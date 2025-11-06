Das SATELLAI Collar Go, GPS-Hundehalsband mit KI-gestützter Gesundheitsanalyse, 15 Tagen Akkulaufzeit und mehr, jetzt vorbestellbar

KI-gestützte Tierpflege und Standortüberwachung zu erschwinglichen Preisen

SHENZHEN, China, 7. Novemver 2025 /PRNewswire/ -- SATELLAI , ein Pionier im Bereich der KI-integrierten Haustiertechnologie, gab heute die Einführung des Collar Go in Europa und Großbritannien bekannt. Dieses Wearable der nächsten Generation für Haustiere kann jetzt vorbestellt werden und bietet Tierbesitzern fortschrittliche Konnektivität, KI-gestützte Gesundheitsunterstützung und eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Tagen zu einem erschwinglichen Preis.

SATELLAI Collar Go

„Mit dem Collar Go schaffen wir eine leicht zugängliche Möglichkeit, mit unseren vierbeinigen Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben und für sie zu sorgen", sagt Mark Mao, Gründer und CEO von SATELLAI. „Das Collar Go bietet Tierbesitzern absolute Sicherheit hinsichtlich des Aufenthaltsorts und des emotionalen Wohlbefindens ihres Haustiers."

Hauptmerkmale

Das SATELLAI Collar Go nutzt GPS-Technologie, um weltweit eine genaue Standortverfolgung in Echtzeit sowie unbegrenzte historische Standortdaten zu liefern. Für zusätzliche Sicherheit bietet das Halsband Echtzeit-Fluchtwarnungen, wenn ein Haustier eine Sicherheitszone verlässt, sowie anpassbare Audio-Rückrufbefehle.

Das Collar Go ist mehr als nur ein Tracker: Es verfügt über eine KI-gestützte Wellness-Plattform (die im Dezember per OTA-Update verfügbar sein wird), die die täglichen Aktivitätsmuster eines Haustieres analysiert, um frühe Anzeichen von Gesundheitsproblemen zu erkennen. Der integrierte KI-Coach liefert Aktivitätsanalysen, intelligente Warnmeldungen und maßgeschneiderte Pflegeempfehlungen über ein proprietäres LLM.

Das Collar Go wurde für Abenteuer entwickelt und verfügt über ein robustes, wasserdichtes Design nach IP68 und eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Tagen. Das Produkt ist in vier leuchtenden Farben erhältlich und verfügt über ein helles, integriertes Starlight und akustische Signale, um ein Haustier im Dunkeln zu lokalisieren.

Preise und Verfügbarkeit

Das SATELLAI Collar Go kostet 79,99 € (EU) und 69 £ (GB), mit einem Einführungsrabatt von 15 %. Das Halsband kann in der EU unter https://satellai.com/de/products/collar-go und in Großbritannien unter https://satellai.com/products/collar-go erworben werden.

Informationen zu SATELLAI

SATELLAI definiert das Wohlbefinden von Haustieren durch Satellitenortung und fortschrittliche KI neu. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, dafür zu sorgen, dass kein Haustier jemals wieder verloren geht, und geht über die reine Ortung hinaus, um die Gesundheit und das Verhalten von Haustieren zu verstehen.

Als stolzes Mitglied der American Pet Products Association und Gewinner des LUXlife Pet Products and Services Award arbeitet SATELLAI mit weltweit führenden Unternehmen wie Qualcomm und AWS zusammen, um intelligente Haustierpflege zum Leben zu erwecken.

Die preisgekrönten Produkte von SATELLAI – darunter der SATELLAI Tracker und SATELLAI Collar Go – wurden von Newsweek und SlashGear ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter https://satellai.com/ .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814727/SATELLAI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2629668/Satellai_Logo.jpg