OpenAgri Project et AgStack Foundation unissent leurs forces pour révolutionner l'agriculture numérique à l'ère de l'IA ; lancement de Pancake pour unifier les outils Open Source dans un cadre natif pour l'IA

WASHINGTON, MAASTRICHT, Pays-Bas, BRUXELLES et SAN FRANCISCO, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une initiative révolutionnaire visant à remodeler l'avenir de l'agriculture numérique, le projet OpenAgri , soutenu par le programme de recherche Horizon Europe de l'Union européenne et la AgStack Foundation , un projet de la Linux Foundation , ont annoncé une collaboration stratégique visant à intégrer le portefeuille de logiciels d'OpenAgri dans l'écosystème d'infrastructure numérique d'AgStack.

Pour mener à bien cette collaboration, les partenaires ont lancé Pancake, un nouveau noyau unifié source ouverte qui compose les services modulaires d'OpenAgri en flux de travail clés en main, tout comme le noyau Linux forme un système d'exploitation cohésif.

Remédier à la fragmentation de l'agriculture

Alors que l'IA et l'agriculture numérique sont des facteurs de durabilité, les taux d'adoption restent faibles à cause de la fragmentation des systèmes, de la dépendance vis à vis des fournisseurs et du manque d'interopérabilité. Ces problèmes provoquent une augmentation des coûts et de la confusion pour les agriculteurs.

Cette alliance relève ces défis en proposant des solutions logicielles gratuites et de haute qualité qui fonctionnent même dans les zones où l'accès à l'internet est limité. En encourageant la collaboration et en éliminant les efforts redondants, ces projets garantissent que les outils agricoles numériques restent accessibles et adaptables afin d'accélérer l'innovation dans le secteur privé et de libérer de la valeur économique. Par exemple, on estime que le service de gestion de l'irrigation permet à lui seul d'économiser jusqu'à 3,1 milliards d'euros par an dans l'agriculture européenne grâce à une réduction de 15 à 25 % de l'utilisation de l'eau.1

Présentation de Pancake : le noyau de l'agriculture numérique

Pancake est une nouvelle plateforme d'analyse et de données agricoles source ouverte et native pour l'IA. Elle est conçue pour rendre les capacités d'IA accessibles aux vendeurs, aux agriculteurs et aux développeurs du secteur agricole, sans nécessiter d'expertise technologique spécialisée. Cette solution agit comme un noyau fin et fiable qui standardise la façon dont les services numériques sont découverts, authentifiés, orchestrés et observés tout en alignant les services d'OpenAgri prêts pour le cloud et la périphérie derrière un modèle d'authentification et une expérience cohérente pour les développeurs.

Pancake offre des fonctionnalités d'IA prêtes à l'emploi, notamment la génération augmentée de recherche (RAG), les demandes en langage naturel, la recherche spatio-temporelle, l'intégration automatique et la prise en charge de données polyglottes. Pancake permet :

aux fournisseurs de sauter la phase de construction de l'infrastructure d'IA ;

aux agriculteurs d'interroger des données en langage clair et obtenir des informations alimentées par l'IA ;

aux développeurs de livrer des fonctionnalités basées sur l'IA en quelques jours plutôt qu'en quelques semaines ;

aux chercheurs de regrouper les données des différents fournisseurs en utilisant le format standard BITE.

« La Fondation AgStack est déterminée à accroître l'efficacité de l'agriculture mondiale grâce à une infrastructure spécialisée et ouverte », a déclaré Sumer Johal, directeur exécutif de la Fondation AgStack. « Avec ce nouveau projet, nous fournissons la technologie neutre, ouverte et accessible nécessaire pour rendre l'implémentation de l'IA plus abordable et plus durable pour la communauté agricole. »

En outre, Pancake associe l'authentification GateKeeper, le modèle sémantique commun OpenAgri à l'architecture d'enveloppe de transfert d'information bidirectionnelle, au registre d'actifs GeoID d'AgStack et à une suite de microservices agentiques tiers basés sur le pipeline - y compris la météo, le calendrier agricole numérique, les ravageurs et les maladies, l'irrigation et les services de reporting - dans une architecture unique et interopérable. Ensemble, ces composants suppriment les travaux d'intégration redondants, garantissent une sémantique et une authentification cohérentes, permettent d'obtenir des informations ancrées géospatialement et fournissent des fonctionnalités résilientes dans le cloud et à la périphérie qui facilitent le déploiement de l'IA et de l'analytique interservices.

« Ces services source ouverte constitueront une base solide pour tous les fournisseurs de logiciels du secteur agricole, ce qui leur permettra d'accélérer leur processus de développement et de réduire les coûts pour les utilisateurs finaux », a déclaré Christopher Brewster, professeur à l'université de Maastricht et coordinateur du projet OpenAgri. « La collaboration avec AgStack et la Fondation Linux offre le contexte idéal pour assurer une plus grande diffusion. »

Sous l'égide de la Fondation Linux et de la Fondation AgStack, Pancake restera neutre vis-à-vis des fournisseurs, ce qui favorisera une croissance transparente et axée sur la communauté, garantira l'accessibilité et soutiendra la durabilité.

Pancake est en cours de développement. Les développeurs et les fournisseurs de solutions sont encouragés à explorer les référentiels et à participer à la communauté (https://github.com/agstack/pancake).

À propos d'OpenAgri

Le projet OpenAgri est un projet de recherche et d'innovation de trois ans financé par l'Union européenne (convention de subvention n° 101134083), impliquant 18 partenaires dans 7 pays de l'UE. Son objectif est de démocratiser l'agriculture numérique en permettant le déploiement de logiciels et de matériel open source rentables et économes en énergie.

À propos de la fondation AgStack

AgStack est un projet de la Fondation Linux visant à mettre en place une infrastructure numérique libre, réutilisable et ouverte pour l'agriculture. Il vise à créer un cadre évolutif et interopérable ainsi qu'une infrastructure précompétitive pour les solutions logicielles agricoles.

1 Estimation des économies basée sur les gains d'efficacité prévus par OpenAgri de 15 à 25 %. Des études sectorielles externes démontrent que les systèmes d'irrigation de précision pilotés par l'IA et l'IdO peuvent réduire la consommation d'eau de 30 à 50 %. Le calcul de la valeur est appliqué à l'ensemble des prélèvements d'eau agricole de l'UE, soit environ 59 milliards de m³/an, en utilisant une valeur économique de l'eau estimée à environ 0,26 €/m³ (ce qui correspond à la fourchette de prix fictive de 0,15 à 0,90 €/m³ pour l'eau d'irrigation dans le sud de l'Europe).

