David Wang z Huawei: przejście do 5,5G, czyli standardu przyszłości

BANGKOK, 27 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Podczas tegorocznego spotkania Global MBB Forum 2022 David Wang, dyrektor wykonawczy zarządu Huawei i prezes zarządu ds. infrastruktury teleinformatycznej, wygłosił przemówienie zatytułowane Przejście do 5,5G: fundamentu przyszłości. David Wang zauważył, że dzięki wspólnym działaniom branża poczyniła znaczne postępy i jest gotowa do przeskoczenia do 5,5G. Chcąc osiągnąć ten kluczowy etap, Wang zaapelował do przedstawicieli branży o przygotowanie się na wszystkich frontach, aby szybciej przejść do nowej ery i ostatecznie wspólnie stworzyć lepszy, inteligentny świat.

David Wang delivering the keynote

W związku z tym, że inteligentny świat zbliża się wielkimi krokami, dynamicznym zmianom, które nas czekają, towarzyszą rosnące wymagania dotyczące infrastruktury cyfrowej. Kolejnym kamieniem milowym, który należy osiągnąć na drodze do rozwoju zaawansowanego technologicznie świata, jest 5.5G. Technologia ta zapewni transmisję danych z prędkością 10 Gbit/s, obsłuży setki miliardów połączeń i umożliwi nam osiągnięcie natywnej inteligencji cyfrowej.

Wang podkreślił, że po upływie dwóch lat skoordynowanych wysiłków całej branży, w 5,5G nastąpił ogromny postęp i trzy zagadnienia stały się jasne.

Po pierwsze, standaryzacja 5,5G została rozpoczęta i jest na najlepszej drodze, co czyni ją czymś więcej niż tylko wizją.

Po drugie, sektor dokonał przełomu w kluczowych technologiach dla 5,5G, natomiast ultrawysoka przepustowość i ELAA mogą obecnie zapewnić obsługę na poziomie 10 Gbit/s.

Po trzecie, branża ma jednoznaczną wizję środowiska Internetu rzeczy (IoT). Trzy rodzaje technologii IoT wspieranych przez 5,5G, a mianowicie NB-IoT, RedCap i pasywny IoT, rozwijają się gwałtownie i będą obsługiwać liczne jego połączenia.

„Branża komunikacyjna podlega nieustannej ewolucji. Technologia 5,5G weszła na najwyższe obroty. Patrząc w przyszłość, naszym zadaniem jest zmierzenie się z pięcioma nowymi obszarami – standardami, spektrum, produktami, ekosystemami i aplikacjami. Razem podążajmy w kierunku 5,5G i budujmy coraz lepszy, inteligentny świat" – podkreślił Wang.

Po pierwsze, należy wyznaczyć standardy i promować kluczowe badania technologiczne.

Standardy ukierunkowują branżę komunikacji mobilnej i pozwolą sektorowi 5,5G podążać jasno określoną ścieżką. Musimy pracować nad tym, aby Release 18 został zamrożony do I kwartału 2024 r., zgodnie z planem, i umożliwił sieciom 5,5G uzyskanie 10-krotnie wyższej wydajności. Jeśli chodzi o Release 19 i kolejne, powinniśmy wspólnie zastanowić się, jakich funkcjonalności będzie wymagać 5,5G w celu obsługi nowych usług i scenariuszy w miarę dalszego doskonalenia standardów tej technologii. Pozwoli to zarówno zmaksymalizować jej potencjał jak i przedłużyć cykl życia.

Po drugie, należy przygotować dodatkowe spektrum dla ultrawysokich przepustowości.

Należy całkowicie wykorzystać zasoby częstotliwości poniżej 100 GHz, aby zbudować ultraszerokie pasmo. mmWave to kluczowe pasmo częstotliwości dla 5,5G. Operatorzy będą musieli pozyskać ponad 800 MHz widma z tego pasma, jeżeli chcą zrealizować transmisje o prędkości 10 Gbit/s. 6 GHz to również potencjalne ultraszerokie pasmo dla 5,5G. Gdy 6 GHz zostanie promowane jako pasmo IMT na WRC-23, prawdopodobnie kraje będą musiały wystawić na aukcję spektrum 6 GHz. Istnieje również możliwość zmiany zagospodarowania częstotliwości poniżej 6 GHz, co pozwoli na uzyskanie bardzo dużej szerokości pasma dla 5,5G.

Po trzecie, musimy przygotować się na 5,5G wykorzystując dojrzałe sieci, urządzenia i chipy.

Zarówno nasze sieci, jak i urządzenia muszą zostać zmodernizowane, aby zapewnić obsługę 10 Gbit/s. W bardziej szczegółowym ujęciu oferowane przez nas produkty będą opierać się na technologiach ELAA, które mogą obsługiwać ponad 1 tys. matryc antenowych przystosowanych do pracy w pasmach średniej i wysokiej częstotliwości, a do obsługi przepustowości 128T wymagana będzie masywna technologia MIMO. Ponadto konieczne będą dalsze innowacje w zakresie chipów i urządzeń 5,5G, które będą bardziej zaawansowane, zdolne do obsługi 3T8R, a nawet większej liczby kanałów, a także do agregacji więcej niż czterech nośników.

Po czwarte, należy współpracować, aby wypracować sprawnie działający ekosystem 5,5G.

Ten dynamicznie rozwijający się ekosystem pozwoli lepiej sprostać wymaganiom cyfrowym we wszystkich aspektach. Jako przykład niech posłuży ekosystem IoT z obsługą 5,5G. Operatorzy i dostawcy sprzętu będą musieli udoskonalić plany dotyczące sieci 5,5G, aby umożliwić skuteczniejsze połączenie ludzi i rzeczy, z kolei producenci urządzeń są zobowiązani do dostosowania kosztów i możliwości modułowych do konkretnych przypadków. Ponadto przemysł i twórcy aplikacji winni podjąć natychmiastowe działania, aby rozpocząć inkubację nowych aplikacji.

Po piąte, należy kontynuować prace nad przełomowymi zastosowaniami.

W miarę dojrzewania dzisiejszych standardów, spektrum, produktów i ekosystemu 5,5G stanie się rzeczywistością, umożliwiając pojawienie się jeszcze większej liczby zastosowań. Interakcje wielozmysłowe zmienią sposób, w jaki się komunikujemy. Inteligentnie połączone pojazdy staną się trzecią przestrzenią mobilną i zostaną szeroko rozpowszechnione, zaś inteligentne połączenia między gałęziami przemysłu doprowadzą do likwidacji silosów informacyjnych, napędzając modernizację przemysłu. Obecnie pojawiają się innowacyjne aplikacje nowej generacji, dzięki czemu nasza wizja inteligentnego świata staje się coraz bardziej klarowna. Z tego względu wszyscy uczestnicy branży są zobowiązani do współpracy w celu rozpoznania i stworzenia tych zastosowań.

Gospodarzem konferencji Global Mobile Broadband Forum 2022 jest firma Huawei wraz ze swoimi partnerami branżowymi GSMA i GTI. To doroczne wydarzenie gromadzi operatorów sieci komórkowych, liderów branży wertykalnej i partnerów ekosystemu z całego świata, którzy dyskutują o tym, jak sprawić, by 5G stało się komercyjnym sukcesem, a także o innych bieżących tematach, takich jak rozwój ekologiczny, inteligencja i ewolucja 5G. Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.huawei.com/en/events/mbbf2022.

Huawei

Założona w 1987 roku firma Huawei jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań teleinformatycznych (ICT), infrastruktury oraz inteligentnych urządzeń. Zatrudniamy ponad 197 000 pracowników i działamy w ponad 170 krajach i regionach, obsługując ponad trzy miliardy ludzi na całym świecie.

Naszą wizją i misją jest zapewnianie technologii cyfrowych dla każdego człowieka, domu i miejsca pracy, aby stworzyć w pełni połączony, inteligentny świat. W tym celu będziemy rozwijać łączność dostępną w dowolnym miejscu i promować równy dostęp do sieci; wprowadzimy chmurę i sztuczną inteligencję na wszystkich czterech krańcach świata, aby zapewnić najwyższą moc obliczeniową tam, gdzie jej potrzebujesz i wtedy, kiedy jej potrzebujesz; zbudujemy platformy cyfrowe, aby pomóc wszystkim branżom i organizacjom stać się bardziej zwinnymi, wydajnymi i dynamicznymi; zdefiniujemy na nowo doświadczenia użytkowników dzięki sztucznej inteligencji, czyniąc je bardziej spersonalizowanymi dla ludzi we wszystkich aspektach ich życia, niezależnie od tego, czy są w domu, w biurze czy w podróży, oddają się rozrywce czy trenują. Więcej informacji na stronie Huawei www.huawei.com lub na platformach:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1929900/David_Wang_delivering_keynote.jpg

SOURCE HuaWei