Dasa utiliza nova solução multimodal da SOPHiA para combate ao câncer, promovendo uma nova era da medicina dirigida por dados

Com a uma comunidade de mais de 1.000 instituições parceiras em todo o mundo - quase 100 na América Latina - SOPHiA GENETICS ocupa uma posição única na oferta de novas soluções para ensaios clínicos. Por meio do SOPHiA Trial Match, a empresa ajudará o gruop Dasa a facilitar e acelerar o processo de recrutamento de pacientes selecionados com biomarcadores específicos para ensaios clínicos, especialmente quando os critérios de elegibilidade incluem a presença de variantes genéticas raras. A nova rede integrada de hospitais da Dasa, Ímpar, se beneficiará diretamente do SOPHiA Trial Match, podendo se envolver com colegas, compartilhar conhecimento e colaborar com outros especialistas da rede global da SOPHiA.