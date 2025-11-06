SATELLAI Collar Go, collier GPS pour chien avec analyse de santé par l'IA, une autonomie de 15 jours, et plus encore, disponible dès maintenant en pré-commande

Des soins pour animaux de compagnie et un suivi de la localisation pilotés par l'IA, à un prix abordable

SHENZHEN, Chine, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- SATELLAI , pionnier de la technologie pour animaux de compagnie pilotée par l'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement du Collar Go en Europe et au Royaume-Uni. Désormais disponible en précommande, ce dispositif portable pour animaux de compagnie de nouvelle génération propose aux propriétaires d'animaux une connectivité avancée, une assistance sanitaire alimentée par l'IA et une autonomie de batterie pouvant atteindre 15 jours, le tout à un prix accessible.

SATELLAI Collar Go

« Avec le Collar Go, nous créons un moyen accessible de communiquer avec nos amis à poils et de prendre soin d'eux », déclare Mark Mao, fondateur et PDG de SATELLAI. « Le Collar Go permet aux propriétaires d'animaux de compagnie d'avoir l'esprit tranquille en ce qui concerne la localisation et la santé émotionnelle de leur animal. »

Caractéristiques

Le Collar Go de SATELLAI utilise la technologie GPS pour assurer un suivi précis en temps réel dans le monde entier et propose des données historiques illimitées sur la localisation. Pour plus de sécurité, le collier émet des alertes en temps réel en cas de fuite lorsque l'animal quitte une zone de sécurité, ainsi que des commandes de rappel audio personnalisables.

Plus qu'un simple traceur, le Collar Go est doté d'une plateforme de bien-être alimentée par l'IA (mise à jour OTA en décembre) qui analyse les activités quotidiennes de l'animal, afin de détecter les signes précurseurs de problèmes de santé. Le coach IA intégré propose une analyse de l'activité, des alertes intelligentes et des recommandations de soins sur mesure par le biais d'un LLM propriétaire.

Conçu pour l'aventure, le Collar Go est doté d'une conception robuste, il est conforme à la norme d'étanchéité IP68 et il est équipé d'une batterie ayant 15 jours d'autonomie. Disponible en quatre couleurs élégantes, le produit comprend également des repères lumineux et sonores intégrés permettant de localiser l'animal domestique dans l'obscurité.

Prix et disponibilité

Le Collar Go de SATELLAI est proposé au prix de 79,99 € (UE) et 69 £ (Royaume-Uni) avec une remise de lancement de 15 %. Le collier peut être acheté dans l'UE à l'adresse suivante : https://satellai.com/de/products/collar-go et au Royaume-Uni à l'adresse suivante : https://satellai.com/products/collar-go .

À propos de SATELLAI

SATELLAI redéfinit le bien-être des animaux de compagnie grâce au suivi par satellite et à l'IA avancée. Se donnant pour mission de faire en sorte que plus aucun animal de compagnie ne soit perdu, l'entreprise va au-delà du suivi pour comprendre la santé et le comportement des animaux de compagnie.

En tant que membre de l'American Pet Products Association et lauréat du prix LUXlife Pet Products and Services Award, SATELLAI s'associe à des leaders mondiaux tels que Qualcomm et AWS pour apporter des soins intelligents aux animaux de compagnie.

Les produits primés de SATELLAI, notamment le SATELLAI Tracker et le SATELLAI Collar Go, ont été récompensés par Newsweek et SlashGear.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://satellai.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814727/SATELLAI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2629668/Satellai_Logo.jpg