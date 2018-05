Dash já está disponível no Paycent para pagamentos P2P transnacionais e liquidez instantânea

O diretor de desenvolvimento de negócios do Dash Core Group Inc., Bradley Zastrow, disse: "A velocidade das transações em tempo real do Paycent e a API de multiplataformas cria uma grande oportunidade para todos, independentemente da experiência com ativos digitais, para fazer pagamentos a comerciantes e fazer remessas transnacionais, usando o smartphone. Esse é o tipo de transação que torna o potencial de pagamentos com criptomoedas uma realidade para o público global".

Além das conversões entre ativos digitais, os usuários do Dash podem utilizar a funcionalidade de liquidez instantânea Dash-to-Fiat do Paycent como opção fácil e segura de pagamentos a comerciantes locais. Embora criptomoedas ofereçam economias de custo aos comerciantes, em comparação com as soluções tradicionais de cartão, a necessidade de velocidade quase instantânea das transações e de conversão de moedas se tornaram um empecilho para a ampla adoção pelos comerciantes.

O diretor operacional da Paycent, Nitin Gupta, disse: "Uma das restrições que as pessoas comuns fazem à utilização de criptomoedas é o tempo de liquidação da transação. Nenhum outro ativo digital pode competir com a velocidade da transação InstantSend do Dash. O Dash dá aos comerciantes a capacidade de receber instantaneamente pagamentos dos clientes, tornando o Dash uma das primeiras opções de pagamento de bens de consumo na vida real, não fazendo qualquer diferença de pagamentos com cartão de crédito ou de débito".

A integração do Dash ao Paycent se torna possível através da provedora de serviços Web e infraestrutura de blockchain BlockCypher. A BlockCypher se especializa em soluções agnósticas de blockchain e torna mais fácil para os usuários e empresas interagir com diversas criptomoedas através de uma solução. "Estamos satisfeitos por ver a Texcent integrar o Dash e outros ativos digitais rapidamente, usando nossos serviços Web e infraestrutura", disse a diretora de crescimento da BlockCypher, Karen Hsu. "Estamos ansiosos para trabalhar com a Texcent em novos casos nos setores que estão prontos para a disrupção do blockchain, como o imobiliário".

O aplicativo do Paycent está disponível para download globalmente na Apple Store e Google Play Store.

