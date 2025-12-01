Das OpenAgri-Projekt und AgStack Foundation schließen sich zusammen, um die digitale Landwirtschaft für die KI-Ära zu revolutionieren und führen Pancake zur Vereinheitlichung von Open-Source-Tools in einem KI-nativen Framework ein

WASHINGTON, MAASTRICHT, BRÜSSEL und SAN FRANCISCO, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In einem bahnbrechenden Schritt zur Neugestaltung der Zukunft der digitalen Landwirtschaft haben das OpenAgri-Projekt , das vom Horizon Europe-Forschungsprogramm der Europäischen Union unterstützt wird, und die AgStack Foundation , ein Linux Foundation -Projekt, eine strategische Zusammenarbeit angekündigt, um das OpenAgri-Softwareportfolio in das digitale Infrastruktur-Ökosystem von AgStack einzubetten.

Um diese Zusammenarbeit voranzutreiben, haben die Partner Pancake ins Leben gerufen, einen neuen Open-Source-Kern, der die modularen Dienste von OpenAgri zu schlüsselfertigen Workflows zusammensetzt, ähnlich wie der Linux-Kernel ein zusammenhängendes Betriebssystem bildet.

Fragmentierung in der Landwirtschaft

Obwohl KI und die digitale Landwirtschaft die Nachhaltigkeit vorantreiben, sind die Akzeptanzraten aufgrund von fragmentierten Systemen, Anbieterbindung und mangelnder Interoperabilität nach wie vor gering. Diese Diskrepanz führt zu höheren Kosten und Verwirrung bei den Landwirten.

Diese Allianz stellt sich diesen Herausforderungen, indem sie kostenlose, qualitativ hochwertige Softwarelösungen anbietet, die auch in Gebieten mit begrenztem Internetzugang funktionieren. Durch die Förderung der Zusammenarbeit und die Beseitigung von Redundanzen sorgen diese Projekte dafür, dass die Instrumente der digitalen Landwirtschaft zugänglich und anpassungsfähig bleiben, sodass Innovationen im privaten Sektor beschleunigt und ökonomische Werte freigesetzt werden können. So wird beispielsweise geschätzt, dass allein der Bewässerungsmanagementdienst durch eine Verringerung des Wasserverbrauchs um 15–25 % in der europäischen Landwirtschaft jährlich bis zu 3,1 Milliarden Euro einsparen kann.1

Wir stellen vor: Pancake: Der Kernel für die digitale Landwirtschaft

Pancake ermöglicht eine neue KI-native Open-Source-Plattform für landwirtschaftliche Daten und Analysen. Sie wurde entwickelt, um KI-Funktionen für Anbieter, Landwirte und Entwickler in der Landwirtschaft zugänglich zu machen, ohne dass spezielle technische Kenntnisse erforderlich sind. Pancake fungiert als dünner, zuverlässiger Kern, der standardisiert, wie digitale Dienste entdeckt, authentifiziert, orchestriert und beobachtet werden, und stimmt die Cloud- und Edge-fähigen Dienste von OpenAgri hinter einem Authentifizierungsmodell und einer konsistenten Entwicklererfahrung ab.

Pancake bietet sofort einsatzfähige KI-Funktionen, darunter eine mehrstufige Retrieval-Augmented-Generierung (RAG), Abfragen in natürlicher Sprache, räumlich-zeitliche Suche, automatische Einbettung und Unterstützung für polyglotte Persistenz. Pancake ermöglicht Folgendes:

Anbieter können die Phase des Aufbaus der KI-Infrastruktur überspringen

Landwirte können Daten in einfacher Sprache abfragen und erhalten KI-gestützte Erkenntnisse

Entwickler können KI-fähige Funktionen in Tagen statt in Wochen bereitstellen

Forscher können Daten von verschiedenen Anbietern im BITE-Standardformat zusammenfassen

„Die AgStack Foundation setzt sich dafür ein, die Effizienz in der Landwirtschaft weltweit durch eine spezialisierte, offene Infrastruktur zu steigern", so Sumer Johal, Executive Director der AgStack Foundation. „Mit diesem neuen Projekt stellen wir die neutrale, offene und zugängliche Technologie bereit, die notwendig ist, um die Implementierung von KI für die Landwirtschaft erschwinglicher und nachhaltiger zu machen."

Darüber hinaus vereint Pancake die GateKeeper-Authentifizierung, das gemeinsame semantische Modell von OpenAgri mit der bidirektionalen Informationstransfer-Architektur, das GeoID-Asset-Register von AgStack und eine Reihe von agentenbasierten Pipeline-Microservices von Drittanbietern – einschließlich Wetter, digitaler Landwirtschaftskalender, Schädlings- und Krankheitsbekämpfung, Bewässerung und Berichterstattungsdienste – in einer einzigen, interoperablen Architektur. Gemeinsam machen diese Komponenten redundante Integrationsarbeiten überflüssig, sorgen für eine konsistente Semantik und Authentifizierung, ermöglichen räumlich verankerte Einblicke und bieten belastbare Cloud- und Edge-Funktionen, die eine serviceübergreifende KI und Analyse erleichtern.

„Diese Open-Source-Dienste werden ein zentrales Rückgrat für alle Softwareanbieter im Landwirtschaftssektor bilden und es ihnen ermöglichen, ihren Entwicklungsprozess zu beschleunigen und die Kosten für die Endnutzer zu senken", sagte Christopher Brewster, Prozessor an der Universität Maastricht und Koordinator des OpenAgri-Projekts. „Die Zusammenarbeit mit AgStack und der Linux Foundation bietet den idealen Rahmen, um eine breitere Akzeptanz zu gewährleisten."

Unter der Leitung der Linux Foundation und der AgStack Foundation wird Pancake herstellerneutral bleiben, um ein transparentes, gemeinschaftsbestimmtes Wachstum zu fördern, Zugänglichkeit zu gewährleisten und Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Pancake befindet sich derzeit in der Entwicklung. Entwickler und Lösungsanbieter werden ermutigt, die Repositories zu erkunden und sich an der Community zu beteiligen (https://github.com/agstack/pancake).

Informationen zu OpenAgri

Das OpenAgri-Projekt ist ein dreijähriges Forschungs- und Innovationsprojekt, das von der Europäischen Union finanziert wird (Finanzhilfevertrag Nr. 101134083) und an dem 18 Partner aus sieben EU-Ländern beteiligt sind. Sein Ziel ist es, die digitale Landwirtschaft zu demokratisieren, indem sie den Einsatz von kostengünstiger, energieeffizienter Open-Source-Software und -Hardware ermöglicht.

Informationen zur AgStack Foundation

AgStack ist ein Projekt der Linux Foundation, das eine freie, wiederverwendbare, offene digitale Infrastruktur für die Landwirtschaft in Auftrag gibt. Es zielt darauf ab, einen skalierbaren, interoperablen Rahmen und eine vorwettbewerbliche Infrastruktur für landwirtschaftliche Softwarelösungen zu schaffen.

1 Die geschätzten Einsparungen basieren auf den von OpenAgri prognostizierten Effizienzsteigerungen von 15–25 %. Externe Branchenstudien zeigen, dass KI- und IoT-gesteuerte Präzisionsbewässerungssysteme den Wasserverbrauch um 30-50 % senken können. Die Wertberechnung wird auf die gesamte landwirtschaftliche Wasserentnahme in der EU von etwa 59 Mrd. m³/Jahr angewandt, wobei ein geschätzter wirtschaftlicher Wasserwert von ~0,26 €/m³ zugrunde gelegt wird (der innerhalb der Spanne der Schattenpreise für Bewässerungswasser in Südeuropa von 0,15 bis 0,90 €/m³ liegt).

