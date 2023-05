Das zweite Brustkrebs-Biosimilar EG1206A von EirGenix erreicht erfolgreich die Ziele der klinischen Phase-1-Studie

TAIPEH, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- EirGenix, Inc. (6589.TT) gab am28. April bekannt, dass es die klinische Studie der Phase 1 (EGC101) für sein zweites Brustkrebs-Biosimilar EG1206A in Europa abgeschlossen hat. Der Vergleich von EG1206A mit Perjeta® von Roche in den USA und der EU zeigt in den Ergebnissen der klinischen Datenanalyse, dass die wichtigsten Testindikatoren den Bioäquivalenzstandard für Pharmakokinetik erfüllt haben. EG1206A ist ein Biosimilar des HER2-positiven Antikörperpräparats Perjeta® (Pertuzumab) der zweiten Generation. EG1206A verfügt über einen einzigartigen Bindungsmechanismus für HER2-Rezeptoren, der eine doppelte Blockadewirkung entfalten kann. In Kombination mit dem HER2-positiven Antikörper-Medikament der ersten Generation Trastuzumab hat Pertuzumab eine synergistische Wirkung bei der Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium und metastasierendem Brustkrebs.

Der Erfolg der klinischen Phase-1-Studie von EG1206A ist ein wichtiger Meilenstein für EirGenix und seine Entwicklung von Biosimilar für die Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs. Nach der Markteinführung seines ersten Biosimilars EG12014 (Trastuzumab-Biosimilar) wird EG1206A in Kürze mit den globalen klinischen Phase-3-Studien in mehreren Ländern und an mehreren Zentren beginnen. Nach Beginn der klinischen Studien der Phase 3 wird erwartet, dass die Bewertung der primären Endpunktindikatoren innerhalb von zwei (2) Jahren abgeschlossen sein wird. Gleichzeitig verhandelt EirGenix mit globalen Pharmaunternehmen über die Lizenzierung der Vermarktungsrechte für EG1206A, um die Einführung des Biosimilars auf dem Weltmarkt weiter zu beschleunigen. Solche Erfolge in der Produktentwicklung von EirGenix bringen große Begeisterung für die Zukunft der Biotechnologie-Industrie von Taiwan.

1. Informationen zu EG1206A (Pertuzumab Biosimilar)

EG1206A ist ein Biosimilar des HER2-positiven Antikörperpräparats Perjeta® (Pertuzumab) der zweiten Generation. Die klinische Kombination von Trastuzumab und Pertuzumab hat eine synergistische Wirkung bei der Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium und metastasierendem Brustkrebs. Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs machen etwa 20-30% der neuen Brustkrebsfälle pro Jahr aus. Die duale Arzneimittel-Therapie kann dazu beitragen, die Überlebensdauer von Brustkrebspatienten zu verlängern, und ist eine Standardbehandlungsstrategie, die in vielen internationalen Behandlungsleitlinien empfohlen wird. Gemäß den Umsatzdaten von Roche (Entwickler des Originalpräparats Perjeta®) für 2022 erreichte der weltweite Umsatz von Perjeta® (Pertuzumab) 4,087 Milliarden Schweizer Franken (4,56 Milliarden US-Dollar Dollar). Bis zum Ablauf des Patents von Perjeta® im Jahr 2026 wird erwartet, dass der weltweite Umsatz 6 Milliarden US-Dollar erreichen wird (ca. 180 Milliarden neue Taiwan-Dollar). Die nationale Krankenversicherung von Taiwan zahlte 2021 1,02 Milliarden neue Taiwan-Dollar für Perjeta®-Produkte (Pertuzumab) aus. EG1206A von EirGenix gehört derzeit zu den weltweit führenden Unternehmen für die fortschrittlichsten Entwicklungen von Pertuzumab-Biosimilars. Sobald die Produkte von EirGenix auf dem Markt sind, werden Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs leichter zugängliche und erschwingliche Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen.

2. Informationen zu EirGenix, Inc.

EirGenix hat seine Reverse-Engineering-Technologie zur Entwicklung mehrerer Biosimilar-Arzneimittelprodukte eingesetzt, darunter 5 Antikörperprodukte für die Behandlung von HER2-positivem-Brustkrebs. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produktlinie von EirGenix zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs stimmt sehr optimistisch für die zukünftige Entwicklung des internationalen Marktes. Zusätzlich zu der Produktentwicklung von EirGenix wird EirGenix in Q3 2023 mit der Produktion in der neu fertiggestellten zweiten Produktionslinie seiner Zhubei Commercial Production Facility beginnen. Mit der Fertigstellung der zweiten Produktionslinie erhöht sich die Gesamtproduktionskapazität von EirGenix auf 25.500 Liter. Durch die Innovation und die harte Arbeit des Unternehmens ist EirGenix schnell zu einem der am schnellsten wachsenden biopharmazeutischen Unternehmen in Taiwan aufgestiegen.

Webseite www.eirgenix.com

