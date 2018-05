Dash est désormais disponible sur Paycent pour les paiements transfrontaliers P2P et une liquidité instantanée

Bradley Zastrow, directeur du développement commercial chez Dash Core Group Inc., a déclaré : « L'API multiplateforme et la vitesse de transaction en temps réel de Paycent en font une excellente opportunité pour toute personne, quelle que soit son expérience avec les actifs numériques, d'effectuer des paiements aux commerçants et de payer les envois de fonds transfrontaliers en utilisant leur téléphone intelligent. C'est le genre d'intégration qui rend le potentiel de paiement en cryptomonnaie une réalité pour le public mondial. »

Les utilisateurs de Dash peuvent, en plus de la conversion entre les actifs numériques, utiliser la fonctionnalité de liquidité instantanée Dash-to-Fiat (Dash à fiduciaire) de Paycent comme une option facile et sécurisée pour les paiements de commerçants locaux. Les cryptomonnaies offrent aux commerçants des économies de coûts par rapport aux solutions de cartes traditionnelles, mais la nécessité de vitesses de transaction quasi instantanées et de conversion de monnaies est devenue quant à elle un défi pour l'adoption généralisée par les commerçants.

Nitin Gupta, directeur de l'exploitation de Paycent, a déclaré : « L'une des réticences d'une personne ordinaire par rapport à l'utilisation des cryptomonnaies est le délai de règlement des transactions. Il n'existe aucun autre actif numérique qui puisse rivaliser avec la vitesse de transaction InstantSend de Dash. Dash permet aux commerçants de recevoir instantanément des paiements du client. Dash fait ainsi l'une des premières entrées dans les paiements de la vie réelle et cela n'est pas du tout différent que si vous deviez glisser une carte de crédit ou de débit. »

L'intégration de Dash dans Paycent est rendue possible grâce à BlockCypher, un fournisseur leader d'infrastructure et de services Web de chaînes de bloc. BlockCypher est spécialisé dans les solutions indépendantes de chaînes de blocs et il permet aux utilisateurs et aux entreprises d'interagir plus facilement avec plusieurs cryptomonnaies au moyen d'une solution unique. « Nous sommes ravis de constater que Texcent intègre Dash et d'autres actifs numériques si rapidement en utilisant nos services Web et notre infrastructure », a déclaré Karen Hsu, responsable de la croissance chez BlockCypher. « Nous sommes impatients de travailler avec Texcent sur de nouvelles affaires dans des industries telles que l'immobilier qui sont prêtes pour les bouleversements issus des chaînes de blocs. »

L'application Paycent est disponible au téléchargement dans le monde entier sur l'Apple Store et le Google Play Store.

