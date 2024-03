DAS Solar N-Typ Modul zeigt hervorragende Leistung im PVEL PQP Test

QUZHOU, China, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- DAS Solars bifaciale Doppelglasmodule des Typs N haben im Produktqualitätsprogramm (PQP) von PV Evolution Labs (PVEL), einer Reihe von strengen Tests, die von einem weltweit anerkannten, unabhängigen Prüflabor durchgeführt werden, eine außergewöhnliche Leistung gezeigt. Die PQP-Tests bewerten eine Vielzahl von Umweltempfindlichkeiten und Degradationsmechanismen, darunter Temperaturwechsel, feuchte Hitze, potenzialinduzierte Degradation (PID), lichtinduzierte Degradation (LID), licht- und temperaturinduzierte Degradation (LETID) und mechanische Belastung. Die N-Typ-Module von DAS Solar schnitten in allen Tests hervorragend ab und bewiesen ihre Stabilität und Zuverlässigkeit unter extremen Umweltbedingungen.

Diese Leistung ist entscheidend für die Effizienz und Langlebigkeit von PV-Anlagen, da sich die Stabilität der Module direkt auf deren Betriebsleistung auswirkt. Durch technologische Innovationen stellt DAS Solar sicher, dass seine Module einer Vielzahl von Umweltbedingungen standhalten und die Produktstabilität und -zuverlässigkeit verbessert wird. Die Module haben bei 600 Temperaturwechsel-Belastungstests und 2000 Stunden Feuchtwärmetests eindrucksvoll ihre Widerstandsfähigkeit bei extremen Temperaturen und Feuchtigkeit bewiesen.

Darüber hinaus zeigten die Module in mechanischen Belastungstests eine hervorragende Windbeständigkeit, die auch bei starkem Wind eine stabile Stromerzeugung gewährleistet. Dadurch eignen sie sich für Küsten- und Hochgebirgsgebiete mit erheblichen Windstärken. Die N-Typ-Module zeigten außerdem eine bemerkenswerte Hitzebeständigkeit, Lichtbeständigkeit und Langzeitstabilität in PID- und LETID-Tests, was die Stärken von DAS Solar in den Bereichen Innovation, Materialauswahl, Design und Herstellung unterstreicht.

DAS Solar bietet eine 15-Jahres-Garantie auf das Material und eine 30-Jahres-Garantie auf die Leistungsabgabe, was eine höhere Stromerzeugung und eine höhere Rendite über den Lebenszyklus des Produkts verspricht. Der Fokus des Unternehmens auf die Entwicklung der N-Typ-Technologie zielt darauf ab, den Anforderungen extremer Umgebungen gerecht zu werden, und positioniert DAS Solar als führend in der N-Typ-Technologie. Die positiven Ergebnisse der PVEL-Tests bestätigen DAS Solars Engagement für technologische Innovation und Qualität. Sie stellen sicher, dass die Produkte von DAS Solar den Industriestandards entsprechen und die Erwartungen der weltweiten Kunden übertreffen.