Le musée municipal KYOCERA de la ville de Kyoto annonce le calendrier des expositions pour 2021

Le critique d'art Noi Sawaragi, connu pour son analyse incisive de l'art contemporain, a été invité en tant que superviseur de l'exposition Bubbles/Debris : Art of the Heisei Period 1989–2019 (Bulles/Débris : art de la période Heisei 1989-2019) au Higashiyama Cube au début de l'année prochaine. L'exposition se concentre sur la période Heisei (1989-2019), une période de catastrophes sans précédent et de stagnation économique au Japon. Pour étudier la réponse des artistes et groupes artistiques japonais aux conditions de la période Heisei, Sawaragi a sélectionné quatorze artistes et groupes artistiques à exposer. Pour plus d'informations et de détails sur les artistes.

Pour commémorer le 1er anniversaire en 2021, le musée municipal présente, après un demi-siècle, l'exposition rétrospective de l'artiste féminine de Kyoto Shoen Uemura (1875-1949). L'exposition complète sur Kyoto Modern Architecture (Architecture moderne de Kyoto, titre provisoire), ainsi qu'une visite guidée de l'architecture de Kyoto, sont également au programme. Le Café ENFUSE, en coordination avec l'exposition tournante d'œuvres d'art de la collection du musée sur des thèmes saisonniers, proposera des friandises fraîches sur les sujets de la saison.

Une exposition personnelle de l'artiste Yasumasa Morimura (1951 - ), actif depuis plus de 35 ans, est également prévue. Elle visualise l'intersection de l'identité personnelle et de l'histoire du monde avec des portraits de lui-même en tant que personnage divers, indépendamment de son sexe et de sa race. THE Doraemon Exhibition KYOTO 2021, (l'exposition Doraemon KYOTO 2021) reportée en raison de la COVID-19, sera présentée à l'été 2021 avec des œuvres d'artistes contemporains sur le thème de Doraemon, le personnage qui fait le bonheur des enfants depuis plus de 50 ans. Pour le calendrier et les détails de 2021.

En 2021, le musée municipal d'art KYOCERA de la ville de Kyoto explorera l'interaction entre la tradition et l'innovation à Kyoto en présentant les beaux-arts modernes et contemporains, les animes, l'architecture et de nombreux autres genres artistiques.

