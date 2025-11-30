Le ministère du tourisme de la République d'Indonésie présentera le tourisme de luxe à l'ILTM Cannes 2025

CANNES, France, 30 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le ministère du Tourisme de la République d'Indonésie (MoT) se prépare à renforcer la position du pays sur le marché mondial des voyages de luxe en participant à l'International Luxury Travel Market (ILTM), qui se tiendra du 1er au 4 décembre 2025 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, en France.

The Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia Set to Showcase Luxury Tourism at ILTM Cannes 2025

En tant que marché du voyage de luxe le plus influent au monde, l'ILTM Cannes accueillera plus de 2 200 acheteurs de voyages de luxe venus de 85 pays, ainsi que les principaux médias internationaux. La présence de l'Indonésie vise à accroître la visibilité de sa marque internationale, à approfondir les partenariats stratégiques et à renforcer la position du pays en tant que destination de choix pour les voyageurs fortunés.

L'Indonésie entre à l'ILTM de Cannes après une année de reconnaissance mondiale croissante dans le secteur du luxe. Au total, 33 hôtels indonésiens ont reçu les clés Michelin 2025, et plusieurs hôtels, restaurants et bars ont été récompensés par les Tatler Best Awards 2025, se classant ainsi parmi les 100 meilleurs hôtels de la région Asie-Pacifique. Ces réalisations soulignent la dynamique de l'Indonésie en tant que destination de classe mondiale pour l'hébergement de luxe, la gastronomie et les expériences d'hospitalité de haut niveau.

Lors de l'ILTM Cannes 2025, plus de 100 réunions d'affaires préprogrammées avec des décideurs mondiaux sont prévues. L'Indonésie présentera ses offres haut de gamme, notamment des destinations maritimes, des retraites de bien-être, une gastronomie raffinée, des yachts, des voyages privés et des services touristiques sur mesure. Pour cette édition, le ministère du tourisme s'associe à trois marques de luxe indonésiennes : Celestia (yachts), Samabe Bali Suites and Villas (hébergement), et One Eleven Resorts Bali (hébergement).

Toutes les activités de l'ILTM Cannes soutiennent la campagne de marque mondiale du ministère, Go Beyond Ordinary. « Grâce à Go Beyond Ordinary, l'Indonésie se positionne non seulement comme une destination d'une extraordinaire beauté naturelle, mais aussi comme un voyage profondément émotionnel façonné par notre richesse culinaire, notre chaleur culturelle et la sérénité de nos paysages », déclare le vice-ministre du marketing , Ni Made Ayu Marthini.

Le ministère affirme que la participation à l'ILTM Cannes 2025 fait partie d'une stratégie plus large visant à positionner l'Indonésie comme une destination haut de gamme offrant des expériences de voyage exclusives, authentiques et significatives aux voyageurs exigeants du monde entier. « L'ILTM offre à l'Indonésie une plateforme décisive pour présenter nos produits haut de gamme directement aux partenaires de voyage de luxe les plus influents du monde. Elle accélère nos efforts pour renforcer notre compétitivité mondiale dans le segment du luxe tout en poursuivant notre engagement en faveur d'une croissance touristique durable et de qualité », ajoute Marthini .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2831808/Background_Press_Rilis_OK.jpg