Das Tourismusministerium der Republik Indonesien präsentiert den Luxustourismus auf der ILTM Cannes 2025

CANNES, Frankreich, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- Das Tourismusministerium der Republik Indonesien (MoT) bereitet sich darauf vor, die Position des Landes auf dem globalen Luxusreisemarkt durch seine Teilnahme an der International Luxury Travel Market (ILTM) zu stärken, die vom 1. bis 4. Dezember 2025 im Palais des Festivals et des Congrès in Cannes, Frankreich, stattfindet.

The Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia Set to Showcase Luxury Tourism at ILTM Cannes 2025

Als weltweit einflussreichster Marktplatz für Luxusreisen wird die ILTM Cannes mehr als 2.200 globale Einkäufer von Luxusreisen aus 85 Ländern sowie führende internationale Medien empfangen. Die Präsenz Indonesiens zielt darauf ab, die internationale Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen, strategische Partnerschaften zu vertiefen und die Position des Landes als erstklassiges Reiseziel für wohlhabende Reisende zu stärken.

Indonesien nimmt an der ILTM in Cannes teil, nachdem es in diesem Jahr seine weltweite Anerkennung im Luxussektor steigern konnte. Insgesamt 33 indonesische Hotels wurden mit dem Michelin Keys 2025 ausgezeichnet, und mehrere Hotels, Restaurants und Bars wurden bei den Tatler Best Awards 2025 in die Liste der 100 besten Hotels im asiatisch-pazifischen Raum aufgenommen. Diese Erfolge unterstreichen die Dynamik Indonesiens als Weltklasse-Reiseziel für Luxusunterkünfte, gehobene Gastronomie und gehobene Gastfreundschaft.

Auf der ILTM Cannes 2025 sind mehr als 100 vorgeplante Geschäftstreffen mit globalen Entscheidungsträgern geplant. Indonesien wird seine kuratierten Premium-Angebote vorstellen, darunter Reiseziele am Meer, Wellness-Retreats, raffinierte Gastronomie, Yachten, private Reisen und maßgeschneiderte touristische Dienstleistungen. Für diese Ausgabe hat sich das Tourismusministerium mit drei indonesischen Luxusmarken zusammengetan: Celestia (Yachten), Samabe Bali Suites and Villas (Unterkünfte), und One Eleven Resorts Bali (Unterkünfte).

Alle Aktivitäten auf der ILTM Cannes unterstützen die globale Markenkampagne des Ministeriums, Go Beyond Ordinary. „Mit „Go Beyond Ordinary" positioniert sich Indonesien nicht nur als ein Reiseziel von außergewöhnlicher natürlicher Schönheit, sondern auch als eine zutiefst emotionale Reise, die von unserem kulinarischen Reichtum, unserer kulturellen Wärme und der Gelassenheit unserer Landschaften geprägt ist", so der stellvertretende Minister für Marketing von , Ni Made Ayu Marthini.

Das Ministerium bekräftigt, dass die Teilnahme an der ILTM Cannes 2025 Teil einer umfassenderen Strategie zur Positionierung Indonesiens als Premium-Reiseziel ist, das exklusive, authentische und bedeutungsvolle Reiseerlebnisse für anspruchsvolle Reisende weltweit bietet. „Die ILTM bietet Indonesien eine entscheidende Plattform, um unsere Premiumprodukte direkt den einflussreichsten Luxusreisepartnern der Welt zu präsentieren. Es beschleunigt unsere Bemühungen, unsere globale Wettbewerbsfähigkeit im Luxussegment zu stärken und gleichzeitig unser Engagement für ein nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Tourismuswachstum voranzutreiben", fügt Marthini hinzu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831808/Background_Press_Rilis_OK.jpg