Das städtische Kyoto City KYOCERA Museum kündigt Ausstellungen für 2021 an

KYOTO, Japan, 1. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Das städtische Kyoto City KYOCERA Museum of Art feiert 2021 sein 1. Jubiläum. Das drei Jahre dauernde Renovierungsprojekt des Gebäudes gewann eine Reihe von Architektur- und Designpreisen und wurde in Kunst- und Architekturzeitschriften sowie in Reisemagazinen gelobt. Es wird auch gern als Filmkulisse genutzt und seine lichtdurchfluteten öffentlichen Räume ziehen viele Besucher an.