Le Musée national d'art moderne de Tokyo propose une visite de la collection en anglais intitulée « Explore with Us » ; exposition prévue en mars de « Blossoms in Japanese Art: Spring Festival » (La floraison dans l'art japonais : festival du printemps)

TOKYO, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le Musée national d'art moderne de Tokyo a lancé l'exhibition « Explore with Us », une visite guidée en anglais, pour aider les visiteurs à mieux profiter de ses collections. Le musée organise également en mars un événement permettant d'admirer des chefs-d'œuvre représentant des cerisiers en fleurs.

Situé à proximité du palais impérial, le musée national d'art moderne de Tokyo est idéal pour découvrir la culture japonaise et se promener dans l'enceinte du palais. Le musée possède l'une des plus grandes collections d'art moderne japonais du Japon et l'exposition MOMAT, qui présente des œuvres soigneusement sélectionnées pour chaque période d'exposition, est un événement à ne pas manquer.

La visite de la collection « Explore with us » est un programme gratuit de 30 minutes au cours duquel les guides du musée entraînent les participants à travers les galeries pour leur présenter plusieurs œuvres sélectionnées. Cette expérience est recommandée aux personnes qui visitent le Japon pour la première fois et à celles qui reviennent pour apprécier l'art moderne japonais.

Collection Tour « Explore with Us »

Dates : tous les jeudis, de 10h30 à midi, chaque séance durant environ 30 minutes

Lieu : galerie des collections (du 4e au 2e étage), Musée national d'art moderne, Tokyo

Entrée gratuite pour les détenteurs de billets de la collection MOMAT. Aucune réservation n'est nécessaire.

https://www.momat.go.jp/en/learning/free-tours

Image 1 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103625/202602164137/_prw_PI1fl_f12dTw4l.jpg

Une expérience unique de la culture japonaise combinée au festival de printemps du musée

À quelques pas du musée, le parc du palais impérial et les douves de Chidorigafuchi sont réputés pour être l'un des meilleurs endroits du Japon pour admirer les cerisiers en fleurs, ce qui en fait un lieu de promenade privilégié au printemps. Pour accompagner l'éclosion des cerisiers en fleurs dans les environs, le musée organise le « Festival du printemps », dans le cadre duquel « Parting Spring » une œuvre majeure de Kawai Gyokudo, représentant des cerisiers en fleurs, ne peut être exposé qu'une fois par an en raison de la fragilité de cette peinture de style japonais. En outre, le musée exhibera des chefs-d'œuvre représentant les fleurs printanières du Japon.

Dans la cour d'entrée, vous pourrez vous détendre en admirant les cerisiers en fleurs dans un cadre japonais traditionnel, dans lequel le musée vendra également des articles originaux sur le thème du printemps.

Le printemps arrive au Musée national d'art moderne de Tokyo : les fleurs dans l'art japonais 2026

Dates : du 13 mars au 12 avril 2026

Heures : 10 h -- 17 h (20 h les vendredis et samedis)

Fermé les lundis (sauf le 30 mars) pendant le Festival de printemps

Entrée : adultes 500 ¥, étudiants (enseignement supérieur) 250 ¥





https://www.momat.go.jp/extra/en/2026/springfest/

Images2 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103625/202602164137/_prw_PI9fl_Lf24H9o5.png

Une application multilingue de guide du musée est également disponible.

Le musée propose « Bloomberg Connects », une application multilingue gratuite pour accompagner les visiteurs. Profitez d'un contenu varié comprenant des avis d'experts et des informations sur les installations telles que la boutique du musée et le restaurant.

Image 3 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103625/202602164137/_prw_PI2fl_H860puQN.jpg

Pour plus d'informations, consultez le site web du musée : https://www.momat.go.jp/en