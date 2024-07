Le système d'entraînement révolutionnaire Avinox de DJI remporte le prix Eurobike 2024

Une puissance inégalée sur les sentiers grâce à Amflow, la toute nouvelle marque de VTT électriques

FRANKFURT, Germany, 4 juillet 2024 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial dans le domaine des drones civils et des technologies de caméra innovantes, a dévoilé lors du salon Eurobike 2024 son système d'entraînement Avinox, un système d'entraînement révolutionnaire pour vélos électriques conçu pour redéfinir l'expérience du VTT électrique (VTTAE). Le système Avinox, qui fait ses débuts à l'Eurobike 2024 et honoré du prix « Vainqueur » par le jury Eurobike 2024 dans la catégorie des Composants, marque une nouvelle étape dans les avancées technologiques renommées de DJI, offrant aux cyclistes une puissance, une endurance et des fonctionnalités intelligentes incomparables.

« Le DJI Avinox Drive System établit de nouvelles normes dans le monde du E-MTB, impressionnant par ses performances et l'intégration innovante de composants individuels. Doté de 105 Nm de couple et d'une batterie de 800 Wh, il est parfaitement adapté aux balades exigeantes. Sa construction légère et ses fonctionnalités avancées telles que plusieurs capteurs, couplage continu, six modes de mouvement, connectivité LTE, écran tactile OLED et GPS pour les journaux de trajet garantissent des performances impressionnantes.

L'assistance intelligente et la personnalisation de la conduite via une application font de ce système un concurrent sérieux face aux systèmes de moteurs électriques établis, faisant de DJI Technology un fabricant qui excelle par l'innovation et la qualité », a déclaré le jury de l'Eurobike Award 2024.

Les Eurobike Awards font partie des prix les plus prestigieux dans le domaine du cyclisme, récompensant l'innovation, le design et la fonctionnalité dans les secteurs du vélo et de la mobilité future. Ces récompenses sont décernées par un panel indépendant d'experts des secteurs du vélo, de la mobilité et du design, garantissant ainsi un haut niveau d'expertise et de crédibilité au processus de sélection.

Le jury des prix pour cette année 2024 était composé de personnalités de renom, notamment Sabine Spitz, ancienne championne olympique et championne du monde de VTT, et le professeur docteur en ingénierie Jörg Hübler, expert en systèmes de machines intelligents. L'expertise et les parcours divers des membres du jury garantissent une évaluation en profondeur des produits nommés.

« Remporter le prix Eurobike dans la catégorie Meilleurs composants est un grand succès pour DJI, car nous lançons notre tout premier produit dans le secteur du vélo. Cette récompense valide non seulement les prouesses technologiques du système d'entraînement Avinox, mais elle renforce également la vision de DJI et sa détermination à transposer ses talents d'innovation sur le marché des vélos électriques. Ce prix témoigne de l'engagement de l'entreprise à repousser les limites du possible dans le domaine des technologies de cyclisme », a déclaré Christina Zhang, Directrice principale de la stratégie d'entreprise chez DJI.

Le système d'entraînement Avinox est désormais disponible en option sur le tout nouveau Amflow PL, le premier VTT entièrement électrique au monde à être équipé de cette technologie révolutionnaire. Avec sa conception légère et ses performances exceptionnelles, l'Amflow PL est la preuve même de l'aptitude du système Avinox à redéfinir les capacités du VTTAE.

Puissance et précision inégalées

Au cœur du système d'entraînement Avinox se trouve une unité d'entraînement compacte à couple élevé qui ne pèse que 2,52 kg1 et délivre pourtant un couple impressionnant de 105 N•m1. Ce puissant moteur léger garantit aux cyclistes la puissance nécessaire pour conquérir les terrains les plus difficiles. Le réducteur planétaire innovant à trains épicycloïdaux du système et les engrenages en en polymère haute performance contribuent à son équilibre exceptionnel entre taille, poids et puissance, tout en garantissant une conduite remarquablement silencieuse.

Assistance intelligente pour chaque sortie à vélo

Avinox embarque l'algorithme d'assistance intelligente DJI, qui utilise la fusion de plusieurs capteurs pour ajuster automatiquement et en continu l'assistance en fonction de la résistance au pédalage. Les cyclistes peuvent également choisir parmi quatre modes d'assistance standard — Auto, Eco, Trail et Turbo — ou activer le mode Boost pour un surplus de puissance en cas de besoin. Conçu pour une adaptabilité étendue et une utilisation longue distance, le mode Auto utilise la fusion multicapteurs pour ajuster automatiquement et en continu l'assistance en fonction de la résistance au pédalage. L'application Avinox permet une personnalisation supplémentaire des niveaux et paramètres d'assistance, garantissant une expérience de conduite personnalisée.

Autonomie étendue et charge rapide

Le système Avinox propose deux options de batteries légères à haute densité d'énergie — 600 Wh et 800 Wh — offrant une autonomie ample pour des aventures prolongées. Grâce à la technologie de charge rapide GaN1, la batterie de 800 Wh peut être chargée de 0 à 75 %1 en seulement 1,5 heure1.

Connectivité fluide et sécurité renforcée avec l'application Avinox

Avinox dispose d'un écran de contrôle OLED couleur de 2 pouces qui sert de plaque tournante interactive du système. Les cyclistes peuvent connecter leur smartphone via l'application Avinox pour accéder à une gamme de fonctionnalités intelligentes, telles que la sécurité du vélo, l'enregistrement et le partage de données, le réglage des paramètres d'assistance et la vérification de l'état du vélo en temps réel. Le système comprend également deux contrôleurs à distance innovants avec connectivité Bluetooth pour plus de commodité et un guidon dégagé.

Amflow PL : le premier VTTAE polyvalent au monde équipé du système DJI Avinox

L'Amflow PL est le premier VTT électrique polyvalent au monde équipé du système d'entraînement pour vélo électrique DJI Avinox. Il présente un poids ultra-léger, tout en surpassant les vélos à pleine puissance en termes de puissance et d'autonomie. Le système d'assistance électrique intégré DJI Avinox exploite les technologies de pointe de DJI en matière de conception logicielle et matérielle, offrant une puissance de pointe de 850 W (puissance nominale de 250 W) dans un corps ultra-léger de moins de 19,2 kg. En atteignant une combinaison inégalée de puissance, d'autonomie et de performance, l'Amflow PL propulsé par le DJI Avinox vise à révolutionner l'expérience du VTT électrique.

Disponibilité

Pour toute demande de partenariat commercial, veuillez contacter : [email protected]

Qualité certifiée et assistance mondiale

Les composants du système d'entraînement Avinox ont été rigoureusement testés et certifiés par des organismes faisant autorité tels que TÜV SÜD, TÜV Rheinland et UL Solutions1. Le réseau mondial de plus de 20 centres de service DJI garantit aux cyclistes un accès à une assistance rapide et professionnelle.

1Toutes les données ont été testées dans des conditions contrôlées. L'expérience réelle est susceptible de varier. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la page du produit sur le site Web officiel de DJI.

À propos de DJI

Depuis 2006, l'entreprise DJI s'est imposée comme leader mondial des innovations de drones civils, permettant aux particuliers de voler pour la première fois, aux visionnaires de transformer leur imagination en réalité et aux professionnels de révolutionner complètement leur travail. Aujourd'hui, DJI œuvre à la construction d'un monde meilleur en promouvant continuellement le progrès humain. Mue par un état d'esprit orienté vers les solutions et une véritable curiosité, l'entreprise DJI a poussé ses ambitions dans des domaines tels que le cyclisme, les énergies renouvelables, l'agriculture, la sécurité publique, l'arpentage et la cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures. Dans chaque application, les produits DJI offrent des expériences qui améliorent considérablement le quotidien des populations du monde entier comme jamais auparavant.

