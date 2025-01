Das Unternehmen Starlab Space gründet europäische Tochtergesellschaft zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei seiner kommerziellen Raumstation

BREMEN, Deutschland, 13. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC gab heute die Eröffnung seiner ersten Tochtergesellschaft in Übersee, Starlab Space GmbH, bekannt. Mit dem Standort in Bremen erweitert das Unternehmen seine Fähigkeiten und zeigt seinen Einsatz für seine internationalen Partner, indem es globale Zusammenarbeit und ständige menschliche Präsenz aufrechterhält sowie die Möglichkeiten der Mikrogravitationsforschung in einer kommerziellen LEO-Wirtschaft erweitert.

Animated rendering of the Starlab space station flying in space over the Earth Rendering of Starlab space station in space above Earth

„Der erfolgreiche und nachhaltige Betrieb einer kommerziellen Raumstation erfordert internationale Partner und damit eine Präsenz jenseits der amerikanischen Grenzen", sagte Tim Kopra, Geschäftsführer bei Starlab. „Wir freuen uns sehr, mit Starlab Space Europe ein regionales Zentrum zu gründen, das die industrielle Effizienz sowie die Zusammenarbeit mit verbündeten Raumfahrtbehörden, einschließlich der Europäischen Weltraumorganisation und ihrer Mitgliedsländer, fördern wird. Noch wichtiger ist, dass durch die gemeinsame Präsenz der Amerikaner und Europäer die Voraussetzungen für ein Leben über ISS hinaus geschaffen werden, in dem eine globale, ständige Besatzung in der erdnahen Umlaufbahn kreist und Forschung betreibt, welche die gesamte Menschheit verändern kann.

Starlab Space ist ein Joint Venture unter US-amerikanischer Führung, welches das globale Partnerschaftsnetz, das den Erfolg der Internationalen Raumstation ermöglichte, neu aufbaut, jetzt aber mit führenden internationalen Industriepartnern. Zu den Joint-Venture-Partnern von Starlab gehören derzeit Voyager Space, Airbus, Mitsubishi Corporation und MDA Space. Zu den strategischen Partnern gehören auch Palantir Technologies, Hilton, Northrop Grumman und die Ohio State University.

Die europäische Niederlassung von Starlab in Bremen befindet sich im gemeinsamen Besitz von Starlab Space und Airbus Defence and Space. Starlab Space Europe ist gut positioniert, um die fortschrittlichen Raumfahrt-Infrastruktureinrichtungen und das erfahrene Team von Airbus zu nutzen, die sowohl das ISS Columbus Modul als auch das europäische Servicemodul für das Orion-Raumschiff der NASA unterstützen. Durch die Ansiedlung bei Airbus in Bremen befindet sich Starlab in unmittelbarer Nähe zu erstklassigen Arbeitskräften aus der Luft- und Raumfahrt.

Airbus hat Manfred Jaumann zum Geschäftsführer von Starlab Space Europe ernannt. Jaumann war 33 Jahre lang bei Airbus Defence and Space in zahlreichen Führungspositionen tätig, derzeit als Leiter der Low-Earth-Orbit- und Suborbital-Programme sowie als Leiter der ISS-Dienste, Nutzlasten und Missionen.

Informationen zu Starlab

Starlab Space ist ein amerikanisch geführtes, globales Joint Venture zwischen Voyager Space, Airbus, Mitsubishi Corporation und MDA Space, mit strategischen Partnern wie Palantir Technologies, The Ohio State University, Hilton und anderen. Starlab entwickelt eine KI-gestützte kommerzielle Raumstation der nächsten Generation, welche die weitere Anwesenheit von Menschen in der erdnahen Umlaufbahn und einen nahtlosen Übergang von Wissenschaft und Forschung in der Mikrogravitation mit der Ausmusterung der Internationalen Raumstation sicherstellen soll. Weitere Informationen zu Starlab finden Sie auf www.starlab-space.com.

