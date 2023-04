Das QoE-Projekt von Telenet und Sandvine verbessert schnell die Kundenzufriedenheit und reduziert die Abwanderung

Telenet und Sandvine kombinieren kontextualisierte soziodemografische Daten mit Anwendungsanalysen und QoE-Metriken, um die Qualität des Kundenerlebnisses zu verbessern und Außendiensteinsätze, Hardwareverschwendung und Betriebskosten zu reduzieren.

WATERLOO, ONTARIO, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Telenet, einer der Pioniere der Festnetz-Mobilfunk-Konvergenz und Cloud-nativen 5G-Dienste, und Sandvine, das Unternehmen für App-QoE, haben sich auf eine 18-monatige Customer Quality of Experience -Reise begeben um Probleme, die sich auf das Kundenerlebnis auswirken, schnell zu erkennen, vorherzusagen und zu beheben.

Telenet is focusing on customer centricity

Durch die Kombination von Anwendungsanalysen und Metriken für die Erlebnisqualität (Quality of Experience, QoE) von Sandvine mit den umfangreichen soziodemografischen Daten von Telenet konnte der belgische Betreiber objektive Servicequalitätsbewertungen für jedes Endgerät sowie subjektive Konnektivitätserfahrungsbewertungen für jeden Kunden erstellen.

Stijn Eulaerts, Vice President Product Management Residential and Soho von Telenet, kommentierte: „Ein besseres Verständnis der Servicequalität über verschiedene Geräte zu unterschiedlichen Zeiten bedeutet, dass wir bestimmen können, welche KPIs für Entscheidungen über Reparatur und Wartung wichtig sind, und Kunden markieren können, die damit unzufrieden sein könnten. Wir können alle Probleme proaktiv angehen und Kampagnen feinabstimmen, um Kunden besser anzusprechen und sie zufrieden zu stellen."

Lyndon Cantor, Chief Executive Officer von Sandvine, kommentierte: „Unter Verwendung hochwertiger Sandvine-Daten hat unser Engineering-Team mit dem Betriebsteam von Telenet zusammengearbeitet, um ein ganzheitliches Quality-of-Experience-Profil für jeden Telenet-Kunden zu erstellen und ein robustes Analyse-Dashboard zu entwickeln, mit dem stark kontextualisierte Informationen über die Kunden-QoE zum Leben erweckt werden können."

Das QoE-Projekt hat im seinem ersten Jahr, noch vor der vollständigen Implementierung, einige beeindruckende Ergebnisse hervorgebracht, darunter:

8 % weniger Außendiensteinsätze

Signifikante Reduzierung eingehender Anrufe

Abwanderungsreduzierung

bessere Nutzung der Hardware

Verbesserung der Kundendienstanfragen bei der Lieferung von Self-Service-Modems

weniger Reparaturen zu Hause

Diese Vorteile werden den Weg in die Zukunft ebnen, die absichtsbasiertes Engpassmanagement und Automatisierung für selbstanpassende, automatisierte Lösungen umfassen wird, die die Leistung und das Kundenerlebnis weiter verbessern.

