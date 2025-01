Datar Cancer Genetics va fournir aux patients atteints de cancer des résultats améliorés par vidéo révolutionnaires pour les tests d'efficacité de la chimiothérapie in vitro

NEW DELHI et LONDRES et MUNICH, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Datar Cancer Genetics (DCG) a lancé un service révolutionnaire de rapport vidéo pour les tests de chimiosensibilité in vitro, alimenté par une technologie basée sur l'IA. Cette innovation fournit aux oncologues des données visuelles en temps réel sur l'efficacité des médicaments de chimiothérapie sur les cellules tumorales des patients, provenant de biopsies de tissus ou de sang. Cette approche répond à un besoin essentiel de l'oncologie de précision en fournissant des données concrètes pour guider le choix des médicaments de chimiothérapie, garantissant ainsi des traitements adaptés à chaque patient.

Le test évalue l'efficacité ou la résistance des médicaments de chimiothérapie par l'observation directe de leur action sur les cellules tumorales. Il permet de personnaliser le traitement, de limiter le recours aux méthodes d'essai et erreur, de réduire les risques de toxicité et d'éviter les médicaments inefficaces. Actuellement disponible pour les patients atteints de tumeurs solides des organes, le test à haut débit de DCG fournit des rapports détaillés sur les médicaments standard et non approuvés, qui sont essentiels pour le traitement des cancers résistants aux médicaments.

La plateforme avancée de DCG utilise l'IA supervisée par l'homme pour analyser en temps réel des vidéos haute résolution de cellules tumorales exposées à des médicaments de chimiothérapie. Ces vidéos en accéléré fournissent des données claires et vérifiables pour étayer les décisions de traitement. « Pour la première fois, nous pouvons voir comment les cellules cancéreuses des patients réagissent à divers traitements de chimiothérapie avant leur administration », a déclaré le Dr Darshana Patil, directeur principal de la stratégie mondiale et des affaires médicales.

La chimiothérapie reste une pierre angulaire du traitement du cancer, mais les échecs thérapeutiques dus à une sélection empirique des médicaments sont fréquents. L'absence de biomarqueurs moléculaires pour de nombreux médicaments augmente les risques d'inefficacité et d'effets indésirables. La plateforme de DCG comble cette lacune en améliorant la prise de décision et les résultats en réduisant les risques associés aux traitements inefficaces.

Caractéristiques principales:

Visualisation en temps réel des effets de la chimiothérapie sur les cellules tumorales.

Analyse complète des options médicamenteuses standard et non approuvées.

Quantification automatisée et pilotée par l'IA des taux d'élimination des cellules tumorales.

Sélection accélérée des traitements en réduisant l'exposition à des traitements inefficaces.

Données vidéo dans un format convivial pour le patient, garantissant la transparence dans les choix de traitement. La vidéo de démonstration est disponible à l'adresse suivante : https://tinyurl.com/3kzw9684.

Validée par des essais rigoureux, la plateforme a été adoptée par de grands centres d'oncologie, ce qui a permis d'améliorer le succès des traitements et la satisfaction des patients. « Cette approche fondée sur des données probantes révolutionne les soins du cancer en améliorant la transparence et en optimisant la sélection des traitements », a déclaré le Dr Vineet Datta, directeur principal de la stratégie mondiale et du développement commercial.

www.datarpgx.com

www.chemoscale360.com

À propos de Datar Cancer Genetics

DCG est un leader mondial en oncologie qui développe des technologies non invasives pour la détection et le traitement du cancer. Avec des installations accréditées CAP et CLIA au Royaume-Uni et en Inde, DCG est au service des patients du monde entier et fait progresser les soins de précision en cancérologie.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2607599/DATAR_Chemotherapy.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2602388/5138139/Datar_Cancer_Genetics_Logo.jpg