Datar Cancer Genetics liefert neuartige videogestützte Ergebnisse von In-Vitro-Chemotherapie-Wirksamkeitstests für Krebspatienten

NEW DELHI und LONDON und MÜNCHEN, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Datar Cancer Genetics (DCG) hat einen wegweisenden Video-Berichtsdienst für in-vitro-Chemosensitivitätstests auf den Markt gebracht, der durch KI-gesteuerte Technologie unterstützt wird. Diese Innovation bietet Onkolog*innen einen visuellen Echtzeit-Nachweis der Wirksamkeit von Chemotherapeutika auf die Tumorzellen von Patient*innen, die aus Gewebebiopsien oder Blut gewonnen werden. Dieser Ansatz erfüllt einen entscheidenden Bedarf in der Präzisionsonkologie, indem er konkrete Anhaltspunkte für die Auswahl von Chemotherapie-Medikamenten liefert und sicherstellt, dass die Behandlungen auf individuell auf jeden Patienten zugeschnitten sind.

Mit dem Test wird die Wirksamkeit oder Resistenz von Chemotherapeutika durch direkte Beobachtung ihrer Wirkung auf Tumorzellen bewertet. Es ermöglicht eine personalisierte Behandlung, minimiert Trial-and-Error-, verringert das Toxizitätsrisiko und vermeidet die Anwendung unwirksamer Medikamente. Die High-Throughput-Methoden von DCG, die derzeit für Patient*innen mit soliden Organtumoren verfügbar sind, liefern detaillierte Berichte sowohl über leitliniengerechte Medikation als auch Off-Label-Medikamente, die für die Behandlung von arzneimittelresistenten Krebsarten entscheidend sind.

Die fortschrittliche Plattform von DCG nutzt von Menschen überwachte KI, um hochauflösende Echtzeit-Videos von Tumorzellen zu analysieren, die Chemotherapeutika ausgesetzt sind. Die Zeitraffervideos liefern eindeutige, überprüfbare Beweise zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen. „Zum ersten Mal können wir sehen, wie die Krebszellen von Patient*innen auf verschiedene Chemotherapien reagieren, bevor sie verabreicht werden", sagt Dr. Darshana Patil, Senior Director-Global Strategy and Medical Affairs.

Die Chemotherapie ist nach wie vor ein Eckpfeiler der Krebsbehandlung, aber Behandlungsfehler aufgrund der empirischen Arzneimittelauswahl sind häufig. Das Fehlen molekularer Biomarker für viele Arzneimittel erhöht das Risiko von Unwirksamkeit und unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Die DCG-Plattform überbrückt diese Lücke, verbessert die Entscheidungsfindung und erhöht die Ergebnisse, indem sie die mit unwirksamen Therapien verbundenen Risiken reduziert.

Wesentliche Merkmale:

Echtzeit-Visualisierung der Wirkung von Chemotherapie auf Tumorzellen.

Umfassende Analyse von SoC- und Off-Label- Therapieoptionen.

Automatisierte KI-gesteuerte Quantifizierung von Tumorzell-Eliminierungsraten.

Beschleunigte Behandlungsauswahl bei minimaler Exposition gegenüber unwirksamen Therapien.

Videobeweise in einem patientenfreundlichen Format, das für Transparenz bei Behandlungsentscheidungen sorgt. Das Video steht zur Demonstration unter https://tinyurl.com/3kzw9684 zur Verfügung.

Die Plattform wurde in strengen Studien validiert und von großen onkologischen Zentren übernommen, die nachweislich den Behandlungserfolg und die Patientenzufriedenheit verbessert haben. „Dieser evidenzbasierte Ansatz revolutioniert die Krebsbehandlung, indem er die Transparenz erhöht und die Behandlungsauswahl optimiert", so Dr. Vineet Datta, Senior Director-Global Strategy and Business Development.

www.datarpgx.de

Informationen zu Datar Cancer Genetics

DCG ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Onkologie, das nicht-invasive Technologien für die Krebserkennung und -behandlung entwickelt. Mit CAP- und CLIA-akkreditierten Einrichtungen in Großbritannien und in Indien dient DCG Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt und treibt die Präzisionsbehandlung von Krebs voran.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2607599/DATAR_Chemotherapy.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2602388/Datar_Cancer_Genetics_Logo.jpg