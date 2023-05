Datacolor rachète matchmycolor

LAWRENCEVILLE, New Jersey, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Datacolor AG, leader mondial des solutions de gestion des couleurs, annonce son rachat de matchmycolor LLC, une société technologique spécialisée dans les logiciels de communication et de formulation des couleurs. matchmycolor intégrera Datacolor à partir du 1er janvier 2023. Les frais d'acquisition et d'intégration se répercuteront sur les exercices comptables 2022/23 et 2023/24. Cette acquisition stratégique renforce la position de Datacolor sur le marché et étend sa présence mondiale dans le secteur de la gestion des couleurs.

Forte de plus de 50 ans d'expérience dans ce secteur, la société Datacolor s'est imposée comme un fournisseur mondial de solutions de gestion des couleurs de confiance, servant des clients appartenant à de nombreux secteurs d'activités tels que le secteur du textile et de l'habillement, le secteur de la peinture, des teintures et des plastiques, ainsi que le marché de consommation en pleine croissance. Le rachat de matchmycolor s'inscrit dans la vision de Datacolor qui consiste à investir continuellement dans le renforcement de son portefeuille complet de solutions matérielles et logicielles de haute précision, ainsi que dans son organisation mondiale de services et de ventes, leader sur le marché, afin d'aider encore plus de clients à obtenir des couleurs parfaites.

« Nous souhaitons la bienvenue à tous les employés de matchmycolor dans la famille Datacolor. Ce rachat vient renforcer notre capacité à fournir des solutions innovantes de gestion des couleurs et consolide l'offre logicielle complète de Datacolor. Ensemble, nous donnerons aux clients les moyens d'obtenir des performances colorimétriques précises et homogènes dans le monde entier », a déclaré Albert Busch, PDG de Datacolor.

Michael Jakobi et Judy van de Langkruis, les propriétaires de matchmycolor, ont exprimé leur joie de faire partie d'un groupe de premier plan dans le monde, grâce auquel ils pourront servir des clients sur un marché beaucoup plus vaste qu'auparavant, comme en témoigne la déclaration suivante : « Nous nous réjouissons de joindre nos forces à celles de Datacolor. En devenant une seule et même entreprise, nous serons en mesure d'offrir une gamme encore plus large de solutions qui aideront les clients à atteindre leurs objectifs en matière de gestion des couleurs. »

matchmycolor a été créée en 2009 suite au rachat de l'ancienne société Ciba Specialty Chemicals par les cadres, et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3 millions de francs suisses au cours de l'exercice 2022 avec une vingtaine d'employés, principalement des spécialistes en logiciels. L'équipe de matchmycolor continuera à travailler dans les bureaux de l'entreprise à Bâle.

Pour plus d'informations sur les produits et services de Datacolor, visitez www.datacolor.com.

Pour plus d'informations sur les produits et services de matchmycolor, consultez le site www.matchmycolor.com.

À propos de Datacolor

Datacolor, leader mondial des solutions de gestion des couleurs, fournit des logiciels, des instruments et des services pour garantir la précision des couleurs des matériaux, des produits et des images. Depuis plus de 50 ans, les plus grandes marques, les fabricants et les professionnels de la création du monde entier utilisent les solutions innovantes de Datacolor pour obtenir la bonne couleur à tous les coups. La société propose des services de vente, de maintenance et d'assistance dans plus de 100 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Elles s'adresse notamment aux secteurs du textile et de l'habillement, de la peinture et du revêtement, de l'automobile, des plastiques, de la photographie et de la vidéographie. Pour plus d'informations, visitez le site www.datacolor.com.

À propos de matchmycolor

matchmycolor combine une offre unique de services informatiques et un savoir-faire dans le domaine de la couleur, ce qui se traduit par de nouvelles solutions logicielles techniques avancées. matchmycolor Colibri®, l'un des logiciels de communication des couleurs, de mise en correspondance des couleurs, de coloration et de contrôle de la qualité des couleurs les plus innovants et les plus avancés technologiquement disponibles sur le marché aujourd'hui, a été spécialement conçu pour être compatible avec les exigences des encres et des impressions, des peintures et des revêtements industriels, des plastiques, des textiles, des équipementiers et des marques. Ce système efficace permet de réduire les coûts de production, les délais d'exécution et d'accélérer la mise sur le marché en reliant toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement des couleurs, indépendamment de l'application et de l'industrie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.matchmycolor.com.

