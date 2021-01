La nouvelle ère de l'agriculture est arrivée avec l'inauguration de l'installation de ferme verticale intelligente à Hamilton, Ohio

DELFT, Pays-Bas, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Infinite Acres, un fournisseur de solutions globales et de services complets pour les installations agricoles verticales de pointe, célèbre l'ouverture officielle de la toute nouvelle ferme de 32,4 hectares, alimentée par la technologie Infinite Acres. Il marque l'achèvement de la construction et la première récolte à l'échelle de production de leur plus grande installation à ce jour.

Avec une superficie d'environ 6 503,2 mètres carrés, la nouvelle installation est plus grande qu'un terrain de football et contient dix couches de culture. Elle peut produire 10 millions de portions de légumes verts à feuilles et d'autres légumes par an tout en consommant 97 % d'eau en moins que l'agriculture traditionnelle.

« Grâce à un ensemble avancé de capteurs, la ferme surveille et adapte en permanence le climat autour de chaque plante afin de favoriser les conditions optimales tout au long du cycle de croissance », a déclaré Kees Breukel, innovateur climatique, Infinite Acres. « Cela nous permet de livrer de manière fiable et constante des produits de haute qualité sans avoir à utiliser de pesticides ou à repousser les dates de récolte en raison des variations climatiques. »

« Les produits sont excellents, avec un goût et une apparence exceptionnels, et nous atteignons ou dépassons nos attentes en matière de rendement et d'économie unitaire », a déclaré Tisha Livingston, directrice générale d'Infinite Acres. « Nous sommes très enthousiastes concernant la ferme et nous sommes prêts à l'adapter dans le monde entier. »

Alors que plusieurs autres entreprises sont activement impliquées dans l'espace agricole vertical, Infinite Acres est unique. Au lieu de construire des fermes à part qui cultivent des produits pour les vendre aux consommateurs locaux, ils se concentrent sur la réduction des risques liés à la technologie et à l'infrastructure afin de favoriser une adoption plus rapide dans le monde entier. Leur approche est bien accueillie par les investisseurs et les chefs de gouvernement qui cherchent à fortifier l'approvisionnement alimentaire dans les régions à risque du monde entier.

« Notre toute nouvelle ferme prouve non seulement la viabilité technique mais aussi la viabilité commerciale de l'agriculture verticale à grande échelle », a déclaré Justin Schoemaker, vice-président du développement des entreprises chez Infinite Acres. « Cette plate-forme peut être déployée presque partout dans le monde et est capable de fournir des produits frais très nutritifs, délicieux et abordables dans des régions où la capacité de production locale est insuffisante et où les problèmes de logistique de transport rendent les produits frais indisponibles. »

À propos d'Infinite Acres

Infinite Acres conçoit, construit et entretient des fermes verticales automatisées pour des clients du monde entier. Ils fournissent à leurs clients des recettes de culture développées exclusivement et des économies unitaires appropriées grâce à des installations de pointe. Infinite Acres a son siège à Delft, aux Pays-Bas. Pour plus d'informations, visitez le site www.infinite-acres.com.

