DataTracks verbessert Schnittstelle für das Taggen von Textblöcken für die ESEF-Berichterstattung

LONDON, 13. Januar 2023 /PRNewswire/ -- DataTracks, ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für das Disclosure-Management, hat sein Vorzeigeprodukt Rainbow Software mit einer verbesserten Schnittstelle für das Taggen von Textblöcken für das ESEF-Phase-II-Mandat verbessert. Das Software-Upgrade wird Unternehmen in der Europäischen Union dabei helfen, Jahresberichte in Inline XBRL (iXBRL) in dem EU-weit einheitlichen elektronischen Format ESEF (European Single Electronic Format) zu erstellen und dabei die entsprechenden Textblock-Tags nahtlos zu integrieren.

Im Rahmen der ESEF-Berichtspflicht müssen in der EU börsennotierte Unternehmen ihren Jahresabschluss im Format xHTML einreichen. Erstellt das Unternehmen einen konsolidierten Jahresabschluss nach IFRS (International Financial Reporting Standards), so ist das xHTML-Dokument mit XBRL-Tags (iXBRL) zu kennzeichnen. Angesichts dieser sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen sind Unternehmen, die in der EU börsennotiert sind, daran interessiert, eine Software zu finden, die es ihnen ermöglicht, konforme iXBRL-Berichte im Rich Design zu veröffentlichen. Die Rainbow Software von DataTracks ist die bevorzugte Lösung, die konforme Finanzberichte in unterschiedlichen Formaten für die Einreichung bei Regulierungsbehörden wie der ESMA automatisiert und erstellt.

DataTracks hat vor Kurzem seine Rainbow Software mit einer erheblichen Verbesserung der Schnittstelle für das Taggen von Textblöcken aktualisiert. Diese Verbesserung umfasst „Schnelles Taggen von Textblöcken" und „Verbesserter Übertrag".

Schnelles Taggen von Textblöcken:

Die Funktion für schnelles Taggen von Textblöcken ist besonders nützlich, wenn die Offenlegung mehrere Seiten umfasst und die Auswahl des Content-Bereichs zu einer Herausforderung wird. Diese Funktion gibt dem Benutzer die Flexibilität, die es ihm ermöglicht, die Start-und Endpositionen in der Tagging-Ebene anzuhängen. Beispiel: Eines der Textblock-Elemente muss alle offengelegten Anhänge zur Bilanz zusammen abdecken.

Verbesserter Übertrag:

Die verbesserte Übertragsfunktion ermöglicht es den Benutzern, Textblöcke nahtlos von einer Version auf die andere zu übertragen, was Zeit und Aufwand bei der Vorbereitung von nachfolgenden Entwürfen spart. Diese Funktion ist wesentlich, um das Rich-Design-Layout der Integrität von Jahresberichten aufrechtzuerhalten.

Pramodh Vittal, Senior Vice President Product Design bei DataTracks stellte fest: „Wir freuen uns, die aktualisierte Schnittstelle für das Tagging von Textblöcken vor der zweiten Phase der ESEF-Berichtspflicht einzuführen. Die aktualisierte Schnittstelle wird einen reibungslosen Prozess für unsere Kunden ermöglichen, da die Anzahl der Textblöcke im Vergleich zu anderen Vorschriften wie SEC in den USA relativ hoch ist (bis zu 100 %). Vielen Dank an unsere Kunden und Partner für ihr wertvolles Feedback während des Entwicklungsprozesses. Unser Ingenieursteam hat das Feedback übersetzt und in das Produkt umgesetzt, um es rechtzeitig einzuführen, trotz der Komplexität, die mit dem Rich-Design-Layout verbunden ist, und der Anzahl der Seiten in den Jahresberichten."

DataTracks bietet außerdem eine breite Palette an robusten und zuverlässigen regulatorischen Lösungen, einschließlich AIFMD, CRD IV, Solvency II, MIFID II und FATCA, um europäische Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Compliance-Anforderungen zu unterstützen.

Informationen zu DataTracks

Im Verlauf seiner 18-jährigen Erfahrung hat DataTracks Unternehmen auf der ganzen Welt umfassende Unterstützung bei der Umwandlung ihrer Abschlüsse in die Formate XBRL, iXBRL, HTML und XML geboten. Die regulatorischen Compliance-Lösungen und Dienstleistungen des Unternehmens waren mehr als 21.500 Unternehmen in 26 Ländern behilflich und haben mehr als 325.000 Compliance-Berichte für die Einreichung bei Regulierungsbehörden weltweit erstellt.

Die Experten von DataTracks verfügen über ein hervorragendes Wissen in der ESEF-Taxonomie, was Sie zu einem idealen Anbieter für die fehlerfreie Einreichung von ESEF-Dateien macht. Unabhängig davon, ob Sie sich für die Software oder die Dienste von DataTracks entscheiden, erhalten Sie einen zuverlässigen Anbieter für Ihren Einreichungsbedarf. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.datatracks.com/eu/.

