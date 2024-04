Le paradis retrouvé : Botanica MontAzure dévoile des villas exclusives à Kamala Beach, Phuket, à partir de 48,2 millions de baht

PHUKET, Thaïlande, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Botanica MontAzure, un luxueux projet résidentiel au cœur de Kamala Beach à Phuket, propose une collection exclusive de 36 villas. La phase 1 du projet présente 16 villas.

Ce projet prestigieux est l'incarnation d'une vie de luxe entourée par la nature, où l'étreinte de la montagne rencontre le bruissement de la mer.

Paradise Found Botanica MontAzure Unveils Exclusive Villas in Kamala Beach, Phuket, Starting from 48.2 MB

Botanica MontAzure est plus qu'une simple résidence, c'est un style de vie. Situées au sein de la célèbre communauté de bord de mer de MontAzure, ces villas de quatre et cinq chambres sont à quelques pas du sable immaculé de Kamala Beach et sont entourées de forêts luxuriantes, de montagnes époustouflantes et d'une vue imprenable sur l'océan.

Le projet propose trois modèles de luxe contemporains, permettant aux résidents de personnaliser leur espace à la perfection. Chaque villa est dotée d'équipements modernes et luxueux, notamment de piscines privées, de climatiseurs, d'armoires encastrées, de cuisines entièrement équipées et d'aménagements paysagers méticuleusement conçus.

Les résidents de Botanica MontAzure profiteront d'un riche mélange d'expériences au pas de leur porte. La communauté MontAzure offre un style de vie cinq étoiles, avec le Twinpalms MontAzure, l'InterContinental Phuket Resort, le 333 At The Beach, le Café Del Mar et un centre commercial bien situé. Tout est à portée de main, qu'il s'agisse de restaurants sur la plage, de bars animés ou de boutiques de proximité.

Botanica MontAzure est un véritable havre de paix, idéal pour une maison familiale, un investissement ou un lieu de vacances de rêve. Son emplacement à MontAzure, dans la partie nord de la baie de Kamala, le place au cœur de la côte ouest exclusive de Phuket, connue sous le nom de « Millionaire's Mile ». Le complexe offre un accès facile à une multitude d'attractions à proximité, notamment des installations sportives et marines, des centres commerciaux et des hôpitaux.

Botanica Luxury Villas et MontAzure ont tous deux reçu de nombreuses récompenses prestigieuses dans le domaine de la promotion immobilière, soulignant leur engagement en faveur de la plus haute qualité et établissant une nouvelle norme pour les communautés résidentielles de luxe à usage mixte en Asie.

Pour plus d'informations sur cette expérience résidentielle luxueuse, veuillez consulter les sites www.botanicaluxuryvilla.com et www.montazure.com .