eine englischsprachige Collection Tour „Explore with Us" an und präsentiert im März „Blossoms in Japanese Art: Spring Festival"

TOKIO, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Das National Museum of Modern Art in Tokio hat die Collection Tour „Explore with Us" eingeführt, eine englischsprachige Führung, die den Besuchern helfen soll, mehr von der Sammlung zu sehen. Das Museum plant außerdem für März eine Veranstaltung, bei der Meisterwerke mit Kirschblüten im Mittelpunkt stehen.

Das in der Nähe des Kaiserpalastes gelegene Nationalmuseum für moderne Kunst in Tokio ist ideal, um die japanische Kultur bei einem Spaziergang durch die Palastanlage zu erleben. Es verfügt über eine der größten Sammlungen moderner japanischer Kunst in Japan, und die Ausstellung der MOMAT-Sammlung, die für jede Ausstellungsperiode sorgfältig ausgewählte Werke zeigt, ist ein Muss.

Collection Tour „Explore with Us" ist ein kostenloses 30-minütiges Programm, bei dem die Museumsführer die Teilnehmer durch die Galerien führen und einige ausgewählte Werke vorstellen. Die Ausstellung ist sowohl für Besucher, die zum ersten Mal nach Japan kommen, als auch für wiederkehrende Gäste zu empfehlen, die moderne japanische Kunst genießen möchten.

Termine: Jeden Donnerstag, ab 10.30 Uhr und 12.00 Uhr, jede Führung dauert etwa 30 Minuten

Ort: Collection Gallery (4. bis 2. Stock), The National Museum of Modern Art, Tokio

Freier Eintritt für Inhaber von MOMAT Collection-Tickets. Keine Reservierung erforderlich.

https://www.momat.go.jp/en/learning/free-tours

Bild 1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103625/202602164137/_prw_PI1fl_f12dTw4l.jpg

Reiches Erlebnis der japanischen Kultur in Verbindung mit dem Frühlingsfest des Museums

Das Gelände des Kaiserpalastes und der Chidorigafuchi-Graben, die nur einen kurzen Spaziergang vom Museum entfernt sind, gelten als einige der besten Orte Japans, um die Kirschblüte zu bewundern, und sind daher ideal für Frühlingsspaziergänge. Passend zur Kirschblüte in der Umgebung präsentiert das Museum das „Frühlingsfest", bei dem Kawai Gyokudos „Abschied vom Frühling", ein bedeutendes Kulturgut, das Kirschblüten darstellt, aufgrund der Zerbrechlichkeit des japanischen Gemäldes nur einmal im Jahr gezeigt werden kann. Darüber hinaus werden im Museum Meisterwerke der japanischen Frühlingsblumen ausgestellt.

Im Vorgarten können Besucher an einem Ruheplatz im japanischen Stil beim Blick auf die Kirschblüten eine entspannte Pause genießen, wo das Museum auch originelle Frühlingsartikel verkauft.

Der Frühling kommt ins National Museum of Modern Art, Tokio: Blossoms in Japanese Art 2026

Termine: 13. März bis 12. April 2026

Zeiten: 10 bis 17 Uhr (freitags und samstags bis 20 Uhr)

Montags (außer am 30. März) während des Frühlingsfestes geschlossen

Eintritt: Erwachsene 500 JPY, Studierende an Universitäten und Colleges 250 JPY

https://www.momat.go.jp/extra/en/2026/springfest/

Bilder2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103625/202602164137/_prw_PI9fl_Lf24H9o5.png

Eine mehrsprachige Museumsführer-App ist ebenfalls verfügbar.

Das Museum bietet „Bloomberg Connects", eine mehrsprachige, kostenlose Museumsführer-App. Genießen Sie vielfältige Inhalte, darunter Expertenwissen und Informationen über Einrichtungen wie den Museumsshop und das Restaurant.

Bild 3: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103625/202602164137/_prw_PI2fl_H860puQN.jpg

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Museums: https://www.momat.go.jp/en