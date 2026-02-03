Das renommierte Cavendish Laboratory und FormationQ starten ein Programm für angewandte Quantenforschung unter Verwendung der Technologieplattform von IonQ

AUSTIN, Texas, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- FormationQ gab heute die Einführung eines neuen Programms für angewandte Quantenphysik in Zusammenarbeit mit dem Cavendish Laboratory der Universität Cambridge bekannt. Angetrieben von IonQ – dem weltweit führenden Unternehmen für Quantenplattformen – und seinen hochmodernen Quanten-Systemen mit gefangenen Ionen, die eine weltweit rekordverdächtige Gate-Genauigkeit und All-to-All-Konnektivität bieten, wird das Programm die neuesten Erkenntnisse der Quantenforschung in praktische, reale Anwendungen umsetzen und gleichzeitig ein institutionelles Ökosystem für die langfristige Einführung aufbauen.

Die Zusammenarbeit vereint die wissenschaftliche Führungsrolle des Cavendish Laboratory mit den institutionellen und operativen Fähigkeiten von FormationQ. Das Cavendish Laboratory liefert die wissenschaftliche Grundlage, während FormationQ als Plattform und langfristiger Betreiber fungiert und die institutionellen Wege, die Governance und die Kontinuität schafft, die erforderlich sind, um die Forschung in eine nachhaltige praktische Anwendung umzusetzen. Das Programm wird die Quantentechnologien von IonQ in den Bereichen Computing, Netzwerke, Sensorik und Sicherheitssysteme nutzen. Die Plattformen von IonQ bieten teilnehmenden Forschern und Teams Zugang zu hochpräziser, skalierbarer Quantenhardware, die angewandte Experimente und Systementwicklungen auf der Grundlage von Labordemonstrationen ermöglicht.

Quantentechnologien werden zunehmend als entscheidend für Wissenschaft, Sicherheit, Medizin und globale Systeme anerkannt. Trotz rascher Fortschritte in der Forschung wird die Einführung jedoch weiterhin durch Lücken in der institutionellen Bereitschaft, der Innovation von Geschäftsmodellen, den Fähigkeiten der Arbeitskräfte und der Koordination innerhalb der gesamten Quantenlandschaft eingeschränkt. Diese Partnerschaft soll diese Herausforderungen angehen, indem sie sich auf den Aufbau eines programmatischen und organisatorischen Netzwerks konzentriert, das es ermöglicht, Quantentechnologien aus dem Labor in eine glaubwürdige, nachhaltige Nutzung zu überführen, um große gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen.

Professor Mete Atatüre , Leiter des Cavendish Laboratory, erklärte: „Fortschritte in der Quantentechnologie erfordern eine enge Zusammenarbeit und einen ständigen Dialog zwischen Industrie und akademischer Forschung. Diese Initiative, die durch die fortschrittlichen Quantensysteme von IonQ ermöglicht wird, stellt einen bedeutenden Schritt in diese Richtung dar und wird dazu beitragen, unsere Quantenforschung in praktische Lösungen umzusetzen, indem sie die Gemeinschaft zusammenbringt."

„Der Engpass bei Quantencomputern liegt nicht in der Wissenschaft, sondern im Ökosystem", erklärte Nada Hosking , Gründerin und CEO von FormationQ. „Die Einführung erfordert skalierbare Talentpipelines, interoperable Institutionen und eine gemeinsame Verwaltung für den langfristigen Einsatz. Durch die Zusammenführung der wissenschaftlichen Exzellenz des Cavendish Laboratory, der operativen Stärke von FormationQ und der branchenführenden Quantentechnologien von IonQ schaffen wir endlich die Brücken, die die Quantenentdeckungen von heute in die praktischen Revolutionen von morgen verwandeln."

Im Rahmen der Partnerschaft wird die „Quantum Technologies Accelerated Alignment Initiative" ins Leben gerufen, ein zweijähriges Anwendungsprogramm, dessen Schwerpunkt darauf liegt, Quantenforschung durch strukturierte Anwendungsentwicklung und institutionelle Integration in praktische Lösungen umzusetzen und gleichzeitig die Koordination innerhalb des Quanten-Ökosystems zu stärken. Die Initiative wird sich auf drei Bereiche konzentrieren: die Ermöglichung einer zuverlässigen Nutzung von Quantencomputersystemen außerhalb des Labors, den Aufbau und die Erprobung vernetzter Quantentechnologien für Kommunikation und Sensorik sowie die Vorbereitung von Industrie und Gesellschaft auf den Umgang mit neuen Quantenfähigkeiten. Jeder Bereich wird von einem akademischen Experten geleitet und von interdisziplinären Forschungsteams unterstützt. Dabei werden klar definierte Herausforderungen mit einer offenen, kooperativen Projektentwicklung kombiniert, um die Ausrichtung auf die Bedürfnisse der realen Welt sicherzustellen und gleichzeitig auf verantwortungsvolle Weise zum Wirtschaftswachstum und zum gesellschaftlichen Wohlergehen beizutragen.

Durch die Kombination der fundierten wissenschaftlichen Führungskompetenz des Cavendish Laboratory und des Fachwissens verschiedener Fachbereiche der University of Cambridge mit dem operativen und institutionellen Ansatz von FormationQ soll die Partnerschaft langfristige Auswirkungen in den Bereichen Forschungsumsetzung, Arbeitsbereitschaft und angewandte Umsetzung erzielen.

FormationQ ist die Enablement-Ebene für die globale Einführung der Quantencomputertechnologie. Das Unternehmen entwickelt institutionelle Wege und Kooperationsstrukturen, die es ermöglichen, Quantentechnologien aus der Spitzenforschung in die praktische Anwendung zu überführen. In Zusammenarbeit mit führenden Institutionen und Technologiepartnern betreibt und unterstützt FormationQ Programme, die die Talententwicklung, die Anwendungsentwicklung und die Koordinierung des Ökosystems auf eine Weise fördern, die kontrollierbar, vertrauenswürdig und langfristig nachhaltig ist.

Seit 150 Jahren steht das Cavendish Laboratory an der Spitze wissenschaftlicher Entdeckungen. Seine hochmodernen Einrichtungen stehen Studierenden, Forschern und Industriepartnern aus der ganzen Welt offen. Es arbeitet an der Grenze zwischen experimenteller und theoretischer Physik, um einige der größten Herausforderungen unserer Zeit anzugehen, von Klimawandel und Nachhaltigkeit über die Nutzung der Quantenrevolution bis hin zur Transformation des globalen Gesundheitswesens und dem Verständnis der Ursprünge des Lebens. Das Cavendish Laboratory ist ein Ort der bahnbrechenden Physik, an dem weltweit führende Forschung und Lehre stattfinden.

