David Bassin, figure chevronnée du secteur de la santé, rejoint le conseil d'administration de MolecuLight

L'ancien PDG de Healogics met à profit sa vaste expérience dans le domaine du traitement des plaies pour contribuer au développement dynamique de MolecuLight

TORONTO, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , une entreprise de premier plan dans le domaine de l'imagerie de fluorescence sur le lieu de soins, spécialisée dans la localisation et la détection des niveaux élevés de charges bactériennes pathogènes dans et autour des plaies, est heureuse d'annoncer la nomination de David Bassin à son conseil d'administration en tant que membre indépendant.

Seasoned Healthcare Executive David Bassin Joins the MolecuLight Board of Directors

David Bassin apportera son expertise et son expérience dans le secteur des soins de santé, en particulier dans le domaine du traitement des plaies. En tant que fondateur de GIO Advisory LLC, il a apporté des services de conseil inestimables à de nombreuses entreprises et sociétés de capital-investissement grâce à son expertise étendue dans le domaine des soins de santé, englobant les services pharmaceutiques/appareils, les payeurs et les fournisseurs. Plus récemment, M. Bassin a occupé le poste de PDG de Healogics, le principal fournisseur de services de traitement des plaies aux États-Unis, qui exploite plus de 630 centres de traitement des plaies et 300 fournisseurs. Au cours de son mandat, il a restructuré et recentré l'entreprise avec succès, ce qui a entraîné une forte croissance des bénéfices avant sa transition vers les services de conseil. Avant d'occuper le poste de PDG, M. Bassin a été directeur financier de Healogics, contribuant à la croissance et à la réussite financières de l'entreprise. L'impressionnante carrière de M. Bassin comprend également des postes importants dans d'autres organisations de soins de santé. Il a été directeur financier d'eviCore Healthcare, Inc. où il a supervisé plusieurs recapitalisations de dividendes et facilité une fusion avec le plus grand concurrent de l'entreprise, ce qui a conduit à la création d'une entreprise de plus de 3 000 employés. M. Bassin a également occupé le poste de directeur financier chez InVentiv Health, Inc., un fournisseur de services aux sociétés pharmaceutiques, où il a géré avec succès une société à forte croissance et orchestré une transaction de privatisation évaluée à plus d'un milliard de dollars, tout en offrant une prime importante à ses actionnaires.

« Nous sommes ravis d'accueillir David Bassin au sein du conseil d'administration de MolecuLight », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Sa vaste expérience en matière d'optimisation et de développement d'organisations dans le secteur de la santé, en particulier dans le domaine du traitement des plaies, sera inestimable pour MolecuLight, alors que nous continuons à étendre notre présence au niveau mondial. Nos appareils MolecuLight sont déjà devenus des outils indispensables pour l'évaluation des plaies et la prise de décision en temps réel pour des milliers de cliniciens dans le monde. L'expertise de David nous aidera grandement à répondre à la demande mondiale croissante pour nos diagnostics innovants en matière de soins des plaies et à les établir comme la référence dans ce domaine. »

David Bassin a exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre le conseil d'administration de MolecuLight en déclarant : « Plus de 6,5 millions de patients vivent avec des plaies. En tant qu'industrie, nous devons continuer à développer de nouvelles solutions qui améliorent l'efficacité et l'efficience du traitement des plaies. Dans un contexte mondial d'amélioration des résultats, de réduction des coûts et de minimisation de l'utilisation des antibiotiques, les dispositifs de point de soins de MolecuLight ont démontré leur capacité à répondre efficacement à ces besoins cliniques critiques. Je suis profondément impressionné par l'organisation, l'alignement de la technologie sur les demandes du marché et la traction significative du marché qu'ils ont atteint. Je suis impatient de contribuer à leur croissance et de les aider à atteindre leurs objectifs ambitieux. »

Les dispositifs d'imagerie révolutionnaires i:X® et DX™ de MolecuLight sont les seuls dispositifs homologués par la FDA et approuvés par la CE et Santé Canada pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies. Soutenus par plus de 80 publications évaluées par des pairs et portant sur 2 600 patients , ces dispositifs sont largement utilisés par les principaux établissements de traitement des plaies dans le monde entier.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa plateforme technologique d'imagerie fluorescente exclusive sur plusieurs marchés cliniques. Les appareils commerciaux de MolecuLight, qui comprennent les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, sont des appareils d'imagerie portables au point de service pour la détection et la localisation en temps réel de la charge bactérienne dans les plaies et la mesure numérique des plaies . Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis bénéficient d'une voie de remboursement disponible qui comprend deux codes CPT® pour le travail du médecin afin d'effectuer « l'imagerie par fluorescence pour la présence, l'emplacement et la charge bactériennes » et le paiement de l'établissement pour le service ambulatoire de l'hôpital (HOPD) et Paramètres du centre de chirurgie ambulatoire (ASC) via une affectation de classification de paiement ambulatoire (APC). La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés mondiaux ayant des besoins non satisfaits en matière de sécurité alimentaire, de cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Rob Sandler

Directeur du marketing

MolecuLight Inc.

Tél. : +1.647.362.4684

[email protected]

www.moleculight.com

Image :

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2147631/MolecuLight_Seasoned_Healthcare_Executive_David_Bassin_Joins_the.jpg

SOURCE MolecuLight Inc.