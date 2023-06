Das Yocto Project heißt Exein als Platin-Mitglied willkommen, kündigt einen erweiterten LTS-Veröffentlichungsplan und einen eintägigen Technikgipfel an

Das Yocto Project investiert langfristig, treibt sein Wachstum weiter voran und engagiert sich mit Hilfe des neuen Platin-Mitglieds für die Sicherheit.

SAN FRANCISCO, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Das Yocto Project, eine auf freiwilliger Kooperation und für alle frei zugängliche Quellen (Open Source) beruhende gemeinschaftliche Initiative, die Entwicklern bei der Erstellung von maßgeschneiderten auf Linux basierenden Systemen hilft, hat sich in den letzten 12 Jahren erheblich weiterentwickelt, um den Anforderungen seiner Gemeinschaft gerecht zu werden. Das Projekt ist weiterhin führend im Bereich der Technologie zum Aufbauen von Systemen und hat Fortschritte hinsichtlich der Reproduzierbarkeit von Aufbauten, des Softwarelizenzmanagements, der SBOM-Konformität und der Wiederverwendung binärer Artefakte gemacht. Um die Gemeinschaft zu unterstützen, kündigte das Yocto Project die erste Veröffentlichung von Angaben zur langfristigen Unterstützung (LTS – Long Term Support) im Oktober des Jahres 2020 an. Heute freuen wir uns, ankündigen zu können, dass wir die LTS-Veröffentlichung erweitern und den standardmäßigen Lebenszyklus von zwei auf vier Jahre verlängern werden.

Das kontinuierliche Wachstum des Yocto Project steht im Einklang mit dem erfreulichen Beitritt von Exein als Platin-Mitglied, womit sich das Unternehmen zu AMD/Xilinx, Arm, AWS, BMW Group, Cisco, Comcast, Intel, Meta und WindRiver gesellt. Als Mitglied bringt Exein seine Kompetenz hinsichtlich des Einbauens von Sicherheitsfunktionen in Milliarden von Geräte in den Kern des Yocto Project mit ein.

„Die langfristige Unterstützung (LTS) ist eines unserer am häufigsten nachgefragten Angebote. Es ist großartig, dass das Projekt nun in der Lage ist, in unseren LTS-Veröffentlichungen vier Jahre an Unterstützung als Standard festzulegen", sagte Richard Purdie, leitender Architekt (Lead Architect) des Yocto Project und Kollege bei der Linux Foundation. „Neue Mitglieder wie Exein bringen sowohl Fachwissen als auch finanzielle Mittel mit ein, was es uns ermöglicht, dies und noch mehr darüber hinaus zu tun. Die Beteiligung von Exein wird die Fähigkeiten des Yocto Project, für mehr Sicherheit zu sorgen, deutlich verbessern. Über die Fähigkeit zu verfügen, eine verbesserte eingebaute Sicherheit zu bieten, stellt einen wichtigen Fortschritt in unserem Streben nach sichereren, widerstandsfähigeren Systemen dar."

„Das Yocto Project steht seit über einem Jahrzehnt an der Spitze der Betriebssystemtechnologien", sagte Andrew Wafaa, Vorsitzender des Yocto Project (Yocto Project Chairperson). „Die Anpassungsfähigkeit und die Vielfalt der bereitgestellten Werkzeuge bewirken eindeutig eine Verbesserung für die Gemeinschaft. Wir sind hocherfreut, Exein als Mitglied begrüßen zu dürfen, da das Wissen und die Erfahrung des Unternehmens bei der Bereitstellung von sicheren, auf dem Yocto Project basierenden Aufbauten für Kunden uns in die Lage versetzen wird, uns an die moderne Landschaft anzupassen, die durch die US Digital Strategy und den EU Cyber Resilience Act vorgegeben wird."

„Wir freuen uns sehr, Platin-Partner (Platinum Partner) des Yocto Project zu werden", sagt Gianni Cuozzo, Gründer und CEO von Exein. „Das Yocto Project ist das wichtigste Projekt im Bereich des „eingebetteten Linux" und bringt jedes Jahr Milliarden von Geräten zum Laufen. Wir sind sehr stolz darauf, unser umfangreiches Wissen und unsere Kompetenz im Bereich der eingebauten Sicherheit einbringen zu können, um eine Zukunft zu fördern, die sowohl Verbesserungen mit sich bringt als auch Sicherheit für mittels Yocto betriebene Geräte. Wir sind bestrebt, das Wachstum des Yocto Project als Ganzes zu unterstützen, seine Unterstützung in Bezug auf moderne Programmiersprachen wie Rust zu verbessern sowie Entwicklern und OEMs (Original Equipment Manufacturers – Originalhersteller) dabei zu helfen, sich an den Zielen des EU Cyber Resilience Act auszurichten."

Das Yocto Project freut sich außerdem sehr darauf, den „Yocto Project Dev Day" am 26. Juni parallel zum „Embedded Open Source Summit" in Prag, Tschechische Republik, zu veranstalten. Zum ersten Mal seit 2019 bringt der Yocto Project Dev Day Entwickler aus dem gesamten Yocto-Ökosystem zusammen, damit diese an einer Vielzahl von Sitzungen der Gemeinschaft, Präsentationen und Seminaren teilnehmen können. Weitere Informationen über das Yocto Project finden Sie unter www.yoctoproject.org.

