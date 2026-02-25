Datamaran lanza una solución de Monitorización Regulatoria para ayudar a gestionar los criterios ESG

-Datamaran lanza una solución de Monitorización Regulatoria para ayudar a las empresas a gestionar la complejidad de los criterios ESG

Esta solución ofrece a los equipos de sostenibilidad, legal y cumplimiento normativo una forma unificada y eficiente de monitorear, comprender y actuar ante los cambios regulatorios globales.

NUEVA YORK y LONDRES, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Datamaran, el líder del mercado en herramientas de gobernanza y riesgo impulsadas por IA, anunció el lanzamiento de una solución de Monitorización Regulatoria independiente que combina análisis avanzado de IA con inteligencia regulatoria seleccionada por expertos para ayudar a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia de las regulaciones ambientales, sociales y de gobernanza en todo el mundo.

Datamaran Regulatory Monitoring Product

A medida que los requisitos regulatorios continúan evolucionando en las distintas jurisdicciones, las empresas se ven sometidas a una presión constante para identificar con antelación los desarrollos relevantes, evaluar su impacto y coordinar las respuestas entre sus equipos. La solución de Datamaran se ha diseñado como respuesta directa a estos desafíos, proporcionando una plataforma específica para la inteligencia regulatoria, la monitorización y la gobernanza continuas.

"La regulación es uno de los factores clave que configuran la estrategia corporativa actual. Las organizaciones se enfrentan a una complejidad sin precedentes, con requisitos que se solapan y, en ocasiones, son contradictorios, y que surgen y evolucionan. Nuestra solución de Monitorización Regulatoria ofrece a los líderes la claridad, la previsión y la estructura que necesitan para pasar del cumplimiento reactivo a la gobernanza proactiva, proporcionando información relevante y oportuna basada en IA dentro de un flujo de trabajo estructurado". - Marjella Lecourt-Alma, consejera delegada y cofundadora de Datamaran.

Inteligencia Regulatoria ESG específica para empresas globales

La solución de Monitorización Regulatoria de Datamaran permite a las empresas monitorear, descubrir y gestionar sistemáticamente las regulaciones ESG y de sostenibilidad que generan riesgos y oportunidades importantes a nivel corporativo. La plataforma combina una cobertura global integral con análisis impulsado por IA, búsqueda inteligente, alertas personalizadas e información seleccionada por expertos.

Mediante un flujo de trabajo estructurado que abarca la monitorización, el descubrimiento y la gestión, los usuarios se mantendrán informados de los desarrollos relevantes, descubrirán riesgos regulatorios emergentes y traducirán la información en acciones coordinadas entre los equipos de sostenibilidad, legal y cumplimiento.

"Las organizaciones se encuentran en una situación complicada: la regulación ESG y de sostenibilidad sigue creciendo, la propiedad no está clara, los equipos legales están al límite de su capacidad y los equipos de sostenibilidad tienen dificultades para mantenerse al día con estos desarrollos, recurriendo a hojas de cálculo, boletines informativos y herramientas fragmentadas para gestionar el riesgo regulatorio. Nuestra solución integra todo en un flujo de trabajo conectado, lo que ayuda a los equipos a comprender qué está cambiando, qué es importante y qué priorizar." - Donato Calace, SVP, líder del mercado, asociaciones e innovación en Datamaran

Apoyo a la gobernanza basada en datos y la sostenibilidad a escala

La solución se basa en la amplia experiencia de Datamaran en impulsar la eficiencia de los procesos regulatorios y de gobernanza mediante un software que combina IA con validación experta para ofrecer inteligencia práctica basada en datos. Se alinea con las evaluaciones de materialidad y las prioridades estratégicas de las empresas, garantizando que el monitoreo regulatorio esté directamente vinculado al contexto empresarial y la toma de decisiones.

Al proporcionar alertas tempranas sobre los avances, desde la propuesta de políticas hasta la implementación de normas, indicadores claros de aplicabilidad y paneles visuales, la plataforma ayuda a las organizaciones a obtener un plazo estratégico, reducir la dependencia de asesores externos y fortalecer la rendición de cuentas en todas las funciones.

"Gracias a las capacidades de monitoreo regulatorio de Datamaran, contamos con una forma fiable de mantenernos informados sobre los avances regulatorios y los requisitos emergentes. La plataforma es un recurso valioso para respaldar nuestro conocimiento continuo y la toma de decisiones en materia de sostenibilidad, legal y cumplimiento normativo".- David Costa, director de Negocios de Sostenibilidad, en NTT Data

Para saber más, reserve una demo o visite https://www.datamaran.com/regulatory-monitoring .

Contacto: Helen Skeen, directora de Comunicaciones y Perspectivas: [email protected]