Datacolor adquire matchmycolor

LAWRENCEVILLE, Nova Jersey, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Datacolor AG, líder global em soluções de gestão de cores, anuncia a aquisição da matchmycolor LLC, uma empresa de tecnologia especializada em formulação de cores e software de comunicação. A Datacolor consolidou a matchmycolor em 1º de janeiro de 2023. Os custos da aquisição e da integração afetarão os anos fiscais de 2022/23 e 2023/24. A aquisição estratégica fortalece o posicionamento de mercado da Datacolor e amplia ainda mais sua presença global na indústria de gestão de cores.

Com mais de 50 anos de experiência na indústria, a Datacolor se estabeleceu como uma fornecedora global de confiança para soluções de gestão de cores, atendendo a clientes em uma ampla área de atividades, como a indústria têxtil e de vestuário, a indústria de tintas, corantes e plásticos, bem como o mercado de consumo de rápido crescimento. A aquisição da matchmycolor está alinhada com a visão da Datacolor de investir continuamente no fortalecimento de seu vasto portfólio de produtos voltado para soluções de software e hardware de alta precisão, bem como sua organização comercial e serviço global líder de mercado, ajudando ainda mais clientes a alcançarem a cor certa.

"Damos as boas-vindas a todos os funcionários da matchmycolor à família Datacolor. A aquisição aprimora nossa capacidade de oferecer soluções inovadoras de gestão de cores, fortalecendo a abrangente oferta de software da Datacolor. Juntos, capacitaremos os clientes, para que suas cores tenham um desempenho preciso e consistente em todo o mundo", disse Albert Busch, CEO da Datacolor.

Os proprietários da matchmycolor, Michael Jakobi e Judy van de Langkruis, expressaram sua satisfação em fazer parte de um grupo líder mundial, o que lhes permitirá atender a clientes em um mercado muito maior, dizendo: "Estamos ansiosos para unir forças com a Datacolor. Como uma única empresa, poderemos oferecer uma gama ainda mais ampla de soluções, que ajudarão os clientes a atingirem suas metas de gestão de cores".

A matchmycolor foi criada em 2009 por meio de uma aquisição de gestão da antiga Ciba Specialty Chemicals. Ela realizou cerca de CHF 3 Milhões em vendas no ano fiscal de 2022, com cerca de 20 funcionários, principalmente especialistas em software. A equipe da matchmycolor continuará a trabalhar nos escritórios da empresa na Basileia.

Para saber mais sobre os produtos e serviços da Datacolor, acesse www.datacolor.com.

Para saber mais sobre os produtos e serviços da matchmycolor, acesse www.matchmycolor.com.

Sobre a Datacolor

A Datacolor, líder global em soluções de gestão de cores, oferece software, instrumentos e serviços para garantir a precisão de cores de materiais, produtos e imagens. Por mais de 50 anos, as principais marcas, fabricantes e profissionais criativos do mundo usam as soluções inovadoras da Datacolor para alcançar consistentemente a cor certa. A empresa realiza vendas e oferece serviços e suporte em mais de 100 países em toda a Europa, Américas e Ásia. As indústrias atendidas incluem a indústria têxtil e de vestuário, de tintas e revestimentos, a indústria automotiva, de plásticos, fotografia e videografia. Para saber mais, acesse www.datacolor.com.

Sobre a matchmycolor

A matchmycolor reúne uma oferta exclusiva de serviços de TI e know-how de cores, resultando em soluções novas e avançadas de software técnico. A Colibri® da matchmycolor, uma das ferramentas de software de comunicação, combinação, tingimento e controle de qualidade de cores mais inovadoras e tecnologicamente avançadas do mercado atualmente, foi projetada especificamente para atender aos requisitos de tinturas e impressões, tintas e revestimentos industriais, plásticos, têxteis, OEMs e marcas. Esse sistema eficiente ajuda a reduzir os custos de produção, reduzir os tempos de processamento e acelerar o prazo de comercialização, vinculando todos os estágios da cadeia de suprimentos de cores, independentemente da aplicação e da indústria. Para saber mais, acesse: www.matchmycolor.com.

FONTE Datacolor

