DASH SE ASOCIA CON KEVIN CURRY EN FIT COOK& X& DASH

Almacene sales, condimentos y especias en un salero de madera de olivo con el eslogan "Comer feliz y Estar Bien". Ase y soase a la perfección con una sartén esmaltada de acero al carbono de 10" que es apta para estufa y horno hasta 500 grados Fahrenheit, ¡y no es necesario sazonar antes! Además, prepare sus alimentos en una caja de almuerzo de acero inoxidable portátil y a prueba de fugas, que se completa con un accesorio de silicona removible que actúa como divisor y es perfecto para salsas, aliños y guarniciones.

"El fitness es una elección para toda la vida, y la vida es demasiado corta como para comer comida aburrida e insulsa solo para estar saludable. Me asocié con Dash porque ellos creen que cocinar saludable debe ser divertido y fácil", expresó Kevin Curry, fundador de FitMenCook™. "Dar pequeños pasos todos los días para vivir una vida más saludable puede generar un gran impacto. Ambos creemos en inspirar a las personas a que vivan vidas más equilibradas al cocinar en casa".

Kevin Curry es el fundador de FitMenCook™, el muy popular blog gastronómico que ha inspirado a millones de personas de todo el mundo a vivir vidas más saludables, felices y equilibradas a través de la comida. Con más de dos millones de seguidores a nivel mundial, Curry se ha convertido en una de las personalidades más buscadas de la actualidad en nutrición, salud y bienestar.

"No podríamos estar más emocionados de asociarnos con el gran Kevin Curry en esta increíble colección", afirmó Evan Dash, fundador y director ejecutivo de StoreBound. "Creemos que cocinar de manera saludable no es engorroso y debe ser accesible y divertido para todos. No importa en qué dirección nos lleve el año nuevo, ¡podemos inspirar a todos a comenzar o continuar su camino hacia una vida saludable!"

Dash es una marca de productos para el hogar que desarrolla y produce StoreBound. La marca está comprometida a crear un estilo de vida más saludable para todos, a través de productos que permiten a los clientes preparar fácilmente los alimentos en casa.

Para mantenerse actualizado sobre lo último de Dash, visite www.bydash.com y síganos en Facebook e Instagram.

Acerca de THE FIT COOK™

THE FIT COOK es la línea de productos de Kevin Curry, un inspirador amante de la buena comida y fundador de FitMenCook™. Creado como respaldo de las recetas de Curry y sus consejos de preparación, THE FIT COOK ofrece herramientas dinámicas para su cocina y productos de consumo llenos de sabor. La marca tiene como objetivo inspirar a las personas a vivir vidas más equilibradas al cocinar en casa, lo que debería ser divertido, saludable y para nada aburrido. ¡BUM!

Acerca de Dash

Dash está comprometida a contribuir con la preparación de alimentos saludables no procesados en casa. Con la convicción de que dar pequeños pasos todos los días para vivir una vida más saludable y comer alimentos naturales enteros puede generar un gran impacto, Dash ofrece las herramientas y el contenido para ayudar a los consumidores a preparar comidas deliciosas y saludables en casa. De eso se trata la vida sin procesamientos.

Acerca de StoreBound

StoreBound es una familia de marcas unidas por la innovación. Aprovechando un modelo totalmente integrado de desarrollo de conceptos, ingeniería, fabricación, logística, ventas, marketing y gestión comercial, StoreBound desarrolla productos de calidad y gestiona su desempeño en tiendas minoristas clave. Con productos y aplicaciones para el hogar cuidadosamente diseñados, el objetivo de StoreBound es ganar los corazones de nuestros clientes en todo el mundo.

