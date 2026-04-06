DataBeyond dévoile le plus grand centre de tri IA sans personnel d'Asie, établissant une nouvelle référence en matière d'économie circulaire

TAICHUNG, 6 avril 2026 /PRNewswire/ -- DataBeyond, leader mondial des équipements de tri intelligents alimentés par l'IA, a récemment révélé que son projet phare à Taichung, Taïwan - le plus grand centre de tri intelligent sans personnel d'Asie pour les plastiques mixtes de toutes catégories - était entré dans une phase d'exploitation de routine et de haute efficacité. Premier projet phare de la région à réaliser un tri numérique et intelligent des plastiques mixtes de toutes catégories, il marque non seulement un bond en avant dans la capacité de traitement des ressources de déchets en Asie, mais fournit également une « solution d'origine chinoise » pour la transformation numérique de l'économie circulaire mondiale par le biais d'une technologie d'IA de pointe.

Pour relever le défi de la résine post-consommation (PCR), l'usine de DataBeyond à Taichung est entièrement automatisée et dispose d'une capacité quotidienne de 100 tonnes. En déployant le système de gestion d'usine AI Agent, le centre a réalisé une production sans personnel, éliminant ainsi le besoin de 20 travailleurs de triage par équipe. Le débit est passé de 2 à 10 tonnes par heure, soit une augmentation de 500 % de l'efficacité qui redéfinit le recyclage des plastiques comme une industrie de haute technologie.

Avant-garde technologique : fermer la boucle « du plastique au plastique » La base de compétitivité du centre réside dans la technologie propriétaire de DataBeyond « AI + Multi-Sensor Fusion » (fusion de l'IA et de plusieurs capteurs). Grâce à l'imagerie hyperspectrale à 256 bandes et à l'apprentissage profond, le système identifie plus de 17 matériaux et couleurs, dont le PET, le PP, le PE et l'ABS. En transformant des déchets complexes en résine recyclée de qualité industrielle, il réduit considérablement la dépendance à l'égard du pétrole vierge.

« DataBeyond s'engage à promouvoir le tri intelligent à l'échelle mondiale », a déclaré Mo Zhuoya, PDG de DataBeyond. « Le projet de Taichung prouve que l'IA peut libérer les humains des travaux dangereux, permettant ainsi au travail de devenir plus digne tout en donnant une seconde vie aux déchets. »

Leadership ESG : Tech for Good étant aligné sur les normes ESG mondiales, le projet a un impact mesurable :

Environnement : le traitement quotidien de 100 tonnes de plastique réduit les émissions de carbone et la pollution microplastique.

Social : la mise en place de lignes de production automatisées a considérablement amélioré la santé et la sécurité au travail des travailleurs, incarnant ainsi l'approche humaniste de « Tech for Good ».

À propos de DataBeyond

Fondée en 2018, DataBeyond se concentre sur l'IA et la fusion optoélectronique, avec des milliers d'unités actives à l'échelle mondiale. Nous permettons aux entreprises de recyclage de s'offrir de l'équipement haut de gamme et d'exceller dans l'utilisation de celui-ci, accélérant ainsi la transition mondiale vers une ère de recyclage intelligent.

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