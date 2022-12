Datacenter QTS Groningen levert als eerste restwarmte aan 10.000 huishoudens, gebouwen en kennisinstellingen

Het initiatief WarmteStad dient als model voor hergebruik van datacenterwarmte voor duurzaam leven

GRONINGEN, Nederland, 20 december 2022 /PRNewswire/ -- QTS Data Centers , een toonaangevende leverancier van enterprise-, hyperscale- en overheidsdatacenteroplossingen, heeft vandaag een belangrijk duurzaamheidsinitiatief aangekondigd voor zijn datacenter in Groningen, Nederland. In samenwerking met WarmteStad, het duurzame nutsbedrijf voor de gemeente Groningen, gaat QTS als eerste restwarmte leveren voor een grootschalig duurzaam stadsverwarmingsproject.

WarmteStad heeft onlangs de bouw afgerond van een innovatieve warmtecentrale die 100% van de restwarmte van het datacenter QTS Groningen gaat gebruiken. Warmtepompen, aangedreven door hernieuwbare energie, leveren warm water via een bestaand ondergronds verwarmingsnetwerk dat is aangelegd in Zernike, Paddepoel en Selwerd.

Naar schatting zal WarmteStad in 2026 duurzame en betaalbare warmte produceren voor meer dan 10.000 huishoudens, gebouwen en kennisinstellingen in de noordelijke wijken van Groningen. Door verwarming met water kunnen gebouwen zonder aardgasaansluiting werken, wat de CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert en de milieudoelstelling van Groningen ondersteunt om in 2035 volledig CO2-neutraal te zijn.

"QTS heeft zich snel gevestigd als een belangrijk lid van het Groningse bedrijfsleven en levert een belangrijke bijdrage aan het duurzame stadsverwarmingsproject", aldus Dick Takkebos, directeur WarmteStad. "Wij prijzen hun inzet om de warmte van datacenters te hergebruiken voor betrouwbare, betaalbare en ook duurzame verwarmingsoplossingen voor de lange termijn."

Overheidsdatacenter Noord (ODC-Noord) is gevestigd in Groningen en is een van de vier overheidsdatacenters in Nederland. ODC-Noord levert datacenter- en clouddiensten aan acht ministeries binnen de Nederlandse overheid in de vorm van HaaS-, IaaS- en PaaS-diensten.

"We zijn er trots op dat we in opdracht van de Rijksoverheid verder kunnen bijdragen aan de verduurzaming van onze datacenterdiensten door de restwarmte van het datacenter te gebruiken om woningen duurzaam te verwarmen", aldus Jaap Jansma, manager ODC-Noord. "Duurzaamheid is een belangrijk thema en op deze manier wordt het heel concreet en zichtbaar!"

"We zijn blij dat we als eerste onze restwarmte mogen leveren als onderdeel van het programma van WarmteStad om meer dan 10.000 huishoudens, bedrijven en universiteitsgebouwen in Groningen te ondersteunen met kosteneffectieve verwarmingsoplossingen", aldus Travis Wright, VP Energie en Duurzaamheid, QTS. "QTS heeft toegezegd de ecologische voetafdruk van zijn datacenters te minimaliseren door middel van innovatieve oplossingen, waaronder het gebruik van hernieuwbare energie, teruggewonnen water en gerecyclede materialen, om de duurzaamheidsinitiatieven van zowel QTS als onze klanten te ondersteunen."

