David Bassin, eine bewährte Führungskraft auf dem Gebiet der medizinischen Versorgung, tritt dem Vorstand von MolecuLight bei

Der ehemalige CEO von Healogics bringt seine Erfahrung in der auf dem Gebiet der Versorgung tiefer Wunden tätigen Branche in das

schnell wachsende Geschäft von MolecuLight mit ein

TORONTO, Kanada, 6. Juli 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., das auf dem Gebiet der Fluoreszenz-Bildgebung im Bereich der patientennahen Labordiagnostik führende Unternehmen, das seine Bildgebungsverfahren dazu einsetzt, eine erhöhte, pathogene Bakterienlast in und um Wunden herum zu lokalisieren und nachzuweisen, ist sehr erfreut, die Aufnahme von David Bassin als unabhängiges Vorstandsmitglied in den Vorstand des Unternehmens bekanntgeben zu können.

Seasoned Healthcare Executive David Bassin Joins the MolecuLight Board of Directors

David Bassin bringt eine Fülle an Expertenwissen und Erfahrung in der Gesundheitsbranche mit, insbesondere auf dem Gebiet der Wundversorgung. Als Gründer von GIO Advisory LLC hat er zahlreichen Unternehmen und Beteiligungsgesellschaft auf der Grundlage seiner umfassenden Erfahrung im Bereich der Gesundheitsversorgung, Beratungsdienstleistungen von unschätzbarem Wert geboten, darunter Dienstleistungen in den Bereichen Pharmazie/Geräte, Auftraggeber und Anbieter. Zuletzt war Bassin als CEO von Healogics tätig, dem führenden Anbieter von Wundversorgungsdiensten in den USA, der über 630 Wundversorgungszentren betreibt und 300 weitere Anbieter versorgt. Während der Zeit seiner Beschäftigung bei dem Unternehmen hat er das Geschäft erfolgreich umstrukturiert und neu ausgerichtet, was vor seinem Wechsel zu Beratungsdienstleistungen zu einem starken Ertragswachstum geführt hat. Vor seiner Position als CEO war Bassin als Leiter der Finanzabteilung von Healogics tätig und trug zum finanziellen Wachstum und Erfolg des Unternehmens bei. Die beeindruckende Karriere von Bassin umfasst auch bedeutende Positionen in anderen Gesundheitsorganisationen. Er war als Leiter der Finanzabteilung (CFO) von eviCore Healthcare, Inc. tätig, wo er mehrere Dividenden-Rekapitalisierungen betreute und eine Fusion mit dem größten Konkurrenten des Unternehmens ermöglichte, was zur Schaffung eines Unternehmens mit mehr als 3.000 Mitarbeitern führte. Darüber hinaus hielt Bassin die Position des CFO bei InVentiv Health, Inc., einem Anbieter von Dienstleistungen für Pharmaunternehmen, inne. Bassin leitete dort erfolgreich ein wachstumsstarkes Unternehmen und arrangierte eine Überführung des Unternehmens in den Privatbesitz – eine Transaktion, der ein Wert von über einer Milliarde US-Dollar beigemessen wird und die den Aktionären des Unternehmens eine beträchtliche Prämie einbrachte.

„Wir sind begeistert, David Bassin im Vorstand von MolecuLight willkommen heißen zu können", sagte Anil Amlani, CEO von MolecuLight. „Seine umfassende Erfahrung in Bezug auf die Optimierung und Expansion von Unternehmen in der Gesundheitsbranche, insbesondere im Bereich der Wundversorgung, wird für MolecuLight von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen. Unsere MolecuLight-Geräte sind für Tausende von Klinikern weltweit bereits zu unverzichtbaren Instrumenten bei der Wundbewertung und bei der Entscheidungsfindung in Echtzeit geworden. Das Fachwissen von David wird uns in hohem Maße bei unserer Mission, die weltweit steigende Nachfrage nach unserer innovativen Wundversorgungsdiagnostik zu decken und sie als Goldstandard auf diesem Gebiet zu etablieren, unterstützen".

David Bassin brachte seine Begeisterung über den Beitritt zum Vorstand von MolecuLight zum Ausdruck und erklärte: „Es gibt über 6,5 Millionen Patienten, die mit Wunden leben. Als Branche müssen wir weiterhin neue Lösungen entwickeln, welche die Wirksamkeit und Effizienz der Behandlung zur Wundversorgung verbessern. Angesichts eines globalen Strebens nach Verbesserung der Behandlungsergebnisse, Kostenreduzierung und Minimierung der Verwendung von Antibiotika haben die für die patientennahe Labordiagnostik konzipierten Geräte von MolecuLight ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, diesen ausschlaggebenden klinischen Bedürfnissen effektiv gerecht zu werden. Ich bin von dem Unternehmen, der Abstimmung der Technologie auf die Anforderungen des Marktes und der beträchtlichen Marktstärke, welche das Unternehmen erreicht hat, tief beeindruckt. Ich freue mich sehr darauf, zum Wachstum des Unternehmens beizutragen und beim Umsetzen der ehrgeizigen Ziele zu helfen".

Die bahnbrechenden Bildgebungsgeräte i:X® und DX™ von MolecuLight sind die einzigen FDA-konformen (FDA-cleared) und von CE und Health Kanada zugelassenen Geräte zur Erkennung erhöhter bakterieller Belastung in Wunden in Echtzeit. Unterstützt von über 80 Publikationen, die auf der Begutachtung von 2.600 Patienten seitens Experten beruhen, werden diese Geräte von weltweit führenden Einrichtungen zur Wundversorgung genutzt.

Informationen zu MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen für medizinische Bildgebung, das eine firmeneigene Technologie für die Fluoreszenz-Bildgebungs-Plattform des Unternehmens entwickelt hat und diese auf mehreren klinischen Märkten kaufmännisch verwertet. Bei den kommerziellen Geräten von MolecuLight, zu denen die Fluoreszenz-Bildgebungssysteme MolecuLight i:X® und DX™ sowie das für die Geräte verfügbare Zubehör gehören, handelt es sich um tragbare Bildgebungsgeräte für die patientennahe Labordiagnostik, welche zur Erkennung in Echtzeit und Lokalisierung der Bakterienlast in Wunden und zur digitalen Wundmessung eingesetzt werden. MolecuLight-Verfahren, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden, profitieren von einem verfügbaren Entschädigungsverfahren. Dieses umfasst zwei CPT®-Codes für die Arbeit des Arztes zur Durchführung einer „Fluoreszenz-Bildgebung zur Ermittlung des Vorhandenseins sowie der Lage und des Ausmaßes der Bakterienbelastung" und eine Zahlung an Einrichtungen wie etwa eine Krankenhausambulanz (Hospita Outpatient Department–HOPD) oder ein ambulante chirurgische Zentrum(Ambulatory Surgical Center – ASC) mittels einer Zahlungszuweisung in Form einer Ambulanz-Zahlungsklassifizierung (Ambulator Zahlun Einordnung–APC) Zuordnung. Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Technologie für die Fluoreszenz-Bildgebungsplattform auch auf anderen Märkten weltweit, auf denen ein relevanter und bislang ungedeckter Bedarf an dieser Technologie besteht. Dazu zählen die Bereiche Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und weitere industrielle Schlüsselmärkte.

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:

Rob Sandler

Marketingleiter

MolecuLight Inc.

Telefon: +1.647.362.4684

[email protected]

www.moleculight.com

Bild:

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2147631/MolecuLight_Seasoned_Healthcare_Executive_David_Bassin_Joins_the.jpg

SOURCE MolecuLight Inc.