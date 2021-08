Dasa amplia parceria com SOPHiA GENETICS para a primeira solução descentralizada de detecção de biomarcadores de câncer na América Latina

A detecção altamente precisa de HRD oferece soluções acessíveis e de fácil implementação, abrindo novas portas para a assistência médica

SÃO PAULO e BOSTON, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Dasa, a maior rede integrada de assistência médica do Brasil, optou por ampliar sua parceria com a SOPHiA GENETICS SA (Nasdaq: SOPH) para oferecer a primeira solução de análise descentralizada de deficiência de recombinação homóloga (HRD, na sigla em inglês) na América Latina. A HRD é um biomarcador complexo, importante para inibidores de PARP, que ajuda a identificar se os pacientes com câncer podem responder melhor a tratamentos específicos, e seu uso pode, em última análise, gerar tratamentos personalizados que beneficiam o paciente individual.

Reconhecida no Brasil e no exterior, a Dasa atende mais de 20 milhões de pacientes por ano, inclusive aproximadamente dez por cento da população brasileira, por meio de seus mais de 250 mil médicos parceiros compostos por mais de 59 marcas de medicina para diagnóstico e hospitais. Com a ajuda dos conhecimentos que a plataforma SOPHiA DDM™ reúne, a Dasa obteve ainda mais informações sobre os muitos conjuntos de dados moleculares complexos que são analisados em benefício de seus pacientes.

O anúncio de hoje desenvolve ainda mais a parceria que começou entre as duas empresas em 2016, quando a Dasa escolheu a SOPHiA GENETICS para construir o fluxo de trabalho original de seu laboratório genômico. Esta parceria também evoluiu quando a Dasa implementou, em 2020, a SOPHiA DDM™ Radiomics e as soluções Trial Match para criar a primeira abordagem multimodal na região. Há cinco anos, as duas empresas têm sido pioneiras em novas formas de permitir escalabilidade e rastreamento de alto rendimento em ensaios complexos, encurtando o caminho da pesquisa até as aplicações ao consumidor e muito mais.

"A abordagem descentralizada da SOPHiA GENETICS nos dá resultados automatizados e reproduzíveis internamente. Sua experiente equipe de bioinformática nos colocou em operação para que trabalhássemos por conta própria, ajudando-nos a economizar um tempo considerável, ganhar eficiência e oferecer uma solução mais acessível aos pacientes", disse Gustavo Riedel, diretor de negócios de genômica e pesquisa clínica da Dasa na América Latina.

"Inicialmente, a Dasa queria poder acompanhar toda a jornada de diagnóstico de seus pacientes com câncer. Com uma rede regional tão grande, esta é uma tarefa semelhante a navegar por um oceano de dados passando por um furacão. Por meio de nossas colaborações anteriores – e agora com a adição de nossa solução HRD descentralizada – a SOPHiA GENETICS é capaz de atuar como um farol que guia a Dasa durante a tempestade, à medida que faz novas descobertas, auxiliando a assistência a pacientes tanto de curto prazo quanto de longo prazo", disse Jurgi Camblong, cofundador e CEO da SOPHiA GENETICS.

Para saber mais sobre a forma como as informações orientadas por dados da SOPHiA GENETICS estão melhorando o diagnóstico, o tratamento e o desenvolvimento de medicamentos para os pacientes e para a comunidade médica, acesse sophiagenetics.com.

Sobre a SOPHiA GENETICS:

A SOPHiA GENETICS é uma empresa de tecnologia voltada para a assistência médica dedicada a estabelecer a prática da medicina orientada por dados como o padrão de atendimento e pesquisa em ciências da vida. Ela é a criadora da plataforma SOPHiA DDM™, uma plataforma SaaS baseada em nuvem capaz de analisar dados e gerar informações a partir de conjuntos de dados multimodais complexos e diferentes modalidades de diagnóstico. A plataforma SOPHiA DDM™ e soluções, produtos e serviços relacionados são utilizados atualmente por mais de 780 hospitais, laboratórios e instituições biofarmacêuticas do mundo todo.

Mais informações: SOPHiAGENETICS.COM; siga @SOPHiAGENETICS no Twitter

Sobre a Dasa:

A Dasa é a maior rede integrada de assistência médica do Brasil, atendendo a mais de 20 milhões de pessoas por ano, com alta tecnologia, experiência intuitiva e uma atitude que está à frente de seu tempo. Com mais de 40 mil funcionários e 250 mil médicos parceiros, a Dasa é a solução de assistência médica que as pessoas desejam e que o mundo necessita, já que ela está presente em todas as fases do atendimento.

A Dasa acredita que para cuidar, é sempre necessário cuidar de forma integral. Portanto, analisa a gestão da saúde de forma preventiva, preditiva e personalizada. Ela integra medicina diagnóstica, hospitais, genômica, oncologia, coordenação de atendimento, atendimento de emergência, telemedicina, pesquisa clínica e ciência. No total, conta com 15 hospitais de referência (considerando sua própria rede, crescimento inorgânico e negócios que ainda estão sob aprovação regulatória) e mais de 59 marcas, incluindo medicamentos diagnósticos e hospitais, distribuídos em mais de 900 unidades no Brasil.

A Dasa garante um processo ágil, descomplicado e simples durante a assistência médica, tanto para os pacientes quanto para os médicos, por meio de sua plataforma de gestão, a Nav. Além disso, oferece soluções integradas e inovadoras de assistência médica corporativa por meio da Dasa Empresas. Somos Dasa e somos a favor da vida. Para mais informações, acesse: www.dasa.com.br.

