Data Center Power Market Set to Surpass USD 64,510.66 Million by 2035 | DC Market Insights

LONDON, Jan. 27, 2026 /PRNewswire/ -- DC Market Insights announces updated insights into the Global Data Center Power Market. The market shows strong and sustained growth across regions and segments. The market size reached USD 8,693.26 million in 2020. The market expanded to USD 19,782.09 million in 2025. The market is projected to reach USD 64,510.66 million by 2035. The forecast period reflects a CAGR of 12.42 percent.
This growth reflects rising data traffic, cloud adoption, and power density needs. Operators demand resilient and efficient power systems. Power reliability now defines data center performance and uptime.
Market Overview
Data center power systems include electrical infrastructure supporting IT loads. These systems include UPS, PDUs, busways, and power monitoring tools. Services include design, integration, and maintenance. Demand spans hyperscale, colocation, enterprise, and edge facilities.
The market supports facilities across multiple tiers and power ratings. Growth aligns with digital services expansion and cloud platform scaling. Energy efficiency and compliance shape procurement decisions.
Market Driver
Rising hyperscale data center investments drive demand for scalable power infrastructure.
Hyperscale operators continue rapid capacity expansion. Cloud providers add large campuses to meet compute and storage demand. Each facility requires high capacity and fault tolerant power systems. Operators prioritize modular and scalable architectures.
Power systems must support rapid load growth. Hyperscale sites demand high efficiency at scale. Advanced UPS and busway systems reduce losses. Standardized designs shorten deployment cycles.
Hyperscale investments also increase redundancy requirements. Operators adopt Tier III and Tier IV designs. These tiers demand parallel power paths and backup systems. Power infrastructure spending rises with each new campus.
Market Trend
Technology advancements in UPS, batteries, and power monitoring accelerate system modernization.
Lithium ion batteries gain adoption in data center UPS systems. These batteries offer higher energy density and longer life. Reduced footprint supports space optimization. Lower maintenance improves operational stability.
Digital power monitoring tools gain traction. Operators deploy real time analytics for load tracking. Predictive alerts reduce outage risks. Software integration improves energy management.
Modular UPS systems support phased capacity growth. Facilities scale power in line with IT expansion. This approach lowers upfront capital exposure. Standard modules simplify maintenance and replacement.
Market Challenge
Complex power system integration across diverse infrastructure profiles challenges operators.
Data centers operate across varied geographies and facility types. Each site presents unique electrical standards and grid conditions. Integrating power systems across these profiles increases design complexity.
Legacy facilities require retrofitting to meet modern loads. Integration risks increase during live operations. Downtime risks raise project costs and timelines.
Supply chain disruptions add further pressure. Lead times for electrical components extend project schedules. Cost volatility impacts budget planning. These factors complicate deployment strategies.
Regional Analysis
North America and Europe lead the market due to hyperscale growth and regulatory compliance.
North America hosts major cloud service providers. Hyperscale construction remains strong across the United States and Canada. High data consumption drives continuous investment. Power infrastructure upgrades support higher rack densities.
Europe shows steady growth supported by regulatory frameworks. Energy efficiency mandates shape power system design. Operators invest in low loss and compliant equipment. Sustainability targets influence procurement decisions.
Both regions benefit from mature electrical infrastructure. Skilled engineering ecosystems support complex deployments. These factors sustain regional leadership.
Market Segmentation
Global Data Center Power Market By Type
- Hyperscale
- Colocation
- Enterprise
- Edge / Micro / Modular
- Mega Data Centers
- Cloud / Internet Data Centers (IDC)
Hyperscale and cloud facilities account for the largest share. Edge and modular sites show rising adoption. These sites support latency sensitive workloads.
Global Data Center Power Market By Tier
- Tier I & II
- Tier III
- Tier IV
Tier III facilities dominate new builds. These facilities balance redundancy and cost. Tier IV adoption rises in mission critical deployments.
Global Data Center Power Market By Component
- Solutions
- PDU
- UPS
- Busway
- Others
- Services
- Design & Consulting
- Integration & Deployment
- Support & Maintenance
UPS and PDU systems represent core solution demand. Services gain importance due to integration complexity. Support contracts ensure uptime and compliance.
Global Data Center Power Market By Power Rating
- Below 1,000 kVA
- 1,000 to 5,000 kVA
- 5,000 to 10,000 kVA
- Above 10,000 kVA
Higher power ratings see faster growth. Hyperscale facilities drive demand above 10,000 kVA. Edge sites dominate lower power segments.
Global Data Center Power Market By End User
- IT & Telecommunications
- BFSI
- Government
- Energy
- Healthcare
- Retail
- Others
IT and telecommunications lead demand. BFSI and government sectors require high availability. Healthcare adoption grows with digital health platforms.
Competitive Landscape
The market includes global electrical equipment providers and service firms. Vendors focus on efficiency, scalability, and reliability. Product portfolios expand to support modular deployments.
Strategic partnerships strengthen integration capabilities. Vendors invest in battery innovation and digital monitoring. Service offerings expand to support lifecycle management.
- ABB
- Black Box
- CyrusOne
- Eaton
- Equinix Inc.
- GDS Holdings
- Generac Power Systems, Inc.
- General Electric Company
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Legrand
- N1 Critical Technologies
- NTT Global Data Centers
- Raman Power Technologies
- Rittal GmbH & Co. KG
- Schneider Electric
- Vertiv Group Corp.
Outlook
The Global Data Center Power Market shows strong long term expansion. Growth aligns with cloud, edge, and digital service adoption. Power infrastructure remains central to data center resilience.
Efficiency, scalability, and compliance guide future investments. Operators balance capacity growth with cost control. Technology upgrades will continue across regions and segments.
DC Market Insights continues to monitor market dynamics and competitive developments. This analysis supports strategic planning and investment decisions across the data center power ecosystem.
