- Datamaran mejora su plataforma central basada en IA para ayudar a las empresas a integrar temas no financieros y fortalecer su gobernanza

La plataforma permite a las organizaciones identificar, priorizar y supervisar continuamente los riesgos y oportunidades externos para la supervisión estratégica y la preparación en materia de gestión de riesgos de seguridad informática (CSRD).

NUEVA YORK y LONDRES, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Datamaran anunció mejoras significativas en su plataforma Core.

Visualization of Datamaran Core Release May 2026

Las expectativas de los reguladores, los inversores y las partes interesadas siguen evolucionando. A medida que la Comisión Europea avanza en sus marcos de información, las empresas se enfrentan a una creciente presión no solo para definir, sino también para defender sus prioridades no financieras, que abarcan los riesgos sistémicos, los criterios ESG y las cuestiones emergentes. Muchas aún se basan en evaluaciones estáticas que rápidamente quedan obsoletas, lo que crea una brecha entre la estrategia y la realidad externa.

Datamaran Core cierra esta brecha al transformar la forma en que las empresas integran temas no financieros en su estrategia, pasando de un ejercicio puntual a una capacidad continua y basada en datos, lo que permite a las organizaciones mantenerse alineadas con lo que más importa y defender su posición.

«Estas mejoras ofrecen a las organizaciones una forma estructurada y basada en datos para identificar, priorizar y supervisar continuamente los riesgos y las oportunidades que dan forma a su negocio. La diferencia en 2026 radica en que las empresas desean hacerlo de una manera más ágil, rentable e integrada».

– Marjella Lecourt-Alma, consejero delegado y cofundador de Datamaran

«Con Datamaran, contamos con un proceso objetivo y basado en datos que aporta rigor y solidez a nuestra estrategia. La plataforma ha generado mejoras de eficiencia de casi el 90 % y una reducción significativa de costes, al tiempo que nos permite realizar más análisis, involucrar a más partes interesadas y justificar nuestras decisiones con pruebas claras, algo cada vez más crucial».

– Director de Fortune 500 Financial Institution

Novedades en Datamaran Core

Esta versión ofrece mejoras específicas en los módulos de Inteligencia de las Partes Interesadas y Doble Materialidad de la plataforma:

Monitoreo de señales externas : Monitorea los cambios en el entorno externo (novedades regulatorias, divulgaciones de pares y cambios en la cadena de valor) para convertirlos en señales dinámicas y procesables, e identificar riesgos emergentes antes de que se conviertan en sorpresas.

: Monitorea los cambios en el entorno externo (novedades regulatorias, divulgaciones de pares y cambios en la cadena de valor) para convertirlos en señales dinámicas y procesables, e identificar riesgos emergentes antes de que se conviertan en sorpresas. Matriz dinámica de inteligencia de partes interesadas : Destaca las prioridades cambiantes de las partes interesadas, lo que permite revisiones estratégicas proactivas para evaluar los riesgos de desalineación.

: Destaca las prioridades cambiantes de las partes interesadas, lo que permite revisiones estratégicas proactivas para evaluar los riesgos de desalineación. Arquitectura de colaboración mejorada: Permite la participación de toda la organización mediante flujos de trabajo basados en roles y encuestas a las partes interesadas.

Panorama de la industria de IRO : Una nueva vista de análisis de brechas compara los impactos, riesgos y oportunidades (IRO) con los informes de pares auditados de CSRD, identificando lo que puede faltar, enfatizarse en exceso o ser inconsistente según las mejores prácticas emergentes.

: Una nueva vista de análisis de brechas compara los impactos, riesgos y oportunidades (IRO) con los informes de pares auditados de CSRD, identificando lo que puede faltar, enfatizarse en exceso o ser inconsistente según las mejores prácticas emergentes. Recomendaciones de IRO generadas por IA: Proporciona sugerencias específicas basadas en divulgaciones de pares que se pueden agregar directamente al inventario de una organización y refinar mediante flujos de trabajo.

Diseñada para la estrategia y la gobernanza

Basándose en datos de 10.000 empresas, fuentes regulatorias de más de 190 jurisdicciones y medios de comunicación globales, Datamaran Core permite a las organizaciones validar y evolucionar continuamente su estrategia en consonancia con los cambios externos.

La plataforma admite requisitos normativos y de cumplimiento específicos, desde ISSB hasta CSRD. A medida que las empresas de la Fase 2 de CSRD se incorporan al ámbito de aplicación, presta servicio a las empresas de la Fase 1, reforzando los procesos existentes, y a las empresas de la Fase 2 que buscan una solución eficiente y preparada para auditorías.

«Datamaran Core aporta estructura, transparencia e inteligencia continua al proceso. Ya sea para mejorar la gobernanza y la estrategia, o para cumplir específicamente con ISSB o CSRD, la plataforma le ofrece la solución».

– Ian van der Vlugt, vicepresidente, líder de mercado, Análisis y formación

Para aprender más, visite https://www.datamaran.com/datamaran-core .

Contacto: Helen Skeen, directora de Comunicaciones y análisis: [email protected] .