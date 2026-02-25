Datamaran lance une solution de surveillance réglementaire pour aider les entreprises à maîtriser la complexité ESG

Cette solution offre aux équipes chargées du développement durable, des affaires juridiques et de la conformité un moyen unifié et efficace de suivre, de comprendre et d'agir au niveau des évolutions réglementaires mondiales.

NEW YORK et LONDRES, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Datamaran, leader du marché des outils de risque et de gouvernance alimentés par l'IA, a annoncé le lancement d'une solution de surveillance réglementaire autonome qui combine une analyse avancée de l'IA avec des renseignements réglementaires créés par des experts pour aider les organisations à garder une longueur d'avance sur les réglementations environnementales, sociales et de gouvernance dans le monde entier.

Datamaran Regulatory Monitoring Product

À mesure que les exigences réglementaires continuent d'évoluer d'une juridiction à l'autre, les entreprises sont soumises à une pression constante pour identifier rapidement les changements pertinents, évaluer leur impact et coordonner les réponses au sein des équipes. La solution de Datamaran a été pensée en réponse directe à ces défis, en fournissant une plateforme spécialement conçue pour l'intelligence réglementaire continue, la surveillance et la gouvernance.

« La réglementation est l'une des principales forces orientant la stratégie des entreprises aujourd'hui. Les organisations sont confrontées à une complexité sans précédent, avec l'apparition et l'évolution d'exigences qui se chevauchent et sont parfois contradictoires. Notre solution de surveillance réglementaire offre aux dirigeants la clarté, la prévoyance et la structure dont ils ont besoin pour passer d'une conformité réactive à une gouvernance proactive en leur fournissant des informations pertinentes et opportunes alimentées par l'IA dans le cadre d'un flux de travail structuré ». - Marjella Lecourt-Alma, PDG et cofondatrice de Datamaran.



L'intelligence réglementaire ESG pour les entreprises internationales

La solution de surveillance réglementaire de Datamaran permet aux entreprises de suivre, de découvrir et de gérer systématiquement les réglementations ESG et liées au développement durable créant des risques et des opportunités majeurs au niveau de l'entreprise. La plateforme allie une couverture mondiale complète à une analyse alimentée par l'IA, une recherche intelligente, des alertes personnalisées et des aperçus créés par des experts.

Grâce à un flux de travail structuré couvrant la surveillance, la découverte et la gestion, les utilisateurs resteront au fait des développements pertinents, découvriront les risques réglementaires émergents et traduiront les informations en actions coordonnées au sein des équipes chargées du développement durable, du droit et de la conformité.

« Les organisations sont prises dans la tempête parfaite : la réglementation en matière d'ESG et de développement durable ne cesse de croître, l'appropriation n'est pas claire, les équipes juridiques sont à bout de souffle et les équipes chargées du développement durable s'efforcent de se tenir au courant de ces évolutions, en s'appuyant sur des feuilles de calcul, des bulletins d'information et des outils fragmentés pour gérer le risque réglementaire. Notre solution rassemble tout dans un flux de travail connecté, aidant ainsi les équipes à comprendre ce qui change, ce qui est important et ce qui doit être traité en priorité ».- Donato Calace, SVP, Responsable leader du marché, Partenariats et Innovation chez Datamaran



Soutenir la gouvernance fondée sur les données et la durabilité à grande échelle

La solution s'appuie sur l'expertise de longue date de Datamaran en matière d'efficacité des processus de réglementation et de gouvernance grâce à des logiciels qui combinent l'IA avec la validation d'experts pour fournir des informations exploitables et fondées sur des données. Elle s'aligne sur les évaluations de l'importance relative et les priorités stratégiques des entreprises, garantissant ainsi que la surveillance réglementaire est directement liée au contexte commercial et à la prise de décision.

En fournissant des signaux d'alerte précoce sur les développements depuis la proposition de politique jusqu'à la mise en œuvre des règles, les indicateurs d'applicabilité clairs et les tableaux de bord visuels, la plateforme aide les organisations à gagner du temps stratégique, à réduire la dépendance à l'égard des conseillers externes et à renforcer la responsabilité dans l'ensemble des fonctions.

« Grâce aux capacités de surveillance de la réglementation de Datamaran, nous disposons d'un moyen fiable de rester informés des développements réglementaires et des exigences émergentes. La plateforme est une ressource précieuse pour soutenir notre suivi permanent et notre prise de décision dans les domaines du développement durable, du droit et de la conformité ».- David Costa, responsable du développement durable chez NTT Data

Pour en savoir plus, réservez une démonstration ou visitez https://www.datamaran.com/regulatory-monitoring .

Contact : Helen Skeen, directrice de la communication et de l'information : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2918140/Datamaran_Regulatory_Monitoring_Product.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2671133/5818391/Datamaran_Logo.jpg