Datassential lance une nouvelle plateforme d'intelligence commerciale, qui révolutionne les stratégies de vente dans l'industrie agro-alimentaire

CHICAGO, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- Datassential lance sa plateforme Global Sales Intelligence améliorée, une solution de prospection tout-en-un conçue pour permettre aux équipes de vente de naviguer plus efficacement dans le paysage dynamique des services alimentaires à travers le monde.

La plateforme Global Sales Intelligence permet de découvrir de nouvelles opportunités de vente et fournit des informations au niveau de l'unité pour que les équipes de vente puissent vendre plus avec moins d'efforts. Elle offre également de solides capacités d'analyse permettant d'élaborer des stratégies de vente globales gagnantes.

Avec des données provenant de plus de 9 millions d'opérateurs dans plus de 60 pays et le suivi de plus de 70 attributs clés, les clients sont armés de données précieuses partout où ils souhaitent se développer. De plus, un guide unifié des segments et des cuisines couvrant tous les opérateurs de services alimentaires permet d'avoir une vision cohérente du monde à travers les pays, couplée à des capacités flexibles de livraison et d'intégration des données, le tout dans une interface moderne et facile à utiliser.

« Notre nouvelle plateforme Global Sales Intelligence est révolutionnaire pour les équipes de vente de l'industrie alimentaire et des boissons. Cette plateforme n'est pas juste un pas de franchi, c'est un bond en avant dans la modernisation de la façon dont les stratégies de vente sont élaborées et exécutées », a déclaré Dana Konwiser, présidente et directrice de l'exploitation de Datassential.

En améliorant considérablement l'efficacité de la recherche, les clients obtiennent les bons prospects qui ont plus de chances de devenir des clients à forte valeur ajoutée, le tout en moins de temps. Les clients qui utilisent la plateforme bénéficient d'une productivité commerciale accrue, de taux de réussite plus élevés et d'un retour sur investissement significatif.

Grâce à sa capacité d'intégration avec des outils tels que Snowflake et Salesforce.com pour des transferts de données transparents, la plateforme permet aux équipes de vente d'exploiter des informations en temps réel pour une approche ciblée et hautement efficace.

Au fur et à mesure que la plateforme évolue, Datassential se réjouit de soutenir les stratégies de croissance de ses clients, tant au niveau national qu'international. L'adaptabilité de la plateforme lui permet de répondre aux besoins des clients là où ils se trouvent, tout en offrant des solutions d'intelligence commerciale sur mesure pour l'avenir.

Découvrez les solutions d'intelligence commerciale de Datassential, ou demandez une démonstration .

À propos de Datassential

Datassential est la première plateforme mondiale de renseignements sur l'alimentation et les boissons qui fournit des conseils sur les tendances, des analyses comparatives de la concurrence et des renseignements sur les ventes. Grâce à une suite de solutions alimentées par l'IA, une interface intuitive et des données exclusives, l'écosystème de l'alimentation et des boissons s'appuie sur Datassential pour développer, commercialiser et vendre leurs produits de manière plus efficace. Fondée en 2001, Datassential fournit des informations et des renseignements commerciaux à des marques telles que Burger King, DoorDash, General Mills, Land O' Lakes, Pepsi, Starbucks, Target, et bien d'autres.

Contact pour les médias

Équipe média de Datassential

[email protected]