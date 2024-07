Das revolutionäre Avinox Drive System von DJI gewinnt Eurobike Award 2024

Unvergleichliche Leistung für E-MTBs dank neu eingeführter Marke Amflow

FRANKFURT, Germany, 4. Juli 2024 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter ziviler Drohnen und innovativer Kamera-Technologie, stellte auf der Eurobike 2024 das Avinox Drive System vor – ein bahnbrechendes E-Bike-Antriebssystem, das E-Mountainbikes (E-MTBs) neu definiert. Das Avinox System, das auf der Eurobike 2024 sein Debüt feierte und von der Fachjury mit dem Gewinner-Award in der Kategorie „Komponenten" ausgezeichnet wurde, bietet beispiellose Leistung, Ausdauer und intelligente Funktionen, und bildet einen neuen Meilenstein des technologischen Fortschritts von DJI.

"Das DJI AVINOX Drive System setzt neue Maßstäbe in der E-MTB-Welt und beeindruckt durch seine Leistungsfähigkeit und die innovative Integration einzelner Komponenten. Mit 105 Nm Drehmoment und einem 800 Wh Akku ist es perfekt für anspruchsvolle Fahrten geeignet. Die leichte Bauweise und fortschrittliche Funktionen wie multiple Sensoren, stufenloser Freilauf, sechs Bewegungs-Modi, LTE-Konnektivität, OLED-Touchscreen und GPS für Ride Logs sorgen für eine beeindruckende Performance.

Die Smart Assistance und Ride-Personalisierung via App machen das System zu einem ernsthaften Konkurrenten für etablierte E-Motor-Systeme – und SZ DJI Technology zu einem Hersteller, der durch Innovation und Qualität überzeugt", so die Jury des Eurobike Award 2024.

Die Eurobike Awards gehören zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Fahrradbranche und würdigen Innovation, Design und Funktionalität im Bike- und Future Mobility-Sektor. Die Auszeichnungen werden von einer unabhängigen Fachjury aus den Bereichen Fahrrad, Mobilität und Design vergeben, sodass beim Auswahlprozess ein hohes Maß an Kompetenz und Glaubwürdigkeit gewährleistet ist.

Die Jury für die diesjährigen Awards setzt sich aus hochkarätigen Branchenexpert:innen zusammen, darunter die ehemalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Mountainbikesport, Sabine Spitz, sowie Professor Dr.-Ing. Jörg Hübler, Experte für intelligente Maschinensysteme. Die unterschiedlichen Hintergründe und Fachkenntnisse der Jury-Mitglieder stellen die umfassende Bewertung der nominierten Produkte sicher.

„Die Auszeichnung mit dem Eurobike Award in der Kategorie ‚Beste Komponenten' ist ein bedeutender Erfolg für DJI, da er uns für unser allererstes Produkt in der Fahrradbranche verliehen wurde. Der Award untermauert nicht nur den technologischen Fortschritt des Avinox Drive Systems, sondern auch die Vision von DJI, den E-Bike-Markt mit Innovationen zu bereichern. Die Auszeichnung spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, die Fahrradtechnik zu revolutionieren", so Christina Zhang, Senior Director of Corporate Strategy bei DJI.

Das Avinox Drive System feiert sein Debüt auf der Eurobike 2024 mit dem brandneuen Amflow PL, dem weltweit ersten elektrischen Mountainbike, das mit dieser revolutionären Technologie ausgestattet ist. Das Amflow PL ist besonders leicht und leistungsstark – ein weiteres Beispiel dafür, dass das Avinox-System im E-MTB-Sektor neue Maßstäbe setzt.

Unübertroffene Leistung und Präzision

Kernstück des Avinox Drive Systems ist eine kompakte, leistungsstarke Antriebseinheit, die bei einem Gewicht von nur 2,52 kg1 ein beeindruckendes Drehmoment von 105 N•m liefert.1 Dieses leichte Kraftpaket sorgt dafür, dass Fahrer:innen die nötige Kraft haben, um selbst anspruchsvollste Geländebedingungen zu bewältigen. Das innovative Planetengetriebe des Systems mit leistungsstarken Zahnrädern aus Polymer bietet ein optimales Gleichgewicht aus Größe, Gewicht und Leistung und sorgt zugleich für ein bemerkenswert leises Fahrverhalten.

Intelligente Assistenz bei jeder Fahrt

Avinox verfügt über den Smart-Assist-Algorithmus von DJI, der dank Multi-Sensor-Fusion automatisch und kontinuierlich auf Grundlage des Fahrwiderstands Anpassungen an der Fahrassistenz vornimmt. Zudem kann man zwischen vier Standard-Fahrassistenzmodi wählen – Auto, Eco, Trail und Turbo – oder den Boost-Modus aktivieren, um bei Bedarf eine zusätzliche Leistungssteigerung zu erzielen. Der Auto-Modus wurde für ein breites Anpassungsvermögen und eine hohe Reichweite entwickelt und nutzt die Multi-Sensor-Fusion, um die Unterstützung automatisch und kontinuierlich an den Fahrwiderstand anzupassen. Die Avinox App ermöglicht eine weitere Anpassung der Assistenzstufen und Parameter für ein individuelles Fahrerlebnis.

Hohe Reichweite und schnelles Aufladen

Das Avinox System bietet zwei leichte, energiesparende Akku-Optionen – 600 Wh und 800 Wh – für eine große Reichweite auf langen Abenteuern. Dank GaN-Schnellladetechnologie1 kann der 800-Wh-Akku in nur 1,5 Stunden von 0 Prozent auf 75 Prozent1 aufgeladen werden.1

Optimale Konnektivität und verbesserte Sicherheit mit der Avinox App

Avinox verfügt über ein 2-Zoll-OLED-Farbdisplay, das als interaktive Schnittstelle des Systems dient. Biker:innen können ihre Smartphones über die Avinox App verbinden, um auf eine Vielzahl erweiterter Funktionen zuzugreifen, darunter Fahrradsicherheit, Aufzeichnen und Teilen von Daten, Anpassen von Unterstützungsparametern und Echtzeit-Überprüfung des Fahrradstatus. Das System umfasst außerdem innovative kabellose Dual-Controller mit Bluetooth-Konnektivität für zusätzlichen Komfort und eine übersichtliche Lenkereinstellung.

Amflow PL: Das weltweit erste Allround-E-Mountainbike mit DJI Avinox

Das Amflow PL ist das weltweit erste elektrische Allround-Mountainbike, das mit dem DJI Avinox E-Bike Drive System ausgestattet ist. Es ist superleicht und übertrifft dennoch Full-Power-Bikes in Bezug auf Leistung und Reichweite. Das integrierte DJI Avinox-Elektrounterstützungssystem nutzt die hochmoderne Technik von DJI im Software- und Hardware-Design und bietet 850 W Spitzenleistung (250 W Nennleistung) in einem ultraleichten Gehäuse von 19,2 kg.1 Durch eine unvergleichliche Kombination aus Leistung, Reichweite und Performance sorgt das Amflow PL E-Mountainbike mit DJI Avinox Antrieb für ein bahnbrechendes Fahrerlebnis.

Verfügbarkeit

Zertifizierte Qualität und globaler Support

Die Komponenten des Avinox Antriebssystems wurden durch anerkannte Organisationen wie TÜV SÜD, TÜV Rheinland und UL Solutions1 ausführlich geprüft und zertifiziert. Das globale Netzwerk von DJI mit über 20 Service-Centern stellt sicher, dass Fahrer:innen zeitnahe und professionelle Unterstützung erhalten.

1Alle Daten wurden unter kontrollierten Bedingungen gemessen. Die tatsächliche Erfahrung kann variieren. Weitere Details finden Sie auf der Produktseite der offiziellen Website von DJI.

Über DJI

Seit 2006 ist DJI richtungsweisend bei zivilen Drohneninnovationen. Diese Innovationen haben Menschen ermöglicht zum ersten Mal zu fliegen, sie haben Visionären geholfen ihre Fantasie in die Realität umzusetzen und sie haben Fachleuten völlig neue Arbeitsmöglichkeiten eröffnet. Bis heute widmet sich DJI dem kontinuierlichen Ausbau dieser Innovationen und ist ständig auf der Suche nach weiteren Verbesserungen, um den menschlichen Fortschritt zu fördern. Mit einer lösungsorientierten Denkweise und echter Neugier hat DJI seine Ambitionen auf Bereiche wie Fahrräder, erneuerbare Energien, Landwirtschaft, öffentliche Sicherheit, Vermessung und Kartierung sowie Infrastrukturinspektion ausgeweitet. In jedem Anwendungsbereich ermöglichen Produkte von DJI Erfahrungen, die den Alltag auf der ganzen Welt auf tiefgreifende Weise bereichern.

