Starlab Space lance une filiale européenne pour stimuler la collaboration internationale autour de sa station spatiale commerciale

BREME, Allemagne, 13 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC a annoncé aujourd'hui l'ouverture de sa première filiale à l'étranger, Starlab Space GmbH. Située à Brême, en Allemagne, elle élargira les capacités de la société et témoignera de son engagement envers ses partenaires internationaux, en maintenant une coopération mondiale et une présence humaine permanente, et en élargissant les possibilités de recherche en microgravité dans le cadre d'une économie commerciale en orbite terrestre basse.

Animated rendering of the Starlab space station flying in space over the Earth Rendering of Starlab space station in space above Earth

« L'exploitation réussie et durable d'une station spatiale commerciale nécessite des partenaires internationaux et, par conséquent, une présence au-delà des frontières américaines », a déclaré Tim Kopra, PDG de Starlab. « Nous sommes ravis de lancer Starlab Space Europe, un centre régional qui facilitera l'efficacité industrielle et les partenariats élargis avec les agences spatiales alliées, y compris l'Agence spatiale européenne et ses pays membres. Plus important encore, l'association des présences américaine et européenne ouvre la voie à une vie au-delà de l'ISS, une vie où un équipage mondial et permanent prospère en orbite terrestre basse et mène des recherches qui peuvent transformer l'humanité tout entière. »

Starlab Space est une coentreprise dirigée par les États-Unis qui recrée le réseau de partenariat mondial qui a permis le succès de la station spatiale internationale, mais désormais par l'intermédiaire de partenaires industriels internationaux de premier plan. Les partenaires de Starlab sont actuellement Voyager Space, Airbus, Mitsubishi Corporation et MDA Space. Les partenaires stratégiques comprennent également Palantir Technologies, Hilton, Northrop Grumman et l'université de l'État de l'Ohio.

La filiale européenne de Starlab à Brême est détenue conjointement par Starlab Space et Airbus Defence and Space. Starlab Space Europe est bien placé pour tirer parti des infrastructures spatiales de pointe d'Airbus et de son équipe expérimentée qui prend en charge le module Columbus de l'ISS et le module de service européen du vaisseau spatial Orion de la NASA. En s'installant dans les locaux d'Airbus à Brême, Starlab se trouve à proximité d'une main-d'œuvre de premier plan dans le domaine de l'aérospatiale.

Airbus a nommé Manfred Jaumann au poste de directeur général de Starlab Space Europe. M. Jaumann a passé 33 ans chez Airbus Defence and Space, où il a occupé de nombreuses fonctions de direction. Il est actuellement responsable des programmes en orbite basse et suborbitaux, ainsi que des services, des charges utiles et des missions de l'ISS.

À propos de Starlab

Starlab Space est une coentreprise mondiale dirigée par les États-Unis et regroupant Voyager Space, Airbus, Mitsubishi Corporation et MDA Space, avec des partenaires stratégiques tels que Palantir Technologies, The Ohio State University, Hilton et bien d'autres encore. Starlab développe une station spatiale commerciale de nouvelle génération, dotée d'une intelligence artificielle, afin d'assurer une présence humaine continue en orbite terrestre basse et une transition en douceur de la science et de la recherche en microgravité, parallèlement à la mise hors service de la station spatiale internationale. Pour plus d'informations sur Starlab, consultez le site www.starlab-space.com.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2596594/Starlab___Rendering___04_Animation.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2596592/starlab_logo_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2596593/Starlab_Our_Mission.jpg