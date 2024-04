Das Paradies gefunden: Botanica MontAzure eröffnet exklusive Villen in Kamala Beach, Phuket, ab 48,2 MB

PHUKET, Thailand, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- Botanica MontAzure, eine luxuriöse Wohnanlage im Herzen von Kamala Beach in Phuket, bietet eine exklusive Kollektion von 36 Villen. Phase 1 des Projekts umfasst 16 Villen.

Dieses prestigeträchtige Projekt ist der Inbegriff von luxuriösem Wohnen inmitten der Natur, wo die Umarmung der Berge auf das Flüstern des Meeres trifft.

Paradise Found Botanica MontAzure Unveils Exclusive Villas in Kamala Beach, Phuket, Starting from 48.2 MB

Botanica MontAzure ist mehr als nur ein Wohnsitz, es ist ein Lebensstil. Diese Villen mit vier und fünf Schlafzimmern befinden sich in der renommierten MontAzure Beachfront Community, nur wenige Schritte vom unberührten Sand des Kamala Beach entfernt und sind von üppigen Wäldern, beeindruckenden Bergen und atemberaubenden Ausblicken auf den Ozean umgeben.

Das Projekt bietet drei moderne, luxuriöse Entwürfe, die es den Bewohnern ermöglichen, ihren Raum perfekt zu gestalten. Jede Villa verfügt über moderne, luxuriöse Annehmlichkeiten wie private Pools, Klimaanlagen, Einbauschränke, voll ausgestattete Küchen und liebevoll gestaltete Landschaften.

Die Bewohner von Botanica MontAzure können direkt vor ihrer Haustür eine reiche Mischung an Erlebnissen genießen. Die MontAzure Community bietet einen Fünf-Sterne-Lebensstil mit dem Twinpalms MontAzure, dem InterContinental Phuket Resort, dem 333 At The Beach, dem Café Del Mar und einem günstig gelegenen Lifestyle-Einkaufszentrum. Von Speiselokalen am Strand über lebhafte Bars bis hin zu praktischen Geschäften in der Nähe ist alles in Reichweite.

Botanica MontAzure ist ein privater Zufluchtsort, ideal für ein Familienhaus, eine Investition oder einen traumhaften Urlaubsort. Mit seiner Lage in MontAzure, am nördlichen Teil der Kamala-Bucht, befindet es sich im Herzen der exklusiven Westküste Phukets, die als „Millionärsmeile" bekannt ist. Die Siedlung bietet leichten Zugang zu einer Vielzahl von Attraktionen in der Nähe, darunter Sport- und Einrichtungen am Meer, Einkaufszentren und Krankenhäuser.

Botanica Luxury Villas und MontAzure haben beide zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen im Bereich der Immobilienentwicklung erhalten, die ihr Engagement für höchste Qualität unterstreichen und einen neuen Standard für gemischt genutzte Luxuswohnanlagen in Asien setzen.

Weitere Informationen zu diesem luxuriösen Wohnangebot finden Sie unter www.botanicaluxuryvilla.com und www.montazure.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2382532/Paradise_Found_Botanica_MontAzure_Unveils_Exclusive_Villas_in_Kamala_Beach__Phuket__Starting_from_48.jpg