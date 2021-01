Das neue Zeitalter der Landwirtschaft ist da: Eröffnung einer intelligenten vertikalen Farm in Hamilton, Ohio

DELFT, Niederlande, 28. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Infinite Acres, ein Komplettanbieter von modernen vertikalen Landwirtschaftsanlagen, feiert die Eröffnung der neuesten 80 Acres-Farm, in der die Infinite Acres-Technologie eingesetzt wird. Die Eröffnungsfeier markiert die Fertigstellung des Baus und die erste große Ernte in der bislang größten Anlage.

Mit rund 70.000 Quadratmetern ist die neue Anlage größer als ein Fußballfeld und besteht aus zehn ausbaufähigen Schichten. Sie kann 10 Millionen Portionen Blattgemüse und anderes Gemüse pro Jahr produzieren und verbraucht dabei 97 % weniger Wasser als die traditionelle Landwirtschaft.

„Die Farm wird von fortschrittlichen Sensoren überwacht und passt das Klima stetig an jede Pflanze an, um während des gesamten Wachstumszyklus' für optimale Bedingungen zu sorgen", so Kees Breukel, Climate Innovator bei Infinite Acres. „Dies ermöglicht es uns, qualitativ hochwertige Produkte zuverlässig und konstant zu liefern, ohne Pestizide einzusetzen oder die Erntetermine aufgrund von Wetterschwankungen verschieben zu müssen."

„Die Produkte sind hochwertig, sowohl im Geschmack als auch im Aussehen, und wir erfüllen bzw. übertreffen unsere Erwartungen an die Erträge und die Wirtschaftlichkeit der Einheiten", erklärte Tisha Livingston, Chief Executive Officer von Infinite Acres. „Wir sind begeistert von der Farm und sind bereit, weltweit zu skalieren."

Auch wenn mehrere andere Unternehmen aktiv in der vertikalen Landwirtschaft tätig sind, ist Infinite Acres doch einzigartig. Anstatt einzelne Farmen zu bauen, in denen Produkte angebaut werden, die an lokale Verbraucher verkauft werden, konzentriert sich das Unternehmen auf die Risikominderung der Technologie und der Infrastruktur, um eine schnellere weltweite Einführung zu erzielen. Der Ansatz findet Anklang bei Investoren und Regierungschefs, die sich für die Lebensmittelversorgung in gefährdeten Regionen weltweit einsetzen.

„Unsere neueste Farm beweist nicht nur die technische, sondern auch die wirtschaftliche Rentabilität der vertikalen Landwirtschaft im großen Stil", erklärte Justin Schoemaker, Vice President für Business Development bei Infinite Acres. „Diese Plattform ist fast überall auf der Welt einsetzbar und ist in der Lage, nahrhafte, köstliche und erschwingliche frische Produkte in Regionen zu liefern, die keine selbst Produktionskapazitäten vor Ort haben und in denen frische Produkte aufgrund von Logistikproblemen beim Transport nicht verfügbar sind."

Informationen zu Infinite Acres

Infinite Acres entwickelt, baut und wartet automatisierte vertikale Farmen für Kunden weltweit. Das Unternehmen bietet seinen Kunden durch modernste Einrichtungen einzigartig entwickelte Ernterezepturen und die richtige Einheitsökonomie. Infinite Acres hat seinen Hauptsitz in Delft in den Niederlanden. Weitere Informationen finden Sie unter www.infinite-acres.com.

Related Links

http://www.infinite-acres.com



SOURCE Infinite Acres